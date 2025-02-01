https://ria.ru/20250201/beglov-1996757278.html

Беглов прокомментировал призыв Немцовой повторить блокаду Ленинграда

Беглов прокомментировал призыв Немцовой повторить блокаду Ленинграда - РИА Новости, 01.02.2025

Беглов прокомментировал призыв Немцовой повторить блокаду Ленинграда

Предложив повторить блокаду Ленинграда, чешский сенатор Мирослава Немцова признала себя истинной наследницей злодеяний фашистов, осужденных Нюрнбергским... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T09:08:00+03:00

2025-02-01T09:08:00+03:00

2025-02-01T14:38:00+03:00

ленинград

санкт-петербург

россия

мирослава немцова

александр беглов

вермахт

санкт-петербургский городской суд

блокада ленинграда (1941-1944)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996760937_0:27:3074:1756_1920x0_80_0_0_16bf06658d6b1b02ce05c4d1b0800808.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев — РИА Новости. Предложив повторить блокаду Ленинграда, чешский сенатор Мирослава Немцова признала себя истинной наследницей злодеяний фашистов, осужденных Нюрнбергским трибуналом, она оскорбила память миллиона жертв блокады Ленинграда и опозорила память своего народа, восставшего против фашистов в мае 1945 года, заявил РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Чешский сенатор Мирослава Немцова призвала на своей странице в соцсети X повторить блокаду Ленинграда времен Великой Отечественной войны, а затем удалила пост, сообщает RT International. По словам Немцовой, сегодня Россия отмечает годовщину освобождения Ленинграда от блокады во время Второй мировой войны, "хотя им нужно не праздновать, а пережить это снова", приводит издание содержание поста. "Мы не знаем, где были в той войне предки чешского политика, позволившей себе оскорбить память миллиона жертв ленинградской блокады. Держали 900 дней и ночей наш город в огненном кольце и готовились, согласно директиве Гитлера, стереть Ленинград с лица земли со всей его красотой? Или восстали в мае 1945-го против фашистов и встречали хлебом-солью солдат Красной армии, которые спасли от уничтожения красоту Праги?" — заявил Беглов. Губернатор напомнил, что Пражская операция завершилась 11 мая 1945 года, уже после победы над фашизмом, и стоила жизни 12 тысячам советских солдат, отозвавшимся на призыв участников Пражского восстания. Беглов выразил сожаление, что оставшиеся в живых чешские борцы с фашизмом не возвысили свой голос и не потребовали отставки политика, призвавшей повторить одно из самых кровавых преступлений против человечества в ходе Второй мировой войны. "Долгие годы и десятилетия мы в России старались не вспоминать, что больше половины вермахта ходило по нашей земле в сапогах чешской фирмы "Бата". А чешская промышленность выпустила в годы войны четверть танков и автомобилей от общей численности танков и автомобилей вермахта. Мы в Петербурге хотели бы и впредь рассказывать нашим детям и внукам не об этом, а о совместной борьбе наших народов против фашизма", — отметил губернатор Петербурга. "Никто не забыт и ничто не забыто", — добавил он. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941-го, длилась почти 900 дней. Единственный путь — Дорога жизни, по которой доставлялось в город продовольствие, — был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия — 27 января 1944-го — ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.

https://ria.ru/20250127/putin-1995731266.html

https://ria.ru/20250127/blokada-1995705351.html

https://ria.ru/20250131/peskov-1996601477.html

ленинград

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ленинград, санкт-петербург, россия, мирослава немцова, александр беглов, вермахт, санкт-петербургский городской суд, блокада ленинграда (1941-1944)