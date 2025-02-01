https://ria.ru/20250201/dagestan-1996845305.html

Директора школы в Дагестане отстранили из-за подравшихся учителей

Директора школы в Дагестане отстранили из-за подравшихся учителей - РИА Новости, 01.02.2025

Директора школы в Дагестане отстранили из-за подравшихся учителей

Директора школы в селе Хлют в Рутульскои районе Дагестана временно отстранили от должности после потасовки между учителями, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T23:46:00+03:00

2025-02-01T23:46:00+03:00

2025-02-01T23:46:00+03:00

происшествия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 1 фев - РИА Новости. Директора школы в селе Хлют в Рутульскои районе Дагестана временно отстранили от должности после потасовки между учителями, сообщили в пресс-службе администрации района. В субботу в дагестанских Telegram-каналах распространилось видео конфликта между педагогами в Хлютской школе Рутульского района. При этом сообщалось, что одна из учительниц пострадала в потасовке. "Администрация Рутульского района держит на контроле ситуацию, связанную с инцидентом в Хлютской СОШ. Сегодня школу посетил министр образования Дагестана Яхья Бучаев, чтобы на месте изучить все обстоятельства произошедшего… По итогам рассмотрения ситуации принято решение временно отстранить директора школы на период проведения расследования", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе встречи с педагогами были обсуждены вопросы, касающиеся управления школой и рабочей атмосферы. Министерство образования изучит все материалы и примет окончательное решение в соответствии с установленными регламентами, добавили в районной администрации.

https://ria.ru/20241105/saratov-1981980078.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, республика дагестан