https://ria.ru/20250201/kirill-1996814997.html
Патриарх Кирилл назвал Россию страной с православным большинством
Патриарх Кирилл назвал Россию страной с православным большинством - РИА Новости, 01.02.2025
Патриарх Кирилл назвал Россию страной с православным большинством
Россия - страна с абсолютным православным большинством, во власти есть верующие люди - эти условия нужно использовать для развития церковной жизни, чтобы... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T17:47:00+03:00
2025-02-01T17:47:00+03:00
2025-02-01T18:20:00+03:00
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Россия - страна с абсолютным православным большинством, во власти есть верующие люди - эти условия нужно использовать для развития церковной жизни, чтобы "христианские идеи становились частью нашего культурного кода, политической практики", сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в храме Христа Спасителя. Первого февраля исполняется 16 лет со дня его интронизации (возведения на патриаршую кафедру). Поместный собор РПЦ 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла патриархом Московским и всея Руси, а 1 февраля того же года состоялась его интронизация. Как правило, в этот день патриарх совершает богослужение в кафедральном храме Христа Спасителя с участием многих иерархов и священников, затем предстоятеля поздравляют, обычно говоря о развитии церковной жизни за период его патриаршества. В своей проповеди после богослужения патриарх Кирилл вспомнил о гонениях на Церковь со стороны советской власти в XX веке, которые коснулись и его семьи, деда. "Сегодня мы живем в совершенно других условиях. Наш президент, Владимир Владимирович (Путин), – православный человек. Наш премьер-министр, Михаил Владимирович (Мишустин), – тоже. Члены правительства – никто не стесняется в храм ходить. Условия благоприятные. <…> Мы живем в стране с абсолютным православным большинством. А если даже взять значительную часть мусульманской общины, они тоже верят в единого Бога – и таким образом абсолютное большинство граждан России – верующие люди", - сказал патриарх Кирилл. При этом он отметил, что "такой особый период времени нам дан неспроста, ведь не знаем, что нас ждет в будущем", и "эти годы мы должны использовать для всестороннего развития церковной жизни и (укрепления – ред.) благочестия в народе". "Если сегодня мы что-то упускаем, с нас особый спрос. <…> Каждый архиерей должен ставить перед собой новые задачи: и не только строительство храмов, хотя во многих местах и это нужно сделать, но особенно - работу с детьми, с молодежью, с той частью нашего социума, которая еще не воцерковилась, чтобы всякие средостения между церковью и обществом окончательно исчезли", - призвал глава Русской церкви. "Мы также должны так влиять на социальную жизнь, чтобы христианские идеи вне зависимости от того, слышат ли их люди, не принадлежащие к нашей церкви, или нет, становились частью нашего культурного кода, частью политической практики, частью, а, может даже основной силой народной жизни", - подчеркнул предстоятель. В заключение он поблагодарил всех за богослужение, "за поддержку, молитву обо мне, за наше взаимодействие, потому что сегодня Церковь, к счастью, не раздирается противоречиями и разногласиями, но набирает силу, чтобы в большей степени служить духовному благу нашего народа". На праздничном богослужении в храме Христа Спасителя присутствовали зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко, депутаты Госдумы Петр Толстой и Сергей Гаврилов, экс-президент Молдавии Игорь Додон. В субботу патриарха поздравили президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр России Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин, а также синод Русской церкви. Как ранее рассказывал РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, день интронизации - памятная дата общецерковного значения. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде. Как рассказывал сам патриарх, его отец Михаил и дед Василий были священниками, оба в советское время подвергались репрессиями за веру в Бога: дед прошел Соловецкий лагерь, а отец – колымские лагеря. По данным на сайте РПЦ, будущий патриарх Кирилл совмещал учебу в школе с работой техника-картографа в Ленинградской комплексной геологической экспедиции. В 1969 году Владимир Гундяев был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл. С отличием закончил в 1970 году Ленинградскую духовную академию. В 1971-1974 годах был представителем Московского патриархата при Всемирном совете церквей в Женеве. С 1974 по 1984 годы - ректор Ленинградской духовной академии и семинарии. В 1984 году стал архиепископом Смоленским и Вяземским, а с 1986 - управляющим приходами в Калининградской области. В 1988 году назначен архиепископом Смоленским и Калининградским. В 1989 году архиепископ Кирилл был назначен председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата и постоянным членом Священного синода Русской церкви. В сан митрополита он был возведен в 1991 году. В связи с кончиной патриарха Алексия II на экстренном заседании Священного синода Русской церкви 6 декабря 2008 года митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл был избран местоблюстителем патриаршего престола. 27 января 2009 года Поместный собор избрал митрополита Кирилла 16-м патриархом Московским и всея Руси. 1 февраля 2009 года новый предстоятель был возведен на кафедру.
