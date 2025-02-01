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Судьба Прибалтики решена - РИА Новости, 01.02.2025
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08:00 01.02.2025 (обновлено: 08:03 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/pribaltika-1996699593.html
Судьба Прибалтики решена
Судьба Прибалтики решена - РИА Новости, 01.02.2025
Судьба Прибалтики решена
С главами МИД стран Балтии случилась на днях забавная ситуация. Министры иностранных дел Литвы и Эстонии в совместном заявлении рассказали, что Госдеп США давит РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T08:00:00+03:00
2025-02-01T08:03:00+03:00
аналитика
дональд трамп
прибалтика
америка
нато
государственный департамент сша
эстония
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С главами МИД стран Балтии случилась на днях забавная ситуация. Министры иностранных дел Литвы и Эстонии в совместном заявлении рассказали, что Госдеп США давит на своих европейских союзников, добиваясь от них увеличения военных расходов. Что тут забавного? А то, что страны Балтии и так их уже давно увеличивают. Они решили резко повысить военный бюджет еще до возвращения Дональда Трампа, они до всяких понуканий и угроз с его стороны решили поднять расходы на оборону до тех самых пяти-шести процентов ВВП, которые Трамп теперь требует от европейцев. При таком виртуозном угадывании барской воли стоило ожидать, что Прибалтике выразят хотя бы неформальную благодарность и поставят ее в пример для подражания менее сознательным союзникам по НАТО, к чему они в отношениях с Вашингтоном всегда и стремились. Но ничего подобного не происходит.В заявлениях прибалтийских политиков сквозит понятное недоумение и растерянность: как бы они ни выслуживались перед сюзереном, как бы ни демонстрировали лояльность, отношение к ним лучше не становится. Про них сейчас в Вашингтоне вовсе не вспоминают, а когда прибалтам все же удается добиться к себе внимания, судя по намекам и утечкам, реагируют на них с раздражением. Что бы те ни делали. Имеет место базовое отношение к ним, которое не подлежит трансформации.Что это за отношение, по заявлениям собственно Трампа понять трудно — он за свою карьеру о Прибалтике говорил мало, неохотно и урывками. Впрочем, на многое намекает и его единственная встреча с президентами стран Балтии. Сначала те полтора года дожидались, пока президент США им позвонит. В итоге в 2018 году их скопом запустили в Белый дом, где Трамп огорошил глав Латвии, Литвы и Эстонии заявлением, что только очень глупые люди могут не хотеть хороших отношений с Россией.Куда яснее отношение Трампа к Прибалтике можно уяснить по его ближайшим единомышленникам и соратникам. Бывший председатель нижней палаты конгресса США Ньют Грингрич — давний пламенный трампист — еще в 2016 году сказал про Эстонию, что Америка не должна воевать и не станет воевать с Россией за "пригород Санкт-Петербурга". Та же мысль звучит в публикациях консервативных американских международников. В 2015 году, еще до прихода Дональда Трампа в политику, в Прибалтике наделала много шума статья в Forbes штатного обозревателя Дага Бэндоу "Зачем Америка входит в НАТО?". Вопрос был риторический — Америке по большому счету там делать нечего. Она от участия в альянсе теряет, а не приобретает. "Беспомощные" союзники защитить Америку не способны, а ей приходится постоянно быть в напряжении, имея в виду, что однажды придется этих жалких союзников защищать.И в связи с этим прямо указывалось на Прибалтику: включение Латвии, Литвы и Эстонии в НАТО было ошибкой. Эта мера не увеличила, а уменьшила безопасность Америки. Риски того, что из-за этих стран Соединенные Штаты втянутся в "новый Вьетнам", намного превышают возможности силового и психологического давления на Россию, которые дает "прибалтийский балкон" на ее границах.Попытки прибалтийских деятелей сказать сейчас по поводу себя собственное робкое слово, понравиться Трампу и его людям, доказать свою ценность вызывают такую же презрительную жалость, как попытки Дании отстоять свою территориальную целостность. В Вашингтоне всегда — а в трамповском Вашингтоне особенно — способны воспринимать и учитывать мнения только тех стран, которые не зависят от США. Которых Америка не оберегает и не кормит, которые способны защитить себя сами и в первую очередь — от нее. А "геополитические паразиты", которые делегировали свой стратегический суверенитет Сияющему Граду на Холме, как стороны диалога не воспринимаются в принципе. Отношение к ним раз и навсегда сформировано. Все решения по ним давно приняты.
https://ria.ru/20250130/oborona-1996402504.html
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Александр Носович
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РИА Новости
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аналитика, дональд трамп, прибалтика, америка, нато, государственный департамент сша, эстония
Аналитика, Дональд Трамп, Прибалтика, Америка, НАТО, Государственный департамент США, Эстония

