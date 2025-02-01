Спецпосланник ЕС раскрыл план Евросоюза против России
ЕС может включить 50 товарных кодов в 16-й пакет антироссийских санкций
© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Европейский союз может включить 50 товарных кодов в 16-й пакет антироссийских санкций, заявил спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан, чьи слова передает агентство Kazinform.
«
"Мы охватываем 60 процентов всех предыдущих импортных и экспортных товаров, около 7500 продуктов. Единственные товары, которые я обсуждал с Казахстаном, — это 50 товарных кодов. Я думаю, что 16-й пакет, безусловно, принесет дополнительные торговые ограничения для тех 50 продуктов, на которые мы просили казахстанские власти обратить особое внимание", — сказал О’Салливан.
Спецпосланник также добавил, что Евросоюз оставляет за собой право остановить торговлю с теми, кто, как считает блок, сознательно обходит его санкции.
В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Глава государства Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.