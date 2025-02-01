https://ria.ru/20250201/briks-1996791366.html

Сийярто призвал Испанию прислушаться к словам Трампа о БРИКС

Сийярто призвал Испанию прислушаться к словам Трампа о БРИКС - РИА Новости, 01.02.2025

Сийярто призвал Испанию прислушаться к словам Трампа о БРИКС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто посоветовал Мадриду прислушаться к словам президента США Дональда Трампа, что Испания РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T14:56:00+03:00

2025-02-01T14:56:00+03:00

2025-02-01T14:56:00+03:00

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто посоветовал Мадриду прислушаться к словам президента США Дональда Трампа, что Испания - член БРИКС. Ранее Трамп заявил, что Испания является членом БРИКС. Таким образом он отреагировал на вопрос журналиста о том, чего следует ожидать странам НАТО со слишком низкими расходами на оборону. Глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо отреагировала на слова Трампа о том, что Испания состоит в БРИКС, и заявила, что страна не стремится стать членом объединения. "Президент Трамп - президент США, поэтому я бы посоветовал отнестись серьезно ко всем его словам", - заявил Сийярто в интервью испанской газете Debate, отвечая на вопрос, считает ли он, что Трамп намеренно включил Испанию в число стран БРИКС, или это было недоразумением. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР, а с 1 января 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

https://ria.ru/20250131/tramp-1996520424.html

https://ria.ru/20241027/briks-1980256310.html

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