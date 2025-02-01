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Участник СВО стал главой села в Дагестане
Участник СВО стал главой села в Дагестане - РИА Новости, 01.02.2025
Участник СВО стал главой села в Дагестане
Участник специальной военной операции Ислам Бексултанов избран главой села Учкент в Кумторкалинском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе администрации... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T21:04:00+03:00
2025-02-01T21:04:00+03:00
2025-02-01T21:04:00+03:00
кумторкалинский район
россия
республика дагестан
сво
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МАХАЧКАЛА, 1 фев - РИА Новости. Участник специальной военной операции Ислам Бексултанов избран главой села Учкент в Кумторкалинском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе администрации района. "Главой села Учкент единогласным решением депутатов села избран Бексултанов Ислам Камильевич. Ислам Бексултанов – профессиональный военный – прошел СВО", – говорится в сообщении. Отмечается, что Бексултанов служил в спецподразделении войск национальной гвардии России, является обладателем крапового берета.
кумторкалинский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кумторкалинский район, россия, республика дагестан, сво
Кумторкалинский район, Россия, Республика Дагестан, СВО
Участник СВО стал главой села в Дагестане
Участник спецоперации Ислам Бексултанов избран главой села Учкент в Дагестане