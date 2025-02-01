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Директора школы в Дагестане отстранили из-за подравшихся учителей - РИА Новости, 01.02.2025
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23:46 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/dagestan-1996845305.html
Директора школы в Дагестане отстранили из-за подравшихся учителей
Директора школы в Дагестане отстранили из-за подравшихся учителей - РИА Новости, 01.02.2025
Директора школы в Дагестане отстранили из-за подравшихся учителей
Директора школы в селе Хлют в Рутульскои районе Дагестана временно отстранили от должности после потасовки между учителями, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T23:46:00+03:00
2025-02-01T23:46:00+03:00
происшествия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 1 фев - РИА Новости. Директора школы в селе Хлют в Рутульскои районе Дагестана временно отстранили от должности после потасовки между учителями, сообщили в пресс-службе администрации района. В субботу в дагестанских Telegram-каналах распространилось видео конфликта между педагогами в Хлютской школе Рутульского района. При этом сообщалось, что одна из учительниц пострадала в потасовке. "Администрация Рутульского района держит на контроле ситуацию, связанную с инцидентом в Хлютской СОШ. Сегодня школу посетил министр образования Дагестана Яхья Бучаев, чтобы на месте изучить все обстоятельства произошедшего… По итогам рассмотрения ситуации принято решение временно отстранить директора школы на период проведения расследования", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе встречи с педагогами были обсуждены вопросы, касающиеся управления школой и рабочей атмосферы. Министерство образования изучит все материалы и примет окончательное решение в соответствии с установленными регламентами, добавили в районной администрации.
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происшествия, республика дагестан
Происшествия, Республика Дагестан
Директора школы в Дагестане отстранили из-за подравшихся учителей

Директора школы в селе Хлют в Дагестане временно отстранили от должности

© РИА Новости / Антон Уницын | Перейти в медиабанкПустые парты в школьном классе
Пустые парты в школьном классе - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Антон Уницын
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Пустые парты в школьном классе. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 1 фев - РИА Новости. Директора школы в селе Хлют в Рутульскои районе Дагестана временно отстранили от должности после потасовки между учителями, сообщили в пресс-службе администрации района.
В субботу в дагестанских Telegram-каналах распространилось видео конфликта между педагогами в Хлютской школе Рутульского района. При этом сообщалось, что одна из учительниц пострадала в потасовке.
«
"Администрация Рутульского района держит на контроле ситуацию, связанную с инцидентом в Хлютской СОШ. Сегодня школу посетил министр образования Дагестана Яхья Бучаев, чтобы на месте изучить все обстоятельства произошедшего… По итогам рассмотрения ситуации принято решение временно отстранить директора школы на период проведения расследования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе встречи с педагогами были обсуждены вопросы, касающиеся управления школой и рабочей атмосферы. Министерство образования изучит все материалы и примет окончательное решение в соответствии с установленными регламентами, добавили в районной администрации.
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