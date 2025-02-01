https://ria.ru/20250201/lapsha-1996760168.html

Россия вдвое нарастила импорт лапши из Южной Кореи

Россия вдвое нарастила импорт лапши из Южной Кореи - РИА Новости, 01.02.2025

Россия вдвое нарастила импорт лапши из Южной Кореи

Импорт Россией лапши и дамплингов из Южной Кореи по итогам прошлого года вырос почти вдвое, до максимума за двадцать лет, выяснило РИА Новости, изучив данные... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T09:34:00+03:00

2025-02-01T09:34:00+03:00

2025-02-01T12:38:00+03:00

экономика

россия

южная корея

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Импорт Россией лапши и дамплингов из Южной Кореи по итогам прошлого года вырос почти вдвое, до максимума за двадцать лет, выяснило РИА Новости, изучив данные местной статслужбы. Суммарно за весь 2024 год Москва приобрела у Сеула лапши и дамплингов на 30,1 миллиона долларов, что в 1,8 раза больше, чем за 2023 год. Эти объемы стали максимальными с 2004 года, тогда импорт лапши составлял 46,3 миллиона долларов. Больше всего в прошлом году РФ импортировала лапшу быстрого приготовления - на 27,5 миллиона долларов, дамплинги с начинкой и другие подобные продукты - 2,1 миллиона долларов, а также разные виды лапши, например, яичную, из рисовой или кукурузной муки - 555 тысяч долларов. При этом по итогам года Россия в южнокорейском экспорте макаронных изделий заняла 13-е место, тогда как в 2023 году она была 15-ой. В пятерку лидеров вошли США (303 миллиона долларов), Китай (269,6 миллиона), Нидерланды (100,9 миллиона), Япония (85,2 миллиона) и Филиппины (58,8 миллиона).

https://ria.ru/20250123/import-1995062251.html

https://ria.ru/20250129/spg-1996039372.html

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южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, южная корея, москва