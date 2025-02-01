https://ria.ru/20250201/kpp-1996846165.html

Кириенко рассказал о планах по реконструкции КПП "Адлер"

Кириенко рассказал о планах по реконструкции КПП "Адлер" - РИА Новости, 01.02.2025

Кириенко рассказал о планах по реконструкции КПП "Адлер"

Пропускная способность КПП "Адлер" на границе России и Абхазии будет значительно увеличена, на эти цели выделяется более 10 миллиардов рублей, сообщил... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T23:59:00+03:00

2025-02-01T23:59:00+03:00

2025-02-01T23:59:00+03:00

россия

абхазия

сергей кириенко

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СУХУМ, 1 фев - РИА Новости. Пропускная способность КПП "Адлер" на границе России и Абхазии будет значительно увеличена, на эти цели выделяется более 10 миллиардов рублей, сообщил журналистам первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. "Более 10 миллиардов рублей выделено на кардинальную реконструкцию этого пункта пропуска, что позволит в разы увеличить пропускную способность, в первую очередь по транспорту", - сказал Кириенко. По его словам, работы будут проводиться в несколько этапов. "Выделен дополнительный участок земли, расширяется территория, но мы договорились о том, что будут реализованы этапы, так, чтобы уже к этому сезону, ну по крайней мере то, что можно сделать быстрее, такие простые, но важные для людей вещи, как достаточное количество туалетов, доступность питьевой воды, скамейки, более удобная навигация, более быстрое прохождение, заполнение таможенных документов - это то, что будет реализовано максимально быстро", - рассказал Кириенко.

https://ria.ru/20250131/kirienko-1996713883.html

россия

абхазия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, абхазия, сергей кириенко