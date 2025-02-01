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"Шесть месяцев": в Раде забили тревогу из-за того, что ждет ВСУ - РИА Новости, 01.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:47 01.02.2025 (обновлено: 01:48 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/boeviki-1996740867.html
"Шесть месяцев": в Раде забили тревогу из-за того, что ждет ВСУ
"Шесть месяцев": в Раде забили тревогу из-за того, что ждет ВСУ - РИА Новости, 01.02.2025
"Шесть месяцев": в Раде забили тревогу из-за того, что ждет ВСУ
Если украинские боевики продолжат массово дезертировать в таком же количестве, то через полгода на фронте у ВСУ не останется солдат. Об этом заявил в эфире... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T01:47:00+03:00
2025-02-01T01:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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александр дубинский
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Если украинские боевики продолжат массово дезертировать в таком же количестве, то через полгода на фронте у ВСУ не останется солдат. Об этом заявил в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Зная о колоссальных потерях, проблемах с мобилизацией, колоссальном СЗЧ (Случаях самовольного оставления части. — Прим. ред.), которое приведет к тому, что через шесть месяцев на фронте будет зеро человек — ноль, он (Зеленский. — Прим. ред.) продолжает упорно рассказывать нам о перемоге (Победе. — Прим. ред.) с точки зрения силы", — сказал он.По словам депутата, даже понимая все это, глава киевского режима не может остановиться, потому что знает, что после завершения конфликта ему придется ответить перед законом за все совершенные преступления."За то, что он сделал с Украиной, за предательство украинского народа, за то, что он привел войну в нашу страну, положил сотни тысяч жизней, десятки миллионов жизней сломал — ему придется сидеть в тюрьме", — предупредил Дубинский.Ранее британская газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022-2023 годы, в 2024-м против них было возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается у пехоты и штурмовых бригад.
https://ria.ru/20250130/zelenskiy-1996500477.html
https://ria.ru/20250131/ukraina-1996661842.html
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в мире, украина, александр дубинский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Дубинский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
"Шесть месяцев": в Раде забили тревогу из-за того, что ждет ВСУ

Дубинский: через шесть месяцев у ВСУ не останется военных на передовой

© Getty Images / Anadolu/Andre Luis AlvesУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Getty Images / Anadolu/Andre Luis Alves
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Если украинские боевики продолжат массово дезертировать в таком же количестве, то через полгода на фронте у ВСУ не останется солдат. Об этом заявил в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
«
"Зная о колоссальных потерях, проблемах с мобилизацией, колоссальном СЗЧ (Случаях самовольного оставления части. — Прим. ред.), которое приведет к тому, что через шесть месяцев на фронте будет зеро человек — ноль, он (Зеленский. — Прим. ред.) продолжает упорно рассказывать нам о перемоге (Победе. — Прим. ред.) с точки зрения силы", — сказал он.
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По словам депутата, даже понимая все это, глава киевского режима не может остановиться, потому что знает, что после завершения конфликта ему придется ответить перед законом за все совершенные преступления.
"За то, что он сделал с Украиной, за предательство украинского народа, за то, что он привел войну в нашу страну, положил сотни тысяч жизней, десятки миллионов жизней сломал — ему придется сидеть в тюрьме", — предупредил Дубинский.
Ранее британская газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022-2023 годы, в 2024-м против них было возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается у пехоты и штурмовых бригад.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлександр ДубинскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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