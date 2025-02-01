https://ria.ru/20250201/dnr-1996763400.html

Стелу на границе ДНР и Днепропетровской области обнесли антидроновой сеткой

Стелу на границе ДНР и Днепропетровской области обнесли антидроновой сеткой - РИА Новости, 01.02.2025

Стелу на границе ДНР и Днепропетровской области обнесли антидроновой сеткой

Стелу на границе подконтрольной ВСУ части ДНР и Днепропетровской области Украины обнесли антидроновой сеткой, сообщило местное издание Pokrovsk.news. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T10:09:00+03:00

2025-02-01T10:09:00+03:00

2025-02-01T10:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

донецкая народная республика

запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Стелу на границе подконтрольной ВСУ части ДНР и Днепропетровской области Украины обнесли антидроновой сеткой, сообщило местное издание Pokrovsk.news. Стела расположена на въезде в подконтрольную ВСУ часть ДНР в 25 километрах к западу от Красноармейска. За время конфликта монумент "украсили" множеством надписей, наклеек и флагов с символикой ВСУ и националистических формирований. "Легендарную стелу Донецкой области обнесли защитными сетками", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Pokrovsk.news. Местные онлайн-сообщества публикуют фотографии проводимых на месте работ. Ранее власти Днепропетровской области призвали жителей эвакуироваться из прифронтовых районов. Днепропетровская область расположена на востоке Украины и находится к западу от Донецкой Народной Республики. Регионы связывала автомобильная трасса, проходящая через Красноармейск, за который в данный момент идут бои. К юго-востоку от Днепропетровской области расположен еще одни регион России - Запорожская область. Ряд освобожденных недавно населенных пунктов Запорожской области и ДНР расположены в нескольких километрах от Днепропетровской области. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.

https://ria.ru/20240928/odessa-1975238645.html

https://ria.ru/20250131/obstrel-1996511892.html

днепропетровская область

донецкая народная республика

запорожская область

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днепропетровская область, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины