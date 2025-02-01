https://ria.ru/20250201/dagestan-1996833215.html

Участник СВО стал главой села в Дагестане

Участник СВО стал главой села в Дагестане - РИА Новости, 01.02.2025

Участник СВО стал главой села в Дагестане

Участник специальной военной операции Ислам Бексултанов избран главой села Учкент в Кумторкалинском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе администрации... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T21:04:00+03:00

2025-02-01T21:04:00+03:00

2025-02-01T21:04:00+03:00

кумторкалинский район

россия

республика дагестан

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996832489_0:108:828:574_1920x0_80_0_0_2a6d4574d689da178731695fe5200906.jpg

МАХАЧКАЛА, 1 фев - РИА Новости. Участник специальной военной операции Ислам Бексултанов избран главой села Учкент в Кумторкалинском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе администрации района. "Главой села Учкент единогласным решением депутатов села избран Бексултанов Ислам Камильевич. Ислам Бексултанов – профессиональный военный – прошел СВО", – говорится в сообщении. Отмечается, что Бексултанов служил в спецподразделении войск национальной гвардии России, является обладателем крапового берета.

кумторкалинский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

кумторкалинский район, россия, республика дагестан, сво