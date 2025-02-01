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В ООН заявили, что скорбят об убитых нацистами гражданах СССР

В ООН заявили, что скорбят об убитых нацистами гражданах СССР - РИА Новости, 01.02.2025

В ООН заявили, что скорбят об убитых нацистами гражданах СССР

Высказывания генсека ООН Антониу Гутерреша по случаю Дня памяти жертв холокоста говорят сами за себя, всемирная организация скорбит и по убитым нацистами... РИА Новости, 01.02.2025

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ООН, 1 фев — РИА Новости. Высказывания генсека ООН Антониу Гутерреша по случаю Дня памяти жертв холокоста говорят сами за себя, всемирная организация скорбит и по убитым нацистами гражданам СССР, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя критику со стороны российского МИД.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что РФ считает "возмутительным", что генсек ООН в списке жертв преступлений нацистов "ни словом не обмолвился" о многомиллионных потерях во Второй мировой войне СССР, чьи народы внесли решающий вклад в Победу над гитлеровской Германией и чей подвиг положил конец холокосту."Его высказывания говорят сами за себя. Мы скорбим по всем жертвам нацистов, в том числе и в Советском Союзе", — сказал Хак агентству в ответ на просьбу прокомментировать заявления Захаровой.

https://ria.ru/20250131/oon-1996725258.html

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в мире, ссср, россия, германия, фархан хак, мария захарова, антониу гутерреш, оон, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)