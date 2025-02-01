https://ria.ru/20250201/aysberg-1996815501.html

От крупнейшего в мире айсберга откололся большой кусок

От крупнейшего в мире айсберга откололся большой кусок - РИА Новости, 01.02.2025

От крупнейшего в мире айсберга откололся большой кусок

Крупнейший в мире айсберг А23а потерял примерно два процента площади, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического НИИ России в Telegram-канале. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T17:50:00+03:00

2025-02-01T17:50:00+03:00

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Крупнейший в мире айсберг А23а потерял примерно два процента площади, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического НИИ России в Telegram-канале. "Айсберг-гигант А23а в настоящее время дрейфует в 340 километрах от острова Южная Георгия в Южной Атлантике, в море Скоша. Медленно вращаясь, за десять дней он отдалился от береговой линии примерно на 40 километров. Вчера от айсберга откололась большая глыба площадью около 80 квадратных километров, что составляет примерно два процента ледяного гиганта", — сказала главный специалист ледовой и гидрометеорологической информации Арктического и антарктического научно-исследовательского института Полина Солощук. По ее словам, с ноября 2023 года, в период дрейфа по чистой воде, площадь айсберга сократилась почти на 11 процентов. Самый большой на планете айсберг А23а по размерам почти в два раза превышает площадь Санкт-Петербурга. Он откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. Более 30 лет айсберг находился на мели в центральной части моря Уэдделла. В середине ноября 2023 года он "проснулся" и снова начал движение, в результате дрейфа его вынесло на чистую воду. В январе газета Daily Mail сообщила, что айсберг может столкнуться с британским заморским островом Южная Георгия, расположенным на юге Атлантики. В ААНИИ заявили, что А23а сменил направление и дрейфует западнее острова, поэтому столкновение может не произойти.

https://ria.ru/20250125/aysberg-1995488207.html

https://ria.ru/20250125/a23-1995442993.html

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