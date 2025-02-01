https://ria.ru/20250201/babayan-1996844152.html

Союз армян России назвал обвинение ученому Бабаяну циничным

Союз армян России назвал обвинение ученому Бабаяну циничным - РИА Новости, 01.02.2025

Союз армян России назвал обвинение ученому Бабаяну циничным

Союз армян России назвал циничным обвинение, предъявленное ученому Гарибу Бабаяну за распространение видеоролика с иностранцами, поющими песню о Карабахе на... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T23:30:00+03:00

2025-02-01T23:30:00+03:00

2025-02-01T23:30:00+03:00

в мире

армения

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ереван

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕРЕВАН, 1 фев - РИА Новости. Союз армян России назвал циничным обвинение, предъявленное ученому Гарибу Бабаяну за распространение видеоролика с иностранцами, поющими песню о Карабахе на центральной площади Республики в Ереване, и аннотацию к нему. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором, как утверждает автор, группа азербайджанцев на центральной площади в Ереване поет песню о Карабахе. В аннотации к видео содержится резкая критика в адрес армянских властей и полицейских за бездействие. Служба нацбезопасности Армении, в свою очередь, сообщила, что изображенные на видео лица - граждане Ирана, которые находились в Армении с 30 декабря 2024 года по 3 января 2025 года. В пресс-службе СК в субботу сообщили, что в связи с распространением в соцсетях этого видео было возбуждено уголовное дело. Следствие считает, что мужчина, выложивший в соцсети видеоролик, исказил его суть, "пропагандируя ненависть, нетерпимость и вражду в отношении властей и полиции Армении". Бабаян задержан, в суд подано ходатайство о его аресте. "Обвинения со стороны властей Армении в адрес 70-летнего Гариба Бабаяна и его задержание по своей циничности и бесчеловечности сопоставимо с позорным судилищем над лидерами Арцаха (армянское название Карабаха - ред.) в Баку. В основе и того, и другого - ненависть к армянам", - говорится в заявлении Союза армян России. Сейчас у здания суда, где решается вопрос о мере пресечения, проходит акция протеста.

https://ria.ru/20250125/pashinyan-1995498153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, армения, россия, ереван, следственный комитет россии (ск рф)