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Патриарх Кирилл назвал Россию страной с православным большинством

Патриарх Кирилл назвал Россию страной с православным большинством - РИА Новости, 01.02.2025

Патриарх Кирилл назвал Россию страной с православным большинством

Россия - страна с абсолютным православным большинством, во власти есть верующие люди - эти условия нужно использовать для развития церковной жизни, чтобы... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T17:47:00+03:00

2025-02-01T17:47:00+03:00

2025-02-01T18:20:00+03:00

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Россия - страна с абсолютным православным большинством, во власти есть верующие люди - эти условия нужно использовать для развития церковной жизни, чтобы "христианские идеи становились частью нашего культурного кода, политической практики", сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в храме Христа Спасителя. Первого февраля исполняется 16 лет со дня его интронизации (возведения на патриаршую кафедру). Поместный собор РПЦ 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла патриархом Московским и всея Руси, а 1 февраля того же года состоялась его интронизация. Как правило, в этот день патриарх совершает богослужение в кафедральном храме Христа Спасителя с участием многих иерархов и священников, затем предстоятеля поздравляют, обычно говоря о развитии церковной жизни за период его патриаршества. В своей проповеди после богослужения патриарх Кирилл вспомнил о гонениях на Церковь со стороны советской власти в XX веке, которые коснулись и его семьи, деда. "Сегодня мы живем в совершенно других условиях. Наш президент, Владимир Владимирович (Путин), – православный человек. Наш премьер-министр, Михаил Владимирович (Мишустин), – тоже. Члены правительства – никто не стесняется в храм ходить. Условия благоприятные. <…> Мы живем в стране с абсолютным православным большинством. А если даже взять значительную часть мусульманской общины, они тоже верят в единого Бога – и таким образом абсолютное большинство граждан России – верующие люди", - сказал патриарх Кирилл. При этом он отметил, что "такой особый период времени нам дан неспроста, ведь не знаем, что нас ждет в будущем", и "эти годы мы должны использовать для всестороннего развития церковной жизни и (укрепления – ред.) благочестия в народе". "Если сегодня мы что-то упускаем, с нас особый спрос. <…> Каждый архиерей должен ставить перед собой новые задачи: и не только строительство храмов, хотя во многих местах и это нужно сделать, но особенно - работу с детьми, с молодежью, с той частью нашего социума, которая еще не воцерковилась, чтобы всякие средостения между церковью и обществом окончательно исчезли", - призвал глава Русской церкви. "Мы также должны так влиять на социальную жизнь, чтобы христианские идеи вне зависимости от того, слышат ли их люди, не принадлежащие к нашей церкви, или нет, становились частью нашего культурного кода, частью политической практики, частью, а, может даже основной силой народной жизни", - подчеркнул предстоятель. В заключение он поблагодарил всех за богослужение, "за поддержку, молитву обо мне, за наше взаимодействие, потому что сегодня Церковь, к счастью, не раздирается противоречиями и разногласиями, но набирает силу, чтобы в большей степени служить духовному благу нашего народа". На праздничном богослужении в храме Христа Спасителя присутствовали зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко, депутаты Госдумы Петр Толстой и Сергей Гаврилов, экс-президент Молдавии Игорь Додон. В субботу патриарха поздравили президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр России Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин, а также синод Русской церкви. Как ранее рассказывал РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, день интронизации - памятная дата общецерковного значения. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде. Как рассказывал сам патриарх, его отец Михаил и дед Василий были священниками, оба в советское время подвергались репрессиями за веру в Бога: дед прошел Соловецкий лагерь, а отец – колымские лагеря. По данным на сайте РПЦ, будущий патриарх Кирилл совмещал учебу в школе с работой техника-картографа в Ленинградской комплексной геологической экспедиции. В 1969 году Владимир Гундяев был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл. С отличием закончил в 1970 году Ленинградскую духовную академию. В 1971-1974 годах был представителем Московского патриархата при Всемирном совете церквей в Женеве. С 1974 по 1984 годы - ректор Ленинградской духовной академии и семинарии. В 1984 году стал архиепископом Смоленским и Вяземским, а с 1986 - управляющим приходами в Калининградской области. В 1988 году назначен архиепископом Смоленским и Калининградским. В 1989 году архиепископ Кирилл был назначен председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата и постоянным членом Священного синода Русской церкви. В сан митрополита он был возведен в 1991 году. В связи с кончиной патриарха Алексия II на экстренном заседании Священного синода Русской церкви 6 декабря 2008 года митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл был избран местоблюстителем патриаршего престола. 27 января 2009 года Поместный собор избрал митрополита Кирилла 16-м патриархом Московским и всея Руси. 1 февраля 2009 года новый предстоятель был возведен на кафедру.

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Варвара Скокшина

россия, молдавия, белоруссия, владимир путин, михаил мишустин, дмитрий чернышенко, московский патриархат, русская православная церковь, госдума рф