https://ria.ru/20250201/aeroport-1996845844.html

Аэропорт Сухума может полноценно заработать в мае, считает Кириенко

Аэропорт Сухума может полноценно заработать в мае, считает Кириенко - РИА Новости, 01.02.2025

Аэропорт Сухума может полноценно заработать в мае, считает Кириенко

Аэропорт столицы Абхазии Сухума может полноценно заработать в мае, а уже в феврале принять первый тестовый рейс, сообщил журналистам первый замруководителя... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T23:53:00+03:00

2025-02-01T23:53:00+03:00

2025-02-01T23:53:00+03:00

абхазия

сухум

россия

сергей кириенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996806439_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_0ee91430f15d13606d0c523e0d22f12f.jpg

СУХУМ, 1 фев - РИА Новости. Аэропорт столицы Абхазии Сухума может полноценно заработать в мае, а уже в феврале принять первый тестовый рейс, сообщил журналистам первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. "Мы вчера проводили совещание в аэропорту города Сухума. Конечно, радует то, что у нас есть все возможности в феврале принять первый тестовый рейс, а к маю запустить постоянное сообщение", - сказал Кириенко во время поездки в Абхазию.

https://ria.ru/20250131/abkhaziya-1996596181.html

абхазия

сухум

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

абхазия, сухум, россия, сергей кириенко