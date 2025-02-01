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В Дагестане ветеранам ВОВ выплатят по 500 тысяч рублей - РИА Новости, 01.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:14 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/dagestan-1996780144.html
В Дагестане ветеранам ВОВ выплатят по 500 тысяч рублей
В Дагестане ветеранам ВОВ выплатят по 500 тысяч рублей - РИА Новости, 01.02.2025
В Дагестане ветеранам ВОВ выплатят по 500 тысяч рублей
Дагестанские ветераны Великой Отечественной войны в честь 80-летия победы получат единовременную выплату в 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе главы... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T13:14:00+03:00
2025-02-01T13:14:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
ленинград
сергей меликов
80-летие победы в великой отечественной войне
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МАХАЧКАЛА, 1 фев - РИА Новости. Дагестанские ветераны Великой Отечественной войны в честь 80-летия победы получат единовременную выплату в 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе главы республики. "В год 80-летия победы в Великой Отечественной войне дагестанские ветераны получат единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей. Такое решение озвучил глава региона Сергей Меликов сегодня на заседании республиканского организационного комитета "Победа", – говорится в сообщении. Блокадникам Ленинграда и узникам концлагерей в республике в этом году выделят по 80 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250115/vyplata-1993849577.html
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ленинград, сергей меликов, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Ленинград, Сергей Меликов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Дагестане ветеранам ВОВ выплатят по 500 тысяч рублей

Ветераны ВОВ в Дагестане получат единовременную выплату в 500 тысяч рублей

© РИА Новости / Сергей ПятаковБоевые награды ветерана Великой Отечественной войны
Боевые награды ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Боевые награды ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 1 фев - РИА Новости. Дагестанские ветераны Великой Отечественной войны в честь 80-летия победы получат единовременную выплату в 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе главы республики.
"В год 80-летия победы в Великой Отечественной войне дагестанские ветераны получат единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей. Такое решение озвучил глава региона Сергей Меликов сегодня на заседании республиканского организационного комитета "Победа", – говорится в сообщении.
Блокадникам Ленинграда и узникам концлагерей в республике в этом году выделят по 80 тысяч рублей.
Путин о выплатах фронтовикам ВОВ, их вдовам, узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам ВОВ
15 января, 14:59
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЛенинградСергей Меликов80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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