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Союз армян России назвал обвинение ученому Бабаяну циничным - РИА Новости, 01.02.2025
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23:30 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/babayan-1996844152.html
Союз армян России назвал обвинение ученому Бабаяну циничным
Союз армян России назвал обвинение ученому Бабаяну циничным - РИА Новости, 01.02.2025
Союз армян России назвал обвинение ученому Бабаяну циничным
Союз армян России назвал циничным обвинение, предъявленное ученому Гарибу Бабаяну за распространение видеоролика с иностранцами, поющими песню о Карабахе на... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T23:30:00+03:00
2025-02-01T23:30:00+03:00
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ЕРЕВАН, 1 фев - РИА Новости. Союз армян России назвал циничным обвинение, предъявленное ученому Гарибу Бабаяну за распространение видеоролика с иностранцами, поющими песню о Карабахе на центральной площади Республики в Ереване, и аннотацию к нему. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором, как утверждает автор, группа азербайджанцев на центральной площади в Ереване поет песню о Карабахе. В аннотации к видео содержится резкая критика в адрес армянских властей и полицейских за бездействие. Служба нацбезопасности Армении, в свою очередь, сообщила, что изображенные на видео лица - граждане Ирана, которые находились в Армении с 30 декабря 2024 года по 3 января 2025 года. В пресс-службе СК в субботу сообщили, что в связи с распространением в соцсетях этого видео было возбуждено уголовное дело. Следствие считает, что мужчина, выложивший в соцсети видеоролик, исказил его суть, "пропагандируя ненависть, нетерпимость и вражду в отношении властей и полиции Армении". Бабаян задержан, в суд подано ходатайство о его аресте. "Обвинения со стороны властей Армении в адрес 70-летнего Гариба Бабаяна и его задержание по своей циничности и бесчеловечности сопоставимо с позорным судилищем над лидерами Арцаха (армянское название Карабаха - ред.) в Баку. В основе и того, и другого - ненависть к армянам", - говорится в заявлении Союза армян России. Сейчас у здания суда, где решается вопрос о мере пресечения, проходит акция протеста.
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в мире, армения, россия, ереван, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Армения, Россия, Ереван, Следственный комитет России (СК РФ)
Союз армян России назвал обвинение ученому Бабаяну циничным

Союз армян России осудил преследование ученого Бабаяна за видео с иностранцами

© Sputnik / Nana MartirosyanПолицейский автомобиль на улице Еревана
Полицейский автомобиль на улице Еревана - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Sputnik / Nana Martirosyan
Полицейский автомобиль на улице Еревана. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 1 фев - РИА Новости. Союз армян России назвал циничным обвинение, предъявленное ученому Гарибу Бабаяну за распространение видеоролика с иностранцами, поющими песню о Карабахе на центральной площади Республики в Ереване, и аннотацию к нему.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором, как утверждает автор, группа азербайджанцев на центральной площади в Ереване поет песню о Карабахе. В аннотации к видео содержится резкая критика в адрес армянских властей и полицейских за бездействие. Служба нацбезопасности Армении, в свою очередь, сообщила, что изображенные на видео лица - граждане Ирана, которые находились в Армении с 30 декабря 2024 года по 3 января 2025 года. В пресс-службе СК в субботу сообщили, что в связи с распространением в соцсетях этого видео было возбуждено уголовное дело. Следствие считает, что мужчина, выложивший в соцсети видеоролик, исказил его суть, "пропагандируя ненависть, нетерпимость и вражду в отношении властей и полиции Армении". Бабаян задержан, в суд подано ходатайство о его аресте.
«
"Обвинения со стороны властей Армении в адрес 70-летнего Гариба Бабаяна и его задержание по своей циничности и бесчеловечности сопоставимо с позорным судилищем над лидерами Арцаха (армянское название Карабаха - ред.) в Баку. В основе и того, и другого - ненависть к армянам", - говорится в заявлении Союза армян России.
Сейчас у здания суда, где решается вопрос о мере пресечения, проходит акция протеста.
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