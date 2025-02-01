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Россия вдвое нарастила импорт лапши из Южной Кореи - РИА Новости, 01.02.2025
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09:34 01.02.2025 (обновлено: 12:38 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/lapsha-1996760168.html
Россия вдвое нарастила импорт лапши из Южной Кореи
Россия вдвое нарастила импорт лапши из Южной Кореи - РИА Новости, 01.02.2025
Россия вдвое нарастила импорт лапши из Южной Кореи
Импорт Россией лапши и дамплингов из Южной Кореи по итогам прошлого года вырос почти вдвое, до максимума за двадцать лет, выяснило РИА Новости, изучив данные... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T09:34:00+03:00
2025-02-01T12:38:00+03:00
экономика
россия
южная корея
москва
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Импорт Россией лапши и дамплингов из Южной Кореи по итогам прошлого года вырос почти вдвое, до максимума за двадцать лет, выяснило РИА Новости, изучив данные местной статслужбы. Суммарно за весь 2024 год Москва приобрела у Сеула лапши и дамплингов на 30,1 миллиона долларов, что в 1,8 раза больше, чем за 2023 год. Эти объемы стали максимальными с 2004 года, тогда импорт лапши составлял 46,3 миллиона долларов. Больше всего в прошлом году РФ импортировала лапшу быстрого приготовления - на 27,5 миллиона долларов, дамплинги с начинкой и другие подобные продукты - 2,1 миллиона долларов, а также разные виды лапши, например, яичную, из рисовой или кукурузной муки - 555 тысяч долларов. При этом по итогам года Россия в южнокорейском экспорте макаронных изделий заняла 13-е место, тогда как в 2023 году она была 15-ой. В пятерку лидеров вошли США (303 миллиона долларов), Китай (269,6 миллиона), Нидерланды (100,9 миллиона), Япония (85,2 миллиона) и Филиппины (58,8 миллиона).
https://ria.ru/20250123/import-1995062251.html
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экономика, россия, южная корея, москва
Экономика, Россия, Южная Корея, Москва
Россия вдвое нарастила импорт лапши из Южной Кореи

Россия вдвое нарастила импорт лапши и дамплингов из Южной Кореи

© AP Photo / Ahn Young-joonЛапша быстрого приготовления в магазине. Сеул, Южная Корея
Лапша быстрого приготовления в магазине. Сеул, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Ahn Young-joon
Лапша быстрого приготовления в магазине. Сеул, Южная Корея. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Импорт Россией лапши и дамплингов из Южной Кореи по итогам прошлого года вырос почти вдвое, до максимума за двадцать лет, выяснило РИА Новости, изучив данные местной статслужбы.
Суммарно за весь 2024 год Москва приобрела у Сеула лапши и дамплингов на 30,1 миллиона долларов, что в 1,8 раза больше, чем за 2023 год. Эти объемы стали максимальными с 2004 года, тогда импорт лапши составлял 46,3 миллиона долларов.
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Больше всего в прошлом году РФ импортировала лапшу быстрого приготовления - на 27,5 миллиона долларов, дамплинги с начинкой и другие подобные продукты - 2,1 миллиона долларов, а также разные виды лапши, например, яичную, из рисовой или кукурузной муки - 555 тысяч долларов.
При этом по итогам года Россия в южнокорейском экспорте макаронных изделий заняла 13-е место, тогда как в 2023 году она была 15-ой. В пятерку лидеров вошли США (303 миллиона долларов), Китай (269,6 миллиона), Нидерланды (100,9 миллиона), Япония (85,2 миллиона) и Филиппины (58,8 миллиона).
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