Директора школы в Дагестане отстранили из-за подравшихся учителей
Директора школы в селе Хлют в Дагестане временно отстранили от должности
Пустые парты в школьном классе. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 1 фев - РИА Новости. Директора школы в селе Хлют в Рутульскои районе Дагестана временно отстранили от должности после потасовки между учителями, сообщили в пресс-службе администрации района.
В субботу в дагестанских Telegram-каналах распространилось видео конфликта между педагогами в Хлютской школе Рутульского района. При этом сообщалось, что одна из учительниц пострадала в потасовке.
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"Администрация Рутульского района держит на контроле ситуацию, связанную с инцидентом в Хлютской СОШ. Сегодня школу посетил министр образования Дагестана Яхья Бучаев, чтобы на месте изучить все обстоятельства произошедшего… По итогам рассмотрения ситуации принято решение временно отстранить директора школы на период проведения расследования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе встречи с педагогами были обсуждены вопросы, касающиеся управления школой и рабочей атмосферы. Министерство образования изучит все материалы и примет окончательное решение в соответствии с установленными регламентами, добавили в районной администрации.
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