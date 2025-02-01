Беглов прокомментировал призыв Немцовой повторить блокаду Ленинграда
Беглов: Немцова оскорбила память миллиона жертв блокады Ленинграда
© Фото предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
© Фото предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев — РИА Новости. Предложив повторить блокаду Ленинграда, чешский сенатор Мирослава Немцова признала себя истинной наследницей злодеяний фашистов, осужденных Нюрнбергским трибуналом, она оскорбила память миллиона жертв блокады Ленинграда и опозорила память своего народа, восставшего против фашистов в мае 1945 года, заявил РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Чешский сенатор Мирослава Немцова призвала на своей странице в соцсети X повторить блокаду Ленинграда времен Великой Отечественной войны, а затем удалила пост, сообщает RT International. По словам Немцовой, сегодня Россия отмечает годовщину освобождения Ленинграда от блокады во время Второй мировой войны, "хотя им нужно не праздновать, а пережить это снова", приводит издание содержание поста.
Путин сравнил блокаду Ленинграда с холокостом
27 января, 16:06
"Мы не знаем, где были в той войне предки чешского политика, позволившей себе оскорбить память миллиона жертв ленинградской блокады. Держали 900 дней и ночей наш город в огненном кольце и готовились, согласно директиве Гитлера, стереть Ленинград с лица земли со всей его красотой? Или восстали в мае 1945-го против фашистов и встречали хлебом-солью солдат Красной армии, которые спасли от уничтожения красоту Праги?" — заявил Беглов.
Губернатор напомнил, что Пражская операция завершилась 11 мая 1945 года, уже после победы над фашизмом, и стоила жизни 12 тысячам советских солдат, отозвавшимся на призыв участников Пражского восстания.
Беглов выразил сожаление, что оставшиеся в живых чешские борцы с фашизмом не возвысили свой голос и не потребовали отставки политика, призвавшей повторить одно из самых кровавых преступлений против человечества в ходе Второй мировой войны.
Блокада Ленинграда: ужас голода и одиночества
27 января, 14:38
"Долгие годы и десятилетия мы в России старались не вспоминать, что больше половины вермахта ходило по нашей земле в сапогах чешской фирмы "Бата". А чешская промышленность выпустила в годы войны четверть танков и автомобилей от общей численности танков и автомобилей вермахта. Мы в Петербурге хотели бы и впредь рассказывать нашим детям и внукам не об этом, а о совместной борьбе наших народов против фашизма", — отметил губернатор Петербурга.
"Никто не забыт и ничто не забыто", — добавил он.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941-го, длилась почти 900 дней. Единственный путь — Дорога жизни, по которой доставлялось в город продовольствие, — был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия — 27 января 1944-го — ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.