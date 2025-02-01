https://ria.ru/20250201/kirienko-1996832161.html

Кириенко посетил школу в абхазском селе

Кириенко посетил школу в абхазском селе - РИА Новости, 01.02.2025

Кириенко посетил школу в абхазском селе

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко в рамках визита в Абхазию посетил школу №1 в селе Приморском. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T20:53:00+03:00

2025-02-01T20:53:00+03:00

2025-02-01T20:54:00+03:00

россия

абхазия

республика адыгея

сергей кириенко

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ПРИМОРСКОЕ (АБХАЗИЯ), 1 фев - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко в рамках визита в Абхазию посетил школу №1 в селе Приморском. Кириенко побывал в школе с министром просвещения и языковой политики Абхазии Иналом Габлия и советником министра просвещения РФ Владимиром Желоникиным. Первый замглавы администрации президента РФ осмотрел школьную территорию, в том числе спортивную площадку, построенную при поддержке Республики Адыгея. Он побывал в классах, пообщался с учителями и учениками, а также передал сертификат на компьютеры. "Очень светлая школа у вас новая получилась. Такая теплая, светлая. Классы солнечные", - сказал Кириенко при осмотре.

https://ria.ru/20250131/kirienko-1996713883.html

россия

абхазия

республика адыгея

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Наталья Макарова

россия, абхазия, республика адыгея, сергей кириенко