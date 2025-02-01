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В ООН заявили, что скорбят об убитых нацистами гражданах СССР - РИА Новости, 01.02.2025
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20:33 01.02.2025 (обновлено: 22:44 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/oon-1996829892.html
В ООН заявили, что скорбят об убитых нацистами гражданах СССР
В ООН заявили, что скорбят об убитых нацистами гражданах СССР - РИА Новости, 01.02.2025
В ООН заявили, что скорбят об убитых нацистами гражданах СССР
Высказывания генсека ООН Антониу Гутерреша по случаю Дня памяти жертв холокоста говорят сами за себя, всемирная организация скорбит и по убитым нацистами... РИА Новости, 01.02.2025
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2025-02-01T22:44:00+03:00
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антониу гутерреш
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ООН, 1 фев — РИА Новости. Высказывания генсека ООН Антониу Гутерреша по случаю Дня памяти жертв холокоста говорят сами за себя, всемирная организация скорбит и по убитым нацистами гражданам СССР, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя критику со стороны российского МИД.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что РФ считает "возмутительным", что генсек ООН в списке жертв преступлений нацистов "ни словом не обмолвился" о многомиллионных потерях во Второй мировой войне СССР, чьи народы внесли решающий вклад в Победу над гитлеровской Германией и чей подвиг положил конец холокосту."Его высказывания говорят сами за себя. Мы скорбим по всем жертвам нацистов, в том числе и в Советском Союзе", — сказал Хак агентству в ответ на просьбу прокомментировать заявления Захаровой.
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в мире, ссср, россия, германия, фархан хак, мария захарова, антониу гутерреш, оон, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)
В мире, СССР, Россия, Германия, Фархан Хак, Мария Захарова, Антониу Гутерреш, ООН, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945)
В ООН заявили, что скорбят об убитых нацистами гражданах СССР

Зампред Хак: ООН скорбит по убитым нацистами гражданам СССР

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 1 фев — РИА Новости. Высказывания генсека ООН Антониу Гутерреша по случаю Дня памяти жертв холокоста говорят сами за себя, всемирная организация скорбит и по убитым нацистами гражданам СССР, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя критику со стороны российского МИД.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что РФ считает "возмутительным", что генсек ООН в списке жертв преступлений нацистов "ни словом не обмолвился" о многомиллионных потерях во Второй мировой войне СССР, чьи народы внесли решающий вклад в Победу над гитлеровской Германией и чей подвиг положил конец холокосту.
"Его высказывания говорят сами за себя. Мы скорбим по всем жертвам нацистов, в том числе и в Советском Союзе", — сказал Хак агентству в ответ на просьбу прокомментировать заявления Захаровой.
Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
В ООН выступили против убийства гражданского населения в Курской области
31 января, 21:50
 
В миреСССРРоссияГерманияФархан ХакМария ЗахароваАнтониу ГутеррешООНВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)
 
 
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