https://ria.ru/20250201/dagestan-1996780144.html
В Дагестане ветеранам ВОВ выплатят по 500 тысяч рублей
В Дагестане ветеранам ВОВ выплатят по 500 тысяч рублей - РИА Новости, 01.02.2025
В Дагестане ветеранам ВОВ выплатят по 500 тысяч рублей
Дагестанские ветераны Великой Отечественной войны в честь 80-летия победы получат единовременную выплату в 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе главы... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T13:14:00+03:00
2025-02-01T13:14:00+03:00
2025-02-01T13:14:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
ленинград
сергей меликов
80-летие победы в великой отечественной войне
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МАХАЧКАЛА, 1 фев - РИА Новости. Дагестанские ветераны Великой Отечественной войны в честь 80-летия победы получат единовременную выплату в 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе главы республики. "В год 80-летия победы в Великой Отечественной войне дагестанские ветераны получат единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей. Такое решение озвучил глава региона Сергей Меликов сегодня на заседании республиканского организационного комитета "Победа", – говорится в сообщении. Блокадникам Ленинграда и узникам концлагерей в республике в этом году выделят по 80 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250115/vyplata-1993849577.html
ленинград
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинград, сергей меликов, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Ленинград, Сергей Меликов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Дагестане ветеранам ВОВ выплатят по 500 тысяч рублей
Ветераны ВОВ в Дагестане получат единовременную выплату в 500 тысяч рублей