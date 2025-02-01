Кириенко посетил школу в абхазском селе
Кириенко посетил школу № 1 в селе Приморском в Абхазии
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во время посещения школы №1 в Сухуме
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во время посещения школы №1 в Сухуме
Читать ria.ru в
ПРИМОРСКОЕ (АБХАЗИЯ), 1 фев - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко в рамках визита в Абхазию посетил школу №1 в селе Приморском.
Кириенко побывал в школе с министром просвещения и языковой политики Абхазии Иналом Габлия и советником министра просвещения РФ Владимиром Желоникиным. Первый замглавы администрации президента РФ осмотрел школьную территорию, в том числе спортивную площадку, построенную при поддержке Республики Адыгея. Он побывал в классах, пообщался с учителями и учениками, а также передал сертификат на компьютеры.
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"Очень светлая школа у вас новая получилась. Такая теплая, светлая. Классы солнечные", - сказал Кириенко при осмотре.
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