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Беглов прокомментировал призыв Немцовой повторить блокаду Ленинграда - РИА Новости, 01.02.2025
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09:08 01.02.2025 (обновлено: 14:38 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/beglov-1996757278.html
Беглов прокомментировал призыв Немцовой повторить блокаду Ленинграда
Беглов прокомментировал призыв Немцовой повторить блокаду Ленинграда - РИА Новости, 01.02.2025
Беглов прокомментировал призыв Немцовой повторить блокаду Ленинграда
Предложив повторить блокаду Ленинграда, чешский сенатор Мирослава Немцова признала себя истинной наследницей злодеяний фашистов, осужденных Нюрнбергским... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T09:08:00+03:00
2025-02-01T14:38:00+03:00
ленинград
санкт-петербург
россия
мирослава немцова
александр беглов
вермахт
санкт-петербургский городской суд
блокада ленинграда (1941-1944)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев — РИА Новости. Предложив повторить блокаду Ленинграда, чешский сенатор Мирослава Немцова признала себя истинной наследницей злодеяний фашистов, осужденных Нюрнбергским трибуналом, она оскорбила память миллиона жертв блокады Ленинграда и опозорила память своего народа, восставшего против фашистов в мае 1945 года, заявил РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Чешский сенатор Мирослава Немцова призвала на своей странице в соцсети X повторить блокаду Ленинграда времен Великой Отечественной войны, а затем удалила пост, сообщает RT International. По словам Немцовой, сегодня Россия отмечает годовщину освобождения Ленинграда от блокады во время Второй мировой войны, "хотя им нужно не праздновать, а пережить это снова", приводит издание содержание поста. "Мы не знаем, где были в той войне предки чешского политика, позволившей себе оскорбить память миллиона жертв ленинградской блокады. Держали 900 дней и ночей наш город в огненном кольце и готовились, согласно директиве Гитлера, стереть Ленинград с лица земли со всей его красотой? Или восстали в мае 1945-го против фашистов и встречали хлебом-солью солдат Красной армии, которые спасли от уничтожения красоту Праги?" — заявил Беглов. Губернатор напомнил, что Пражская операция завершилась 11 мая 1945 года, уже после победы над фашизмом, и стоила жизни 12 тысячам советских солдат, отозвавшимся на призыв участников Пражского восстания. Беглов выразил сожаление, что оставшиеся в живых чешские борцы с фашизмом не возвысили свой голос и не потребовали отставки политика, призвавшей повторить одно из самых кровавых преступлений против человечества в ходе Второй мировой войны. "Долгие годы и десятилетия мы в России старались не вспоминать, что больше половины вермахта ходило по нашей земле в сапогах чешской фирмы "Бата". А чешская промышленность выпустила в годы войны четверть танков и автомобилей от общей численности танков и автомобилей вермахта. Мы в Петербурге хотели бы и впредь рассказывать нашим детям и внукам не об этом, а о совместной борьбе наших народов против фашизма", — отметил губернатор Петербурга. "Никто не забыт и ничто не забыто", — добавил он. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941-го, длилась почти 900 дней. Единственный путь — Дорога жизни, по которой доставлялось в город продовольствие, — был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия — 27 января 1944-го — ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
https://ria.ru/20250127/putin-1995731266.html
https://ria.ru/20250127/blokada-1995705351.html
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ленинград, санкт-петербург, россия, мирослава немцова, александр беглов, вермахт, санкт-петербургский городской суд, блокада ленинграда (1941-1944)
Ленинград, Санкт-Петербург, Россия, Мирослава Немцова, Александр Беглов, Вермахт, Санкт-Петербургский городской суд, Блокада Ленинграда (1941-1944)
Беглов прокомментировал призыв Немцовой повторить блокаду Ленинграда

Беглов: Немцова оскорбила память миллиона жертв блокады Ленинграда

© Фото предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Фото предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев — РИА Новости. Предложив повторить блокаду Ленинграда, чешский сенатор Мирослава Немцова признала себя истинной наследницей злодеяний фашистов, осужденных Нюрнбергским трибуналом, она оскорбила память миллиона жертв блокады Ленинграда и опозорила память своего народа, восставшего против фашистов в мае 1945 года, заявил РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Чешский сенатор Мирослава Немцова призвала на своей странице в соцсети X повторить блокаду Ленинграда времен Великой Отечественной войны, а затем удалила пост, сообщает RT International. По словам Немцовой, сегодня Россия отмечает годовщину освобождения Ленинграда от блокады во время Второй мировой войны, "хотя им нужно не праздновать, а пережить это снова", приводит издание содержание поста.
Президент России Владимир Путин выступает на концерте Ленинградская Победа в Большом концертном зале Октябрьский - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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27 января, 16:06
"Мы не знаем, где были в той войне предки чешского политика, позволившей себе оскорбить память миллиона жертв ленинградской блокады. Держали 900 дней и ночей наш город в огненном кольце и готовились, согласно директиве Гитлера, стереть Ленинград с лица земли со всей его красотой? Или восстали в мае 1945-го против фашистов и встречали хлебом-солью солдат Красной армии, которые спасли от уничтожения красоту Праги?" — заявил Беглов.
Губернатор напомнил, что Пражская операция завершилась 11 мая 1945 года, уже после победы над фашизмом, и стоила жизни 12 тысячам советских солдат, отозвавшимся на призыв участников Пражского восстания.
Беглов выразил сожаление, что оставшиеся в живых чешские борцы с фашизмом не возвысили свой голос и не потребовали отставки политика, призвавшей повторить одно из самых кровавых преступлений против человечества в ходе Второй мировой войны.
Блокада Ленинграда: ужас голода и одиночества - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Блокада Ленинграда: ужас голода и одиночества
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"Долгие годы и десятилетия мы в России старались не вспоминать, что больше половины вермахта ходило по нашей земле в сапогах чешской фирмы "Бата". А чешская промышленность выпустила в годы войны четверть танков и автомобилей от общей численности танков и автомобилей вермахта. Мы в Петербурге хотели бы и впредь рассказывать нашим детям и внукам не об этом, а о совместной борьбе наших народов против фашизма", — отметил губернатор Петербурга.
"Никто не забыт и ничто не забыто", — добавил он.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941-го, длилась почти 900 дней. Единственный путь — Дорога жизни, по которой доставлялось в город продовольствие, — был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия — 27 января 1944-го — ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
Чешский сенатор Мирослава Немцова - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Песков раскритиковал слова чешского сенатора о блокаде Ленинграда
Вчера, 13:07
 
ЛенинградСанкт-ПетербургРоссияМирослава НемцоваАлександр БегловВермахтСанкт-Петербургский городской судБлокада Ленинграда (1941-1944)
 
 
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