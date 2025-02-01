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Кириенко посетил школу в абхазском селе - РИА Новости, 01.02.2025
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20:53 01.02.2025 (обновлено: 20:54 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/kirienko-1996832161.html
Кириенко посетил школу в абхазском селе
Кириенко посетил школу в абхазском селе - РИА Новости, 01.02.2025
Кириенко посетил школу в абхазском селе
Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко в рамках визита в Абхазию посетил школу №1 в селе Приморском. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T20:53:00+03:00
2025-02-01T20:54:00+03:00
россия
абхазия
республика адыгея
сергей кириенко
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ПРИМОРСКОЕ (АБХАЗИЯ), 1 фев - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко в рамках визита в Абхазию посетил школу №1 в селе Приморском. Кириенко побывал в школе с министром просвещения и языковой политики Абхазии Иналом Габлия и советником министра просвещения РФ Владимиром Желоникиным. Первый замглавы администрации президента РФ осмотрел школьную территорию, в том числе спортивную площадку, построенную при поддержке Республики Адыгея. Он побывал в классах, пообщался с учителями и учениками, а также передал сертификат на компьютеры. "Очень светлая школа у вас новая получилась. Такая теплая, светлая. Классы солнечные", - сказал Кириенко при осмотре.
https://ria.ru/20250131/kirienko-1996713883.html
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россия, абхазия, республика адыгея, сергей кириенко
Россия, Абхазия, Республика Адыгея, Сергей Кириенко
Кириенко посетил школу в абхазском селе

Кириенко посетил школу № 1 в селе Приморском в Абхазии

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во время посещения школы №1 в Сухуме
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во время посещения школы №1 в Сухуме - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во время посещения школы №1 в Сухуме
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ПРИМОРСКОЕ (АБХАЗИЯ), 1 фев - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко в рамках визита в Абхазию посетил школу №1 в селе Приморском.
Кириенко побывал в школе с министром просвещения и языковой политики Абхазии Иналом Габлия и советником министра просвещения РФ Владимиром Желоникиным. Первый замглавы администрации президента РФ осмотрел школьную территорию, в том числе спортивную площадку, построенную при поддержке Республики Адыгея. Он побывал в классах, пообщался с учителями и учениками, а также передал сертификат на компьютеры.
«
"Очень светлая школа у вас новая получилась. Такая теплая, светлая. Классы солнечные", - сказал Кириенко при осмотре.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во время осмотра макета реконструкции и строительства аэропорта Сухум им. В.Г. Ардзинба - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
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