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россия, молдавия, белоруссия, владимир путин, михаил мишустин, дмитрий чернышенко, московский патриархат, русская православная церковь, госдума рф
Религия, Россия, Молдавия, Белоруссия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Дмитрий Чернышенко, Московский Патриархат, Русская православная церковь, Госдума РФ
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Россия - страна с абсолютным православным большинством, во власти есть верующие люди - эти условия нужно использовать для развития церковной жизни, чтобы "христианские идеи становились частью нашего культурного кода, политической практики", сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в храме Христа Спасителя.
Первого февраля исполняется 16 лет со дня его интронизации (возведения на патриаршую кафедру). Поместный собор РПЦ
27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла патриархом Московским и всея Руси, а 1 февраля того же года состоялась его интронизация. Как правило, в этот день патриарх совершает богослужение в кафедральном храме Христа Спасителя с участием многих иерархов и священников, затем предстоятеля поздравляют, обычно говоря о развитии церковной жизни за период его патриаршества.
В своей проповеди после богослужения патриарх Кирилл вспомнил о гонениях на Церковь со стороны советской власти в XX веке, которые коснулись и его семьи, деда.
"Сегодня мы живем в совершенно других условиях. Наш президент, Владимир Владимирович (Путин
), – православный человек. Наш премьер-министр, Михаил Владимирович (Мишустин
), – тоже. Члены правительства – никто не стесняется в храм ходить. Условия благоприятные. <…> Мы живем в стране с абсолютным православным большинством. А если даже взять значительную часть мусульманской общины, они тоже верят в единого Бога – и таким образом абсолютное большинство граждан России
– верующие люди", - сказал патриарх Кирилл.
При этом он отметил, что "такой особый период времени нам дан неспроста, ведь не знаем, что нас ждет в будущем", и "эти годы мы должны использовать для всестороннего развития церковной жизни и (укрепления – ред.) благочестия в народе".
"Если сегодня мы что-то упускаем, с нас особый спрос. <…> Каждый архиерей должен ставить перед собой новые задачи: и не только строительство храмов, хотя во многих местах и это нужно сделать, но особенно - работу с детьми, с молодежью, с той частью нашего социума, которая еще не воцерковилась, чтобы всякие средостения между церковью и обществом окончательно исчезли", - призвал глава Русской церкви.
"Мы также должны так влиять на социальную жизнь, чтобы христианские идеи вне зависимости от того, слышат ли их люди, не принадлежащие к нашей церкви, или нет, становились частью нашего культурного кода, частью политической практики, частью, а, может даже основной силой народной жизни", - подчеркнул предстоятель.
В заключение он поблагодарил всех за богослужение, "за поддержку, молитву обо мне, за наше взаимодействие, потому что сегодня Церковь, к счастью, не раздирается противоречиями и разногласиями, но набирает силу, чтобы в большей степени служить духовному благу нашего народа".
На праздничном богослужении в храме Христа Спасителя присутствовали зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко
, депутаты Госдумы Петр Толстой
и Сергей Гаврилов
, экс-президент Молдавии Игорь Додон
. В субботу патриарха поздравили президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко
, премьер-министр России Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко
, мэр Москвы Сергей Собянин
, а также синод Русской церкви.
Как ранее рассказывал РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
, день интронизации - памятная дата общецерковного значения.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде
. Как рассказывал сам патриарх, его отец Михаил и дед Василий были священниками, оба в советское время подвергались репрессиями за веру в Бога: дед прошел Соловецкий лагерь, а отец – колымские лагеря.
По данным на сайте РПЦ, будущий патриарх Кирилл совмещал учебу в школе с работой техника-картографа в Ленинградской комплексной геологической экспедиции.
В 1969 году Владимир Гундяев был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл. С отличием закончил в 1970 году Ленинградскую духовную академию. В 1971-1974 годах был представителем Московского патриархата при Всемирном совете церквей
в Женеве
.
С 1974 по 1984 годы - ректор Ленинградской духовной академии и семинарии. В 1984 году стал архиепископом Смоленским и Вяземским
, а с 1986 - управляющим приходами в Калининградской области
. В 1988 году назначен архиепископом Смоленским и Калининградским.
В 1989 году архиепископ Кирилл был назначен председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата и постоянным членом Священного синода Русской церкви. В сан митрополита он был возведен в 1991 году.
В связи с кончиной патриарха Алексия II на экстренном заседании Священного синода Русской церкви 6 декабря 2008 года митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл был избран местоблюстителем патриаршего престола. 27 января 2009 года Поместный собор избрал митрополита Кирилла 16-м патриархом Московским и всея Руси. 1 февраля 2009 года новый предстоятель был возведен на кафедру.