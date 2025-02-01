МИД России прокомментировал слова генсека ООН о жертвах нацизма
МИД назвал возмутительным, что Гутерреш не упомянул СССР в списке жертв нацистов
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. МИД России назвал возмутительным тот факт, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, не упомянул среди жертв нацистов многомиллионные потери СССР во Второй мировой войне.
В комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, отмечается, что российская сторона считает некорректными акценты, расставленные генсекретарем при выступлении на мероприятии в зале Генассамблеи ООН "Память о Холокосте во имя достоинства и прав человека" и в его послании, озвученном в синагоге Парк Ист в Нью-Йорке.
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"Возмутительным считаем и тот факт, что А. Гутерреш в списке жертв преступлений нацистов, включая геноцид, в который вошли евреи, цыгане, инвалиды, представители ЛГБТ*-сообщества и те, кого нацисты "обратили в рабство, преследовали, пытали и убивали", ни словом не обмолвился о многомиллионных потерях во Второй мировой войне СССР, чьи народы внесли решающий вклад в Победу над гитлеровской Германией и чей подвиг положил конец Холокосту", - говорится в комментарии.
При этом указывается, что постоянный представитель Евросоюза при ООН Ставрос Ламбринидис зашел дальше Гутерреша - он и вовсе не использовал термин "нацизм" в выступлении в день памяти жертв Холокоста, заменив его понятием "авторитаризм".
"Считаем недопустимыми подобные исторические и политические упражнения, граничащие с откровенной фальсификацией и ревизией итогов Второй мировой войны. Со своей стороны продолжаем прилагать все усилия для сохранения исторической правды", - подчеркивается в комментарии.
* Признано в России экстремистским и запрещено