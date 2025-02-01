https://ria.ru/20250201/boeviki-1996740867.html

"Шесть месяцев": в Раде забили тревогу из-за того, что ждет ВСУ

"Шесть месяцев": в Раде забили тревогу из-за того, что ждет ВСУ - РИА Новости, 01.02.2025

"Шесть месяцев": в Раде забили тревогу из-за того, что ждет ВСУ

Если украинские боевики продолжат массово дезертировать в таком же количестве, то через полгода на фронте у ВСУ не останется солдат. Об этом заявил в эфире... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T01:47:00+03:00

2025-02-01T01:47:00+03:00

2025-02-01T01:48:00+03:00

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Если украинские боевики продолжат массово дезертировать в таком же количестве, то через полгода на фронте у ВСУ не останется солдат. Об этом заявил в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Зная о колоссальных потерях, проблемах с мобилизацией, колоссальном СЗЧ (Случаях самовольного оставления части. — Прим. ред.), которое приведет к тому, что через шесть месяцев на фронте будет зеро человек — ноль, он (Зеленский. — Прим. ред.) продолжает упорно рассказывать нам о перемоге (Победе. — Прим. ред.) с точки зрения силы", — сказал он.По словам депутата, даже понимая все это, глава киевского режима не может остановиться, потому что знает, что после завершения конфликта ему придется ответить перед законом за все совершенные преступления."За то, что он сделал с Украиной, за предательство украинского народа, за то, что он привел войну в нашу страну, положил сотни тысяч жизней, десятки миллионов жизней сломал — ему придется сидеть в тюрьме", — предупредил Дубинский.Ранее британская газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022-2023 годы, в 2024-м против них было возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается у пехоты и штурмовых бригад.

https://ria.ru/20250130/zelenskiy-1996500477.html

https://ria.ru/20250131/ukraina-1996661842.html

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в мире, украина, александр дубинский, вооруженные силы украины, верховная рада украины