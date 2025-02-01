https://ria.ru/20250201/repatriatsiya-1996845672.html
Кандидат в президенты Польши от оппозиции анонсировал план репатриации
Кандидат в президенты Польши от оппозиции анонсировал план репатриации - РИА Новости, 01.02.2025
Кандидат в президенты Польши от оппозиции анонсировал план репатриации
Кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий заявил, что частью его предвыборной программы станет "большой план репатриации" соотечественников. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T23:50:00+03:00
2025-02-01T23:50:00+03:00
2025-02-01T23:50:00+03:00
в мире
польша
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центральная азия
кароль навроцкий
анджей дуда
ярослав качиньский
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ВАРШАВА, 1 фев – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий заявил, что частью его предвыборной программы станет "большой план репатриации" соотечественников. "За пределами Польской Республики находятся 20 миллионов поляков. Более миллиона в Бразилии, много поляков в Центральной Азии, хотя бы в Казахстане, для которых приезд в Польшу, образование в Польше, поддержка нашей экономики и формирование демографической устойчивости польского государства были бы, с одной стороны, экономически выгодными, а с другой - возможностью вернуться в Польшу даже через несколько поколений", - сказал Навроцкий на встрече с избирателями. Он добавил, что детали программы репатриации будут представлены в середине февраля. Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд. Свои амбиции на президентское кресло выразили уже более десяти человек. Так, партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" решила выдвинуть кандидатом в президенты директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого, который является беспартийным и никогда не занимал постов в правительстве. "Гражданская коалиция" Дональда Туска объявила, что ее кандидатом в президенты будет мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Также о своем участии в выборах заявили спикер сейма Шимон Холовня, один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен, депутат сейма Польши Марек Якубяк из фракции "Свободные республиканцы" и около десятка других претендентов.
https://ria.ru/20250129/polsha-1996019912.html
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в мире, польша, бразилия, центральная азия, кароль навроцкий, анджей дуда, ярослав качиньский, право и справедливость
В мире, Польша, Бразилия, Центральная Азия, Кароль Навроцкий, Анджей Дуда, Ярослав Качиньский, Право и справедливость
Кандидат в президенты Польши от оппозиции анонсировал план репатриации
Кандидат в президенты Польши Навроцкий пообещал репатриировать соотечественников