Судьба Прибалтики решена

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Александр Носович
Александр Носович
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С главами МИД стран Балтии случилась на днях забавная ситуация. Министры иностранных дел Литвы и Эстонии в совместном заявлении рассказали, что Госдеп США давит на своих европейских союзников, добиваясь от них увеличения военных расходов. Что тут забавного? А то, что страны Балтии и так их уже давно увеличивают. Они решили резко повысить военный бюджет еще до возвращения Дональда Трампа, они до всяких понуканий и угроз с его стороны решили поднять расходы на оборону до тех самых пяти-шести процентов ВВП, которые Трамп теперь требует от европейцев. При таком виртуозном угадывании барской воли стоило ожидать, что Прибалтике выразят хотя бы неформальную благодарность и поставят ее в пример для подражания менее сознательным союзникам по НАТО, к чему они в отношениях с Вашингтоном всегда и стремились. Но ничего подобного не происходит.
В заявлениях прибалтийских политиков сквозит понятное недоумение и растерянность: как бы они ни выслуживались перед сюзереном, как бы ни демонстрировали лояльность, отношение к ним лучше не становится. Про них сейчас в Вашингтоне вовсе не вспоминают, а когда прибалтам все же удается добиться к себе внимания, судя по намекам и утечкам, реагируют на них с раздражением. Что бы те ни делали. Имеет место базовое отношение к ним, которое не подлежит трансформации.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Страны Прибалтики призвали ЕС удвоить расходы на оборону
30 января, 16:31
Что это за отношение, по заявлениям собственно Трампа понять трудно — он за свою карьеру о Прибалтике говорил мало, неохотно и урывками. Впрочем, на многое намекает и его единственная встреча с президентами стран Балтии. Сначала те полтора года дожидались, пока президент США им позвонит. В итоге в 2018 году их скопом запустили в Белый дом, где Трамп огорошил глав Латвии, Литвы и Эстонии заявлением, что только очень глупые люди могут не хотеть хороших отношений с Россией.
Куда яснее отношение Трампа к Прибалтике можно уяснить по его ближайшим единомышленникам и соратникам. Бывший председатель нижней палаты конгресса США Ньют Грингрич — давний пламенный трампист — еще в 2016 году сказал про Эстонию, что Америка не должна воевать и не станет воевать с Россией за "пригород Санкт-Петербурга". Та же мысль звучит в публикациях консервативных американских международников. В 2015 году, еще до прихода Дональда Трампа в политику, в Прибалтике наделала много шума статья в Forbes штатного обозревателя Дага Бэндоу "Зачем Америка входит в НАТО?". Вопрос был риторический — Америке по большому счету там делать нечего. Она от участия в альянсе теряет, а не приобретает. "Беспомощные" союзники защитить Америку не способны, а ей приходится постоянно быть в напряжении, имея в виду, что однажды придется этих жалких союзников защищать.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Министр обороны Литвы призвала ЕС покупать американское оружие
28 января, 08:44
И в связи с этим прямо указывалось на Прибалтику: включение Латвии, Литвы и Эстонии в НАТО было ошибкой. Эта мера не увеличила, а уменьшила безопасность Америки. Риски того, что из-за этих стран Соединенные Штаты втянутся в "новый Вьетнам", намного превышают возможности силового и психологического давления на Россию, которые дает "прибалтийский балкон" на ее границах.
Флаги Латвии и Украины - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
В Латвии приостановили обучение украинцев из-за Трампа, сообщили СМИ
28 января, 14:15
Попытки прибалтийских деятелей сказать сейчас по поводу себя собственное робкое слово, понравиться Трампу и его людям, доказать свою ценность вызывают такую же презрительную жалость, как попытки Дании отстоять свою территориальную целостность. В Вашингтоне всегда — а в трамповском Вашингтоне особенно — способны воспринимать и учитывать мнения только тех стран, которые не зависят от США. Которых Америка не оберегает и не кормит, которые способны защитить себя сами и в первую очередь — от нее. А "геополитические паразиты", которые делегировали свой стратегический суверенитет Сияющему Граду на Холме, как стороны диалога не воспринимаются в принципе. Отношение к ним раз и навсегда сформировано. Все решения по ним давно приняты.
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
"Чтобы выжить". СМИ раскрыли, как европейцев готовят к худшему
30 ноября 2024, 16:51
 
АналитикаДональд ТрампПрибалтикаАмерикаНАТОГосударственный департамент СШАЭстония
 
 
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