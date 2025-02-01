https://ria.ru/20250201/dagestan-1996780144.html

В Дагестане ветеранам ВОВ выплатят по 500 тысяч рублей

В Дагестане ветеранам ВОВ выплатят по 500 тысяч рублей - РИА Новости, 01.02.2025

В Дагестане ветеранам ВОВ выплатят по 500 тысяч рублей

Дагестанские ветераны Великой Отечественной войны в честь 80-летия победы получат единовременную выплату в 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе главы... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T13:14:00+03:00

2025-02-01T13:14:00+03:00

2025-02-01T13:14:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

ленинград

сергей меликов

80-летие победы в великой отечественной войне

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МАХАЧКАЛА, 1 фев - РИА Новости. Дагестанские ветераны Великой Отечественной войны в честь 80-летия победы получат единовременную выплату в 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе главы республики. "В год 80-летия победы в Великой Отечественной войне дагестанские ветераны получат единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей. Такое решение озвучил глава региона Сергей Меликов сегодня на заседании республиканского организационного комитета "Победа", – говорится в сообщении. Блокадникам Ленинграда и узникам концлагерей в республике в этом году выделят по 80 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250115/vyplata-1993849577.html

ленинград

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ленинград, сергей меликов, 80-летие победы в великой отечественной войне