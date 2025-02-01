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Стелу на границе ДНР и Днепропетровской области обнесли антидроновой сеткой - РИА Новости, 01.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:09 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/dnr-1996763400.html
Стелу на границе ДНР и Днепропетровской области обнесли антидроновой сеткой
Стелу на границе ДНР и Днепропетровской области обнесли антидроновой сеткой - РИА Новости, 01.02.2025
Стелу на границе ДНР и Днепропетровской области обнесли антидроновой сеткой
Стелу на границе подконтрольной ВСУ части ДНР и Днепропетровской области Украины обнесли антидроновой сеткой, сообщило местное издание Pokrovsk.news. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T10:09:00+03:00
2025-02-01T10:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Стелу на границе подконтрольной ВСУ части ДНР и Днепропетровской области Украины обнесли антидроновой сеткой, сообщило местное издание Pokrovsk.news. Стела расположена на въезде в подконтрольную ВСУ часть ДНР в 25 километрах к западу от Красноармейска. За время конфликта монумент "украсили" множеством надписей, наклеек и флагов с символикой ВСУ и националистических формирований. "Легендарную стелу Донецкой области обнесли защитными сетками", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Pokrovsk.news. Местные онлайн-сообщества публикуют фотографии проводимых на месте работ. Ранее власти Днепропетровской области призвали жителей эвакуироваться из прифронтовых районов. Днепропетровская область расположена на востоке Украины и находится к западу от Донецкой Народной Республики. Регионы связывала автомобильная трасса, проходящая через Красноармейск, за который в данный момент идут бои. К юго-востоку от Днепропетровской области расположен еще одни регион России - Запорожская область. Ряд освобожденных недавно населенных пунктов Запорожской области и ДНР расположены в нескольких километрах от Днепропетровской области. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
https://ria.ru/20240928/odessa-1975238645.html
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днепропетровская область
донецкая народная республика
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днепропетровская область, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Стелу на границе ДНР и Днепропетровской области обнесли антидроновой сеткой

Стелу на въезде в подконтрольную ВСУ часть ДНР обнесли антидроновой сеткой

© Фото : соцсетиСтелу на границе подконтрольной ВСУ части ДНР и Днепропетровской области Украины обнесли антидроновой сеткой
Стелу на границе подконтрольной ВСУ части ДНР и Днепропетровской области Украины обнесли антидроновой сеткой - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Фото : соцсети
Стелу на границе подконтрольной ВСУ части ДНР и Днепропетровской области Украины обнесли антидроновой сеткой
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Стелу на границе подконтрольной ВСУ части ДНР и Днепропетровской области Украины обнесли антидроновой сеткой, сообщило местное издание Pokrovsk.news.
Стела расположена на въезде в подконтрольную ВСУ часть ДНР в 25 километрах к западу от Красноармейска. За время конфликта монумент "украсили" множеством надписей, наклеек и флагов с символикой ВСУ и националистических формирований.
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"Легендарную стелу Донецкой области обнесли защитными сетками", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Pokrovsk.news.
Местные онлайн-сообщества публикуют фотографии проводимых на месте работ.
Ранее власти Днепропетровской области призвали жителей эвакуироваться из прифронтовых районов.
Днепропетровская область расположена на востоке Украины и находится к западу от Донецкой Народной Республики. Регионы связывала автомобильная трасса, проходящая через Красноармейск, за который в данный момент идут бои. К юго-востоку от Днепропетровской области расположен еще одни регион России - Запорожская область. Ряд освобожденных недавно населенных пунктов Запорожской области и ДНР расположены в нескольких километрах от Днепропетровской области.
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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