Стелу на границе ДНР и Днепропетровской области обнесли антидроновой сеткой
Стелу на въезде в подконтрольную ВСУ часть ДНР обнесли антидроновой сеткой
© Фото : соцсетиСтелу на границе подконтрольной ВСУ части ДНР и Днепропетровской области Украины обнесли антидроновой сеткой
© Фото : соцсети
Стелу на границе подконтрольной ВСУ части ДНР и Днепропетровской области Украины обнесли антидроновой сеткой
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Стелу на границе подконтрольной ВСУ части ДНР и Днепропетровской области Украины обнесли антидроновой сеткой, сообщило местное издание Pokrovsk.news.
Стела расположена на въезде в подконтрольную ВСУ часть ДНР в 25 километрах к западу от Красноармейска. За время конфликта монумент "украсили" множеством надписей, наклеек и флагов с символикой ВСУ и националистических формирований.
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"Легендарную стелу Донецкой области обнесли защитными сетками", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Pokrovsk.news.
Местные онлайн-сообщества публикуют фотографии проводимых на месте работ.
Ранее власти Днепропетровской области призвали жителей эвакуироваться из прифронтовых районов.
Днепропетровская область расположена на востоке Украины и находится к западу от Донецкой Народной Республики. Регионы связывала автомобильная трасса, проходящая через Красноармейск, за который в данный момент идут бои. К юго-востоку от Днепропетровской области расположен еще одни регион России - Запорожская область. Ряд освобожденных недавно населенных пунктов Запорожской области и ДНР расположены в нескольких километрах от Днепропетровской области.
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.