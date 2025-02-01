https://ria.ru/20250201/aeroport-1996845844.html
Аэропорт Сухума может полноценно заработать в мае, считает Кириенко
Аэропорт Сухума может полноценно заработать в мае, считает Кириенко - РИА Новости, 01.02.2025
Аэропорт Сухума может полноценно заработать в мае, считает Кириенко
Аэропорт столицы Абхазии Сухума может полноценно заработать в мае, а уже в феврале принять первый тестовый рейс, сообщил журналистам первый замруководителя... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T23:53:00+03:00
2025-02-01T23:53:00+03:00
2025-02-01T23:53:00+03:00
абхазия
сухум
россия
сергей кириенко
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СУХУМ, 1 фев - РИА Новости. Аэропорт столицы Абхазии Сухума может полноценно заработать в мае, а уже в феврале принять первый тестовый рейс, сообщил журналистам первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. "Мы вчера проводили совещание в аэропорту города Сухума. Конечно, радует то, что у нас есть все возможности в феврале принять первый тестовый рейс, а к маю запустить постоянное сообщение", - сказал Кириенко во время поездки в Абхазию.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, сухум, россия, сергей кириенко
Абхазия, Сухум, Россия, Сергей Кириенко
Аэропорт Сухума может полноценно заработать в мае, считает Кириенко
Кириенко: аэропорт Сухума может в феврале принять первый тестовый рейс