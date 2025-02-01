Рейтинг@Mail.ru
Участник СВО стал главой села в Дагестане - РИА Новости, 01.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:04 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/dagestan-1996833215.html
Участник СВО стал главой села в Дагестане
Участник СВО стал главой села в Дагестане - РИА Новости, 01.02.2025
Участник СВО стал главой села в Дагестане
Участник специальной военной операции Ислам Бексултанов избран главой села Учкент в Кумторкалинском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе администрации... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T21:04:00+03:00
2025-02-01T21:04:00+03:00
кумторкалинский район
россия
республика дагестан
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996832489_0:108:828:574_1920x0_80_0_0_2a6d4574d689da178731695fe5200906.jpg
МАХАЧКАЛА, 1 фев - РИА Новости. Участник специальной военной операции Ислам Бексултанов избран главой села Учкент в Кумторкалинском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе администрации района. "Главой села Учкент единогласным решением депутатов села избран Бексултанов Ислам Камильевич. Ислам Бексултанов – профессиональный военный – прошел СВО", – говорится в сообщении. Отмечается, что Бексултанов служил в спецподразделении войск национальной гвардии России, является обладателем крапового берета.
кумторкалинский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996832489_0:100:828:721_1920x0_80_0_0_bbdf99672daeb7b3ebfd6558773bb3b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кумторкалинский район, россия, республика дагестан, сво
Кумторкалинский район, Россия, Республика Дагестан, СВО
Участник СВО стал главой села в Дагестане

Участник спецоперации Ислам Бексултанов избран главой села Учкент в Дагестане

© Фото : КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН/TelegramИслам Бексултанов
Ислам Бексултанов - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Фото : КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН/Telegram
Ислам Бексултанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 1 фев - РИА Новости. Участник специальной военной операции Ислам Бексултанов избран главой села Учкент в Кумторкалинском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе администрации района.
«
"Главой села Учкент единогласным решением депутатов села избран Бексултанов Ислам Камильевич. Ислам Бексултанов – профессиональный военный – прошел СВО", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Бексултанов служил в спецподразделении войск национальной гвардии России, является обладателем крапового берета.
Инфографика
 
Кумторкалинский районРоссияРеспублика ДагестанСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала