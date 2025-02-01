Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Сухума может полноценно заработать в мае, считает Кириенко - РИА Новости, 01.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:53 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/aeroport-1996845844.html
Аэропорт Сухума может полноценно заработать в мае, считает Кириенко
Аэропорт Сухума может полноценно заработать в мае, считает Кириенко - РИА Новости, 01.02.2025
Аэропорт Сухума может полноценно заработать в мае, считает Кириенко
Аэропорт столицы Абхазии Сухума может полноценно заработать в мае, а уже в феврале принять первый тестовый рейс, сообщил журналистам первый замруководителя... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T23:53:00+03:00
2025-02-01T23:53:00+03:00
абхазия
сухум
россия
сергей кириенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996806439_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_0ee91430f15d13606d0c523e0d22f12f.jpg
СУХУМ, 1 фев - РИА Новости. Аэропорт столицы Абхазии Сухума может полноценно заработать в мае, а уже в феврале принять первый тестовый рейс, сообщил журналистам первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. "Мы вчера проводили совещание в аэропорту города Сухума. Конечно, радует то, что у нас есть все возможности в феврале принять первый тестовый рейс, а к маю запустить постоянное сообщение", - сказал Кириенко во время поездки в Абхазию.
https://ria.ru/20250131/abkhaziya-1996596181.html
абхазия
сухум
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996806439_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8f33df6ba10280e106daa419a76fbd39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
абхазия, сухум, россия, сергей кириенко
Абхазия, Сухум, Россия, Сергей Кириенко
Аэропорт Сухума может полноценно заработать в мае, считает Кириенко

Кириенко: аэропорт Сухума может в феврале принять первый тестовый рейс

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во время осмотра макета реконструкции и строительства аэропорта "Сухум" им. В.Г. Ардзинба
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во время осмотра макета реконструкции и строительства аэропорта Сухум им. В.Г. Ардзинба - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во время осмотра макета реконструкции и строительства аэропорта "Сухум" им. В.Г. Ардзинба
Читать ria.ru в
Дзен
СУХУМ, 1 фев - РИА Новости. Аэропорт столицы Абхазии Сухума может полноценно заработать в мае, а уже в феврале принять первый тестовый рейс, сообщил журналистам первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
«
"Мы вчера проводили совещание в аэропорту города Сухума. Конечно, радует то, что у нас есть все возможности в феврале принять первый тестовый рейс, а к маю запустить постоянное сообщение", - сказал Кириенко во время поездки в Абхазию.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба во время встречи в посольстве РФ в Республике Абхазия - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Кириенко встретился с и.о. президента Абхазии
31 января, 12:53
 
АбхазияСухумРоссияСергей Кириенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала