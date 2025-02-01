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Спецпосланник ЕС раскрыл план Евросоюза против России - РИА Новости, 01.02.2025
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10:46 01.02.2025 (обновлено: 13:29 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/evrosoyuz-1996765684.html
Спецпосланник ЕС раскрыл план Евросоюза против России
Спецпосланник ЕС раскрыл план Евросоюза против России - РИА Новости, 01.02.2025
Спецпосланник ЕС раскрыл план Евросоюза против России
Европейский союз может включить 50 товарных кодов в 16-й пакет антироссийских санкций, заявил спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан, чьи слова передает... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T10:46:00+03:00
2025-02-01T13:29:00+03:00
россия
москва
казахстан
владимир путин
евросоюз
в мире
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Европейский союз может включить 50 товарных кодов в 16-й пакет антироссийских санкций, заявил спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан, чьи слова передает агентство Kazinform."Мы охватываем 60 процентов всех предыдущих импортных и экспортных товаров, около 7500 продуктов. Единственные товары, которые я обсуждал с Казахстаном, — это 50 товарных кодов. Я думаю, что 16-й пакет, безусловно, принесет дополнительные торговые ограничения для тех 50 продуктов, на которые мы просили казахстанские власти обратить особое внимание", — сказал О’Салливан.Спецпосланник также добавил, что Евросоюз оставляет за собой право остановить торговлю с теми, кто, как считает блок, сознательно обходит его санкции.В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Глава государства Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, москва, казахстан, владимир путин, евросоюз, в мире, санкции, санкции в отношении россии
Россия, Москва, Казахстан, Владимир Путин, Евросоюз, В мире, Санкции, Санкции в отношении России
Спецпосланник ЕС раскрыл план Евросоюза против России

ЕС может включить 50 товарных кодов в 16-й пакет антироссийских санкций

© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Европейский союз может включить 50 товарных кодов в 16-й пакет антироссийских санкций, заявил спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан, чьи слова передает агентство Kazinform.
«
"Мы охватываем 60 процентов всех предыдущих импортных и экспортных товаров, около 7500 продуктов. Единственные товары, которые я обсуждал с Казахстаном, — это 50 товарных кодов. Я думаю, что 16-й пакет, безусловно, принесет дополнительные торговые ограничения для тех 50 продуктов, на которые мы просили казахстанские власти обратить особое внимание", — сказал О’Салливан.
Спецпосланник также добавил, что Евросоюз оставляет за собой право остановить торговлю с теми, кто, как считает блок, сознательно обходит его санкции.
В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Глава государства Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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