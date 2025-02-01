Кириенко осмотрел строящуюся детскую больницу в Сухуме
Кириенко посетил место строительства Детской республиканской больницы в Сухуме
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во время посещения Центральной клинической республиканской больницы в Сухуме
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во время посещения Центральной клинической республиканской больницы в Сухуме
Читать ria.ru в
СУХУМ, 1 фев - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в рамках поездки в Абхазию осмотрел строящуюся Детскую республиканскую больницу в Сухуме, столице республики.
Он ознакомился с ходом работ и уточнил предполагаемые сроки завершения строительства, оцениваемые примерно в два года при получении финансирования. Кириенко подчеркнул, что попробует решить вопрос по выделению средств.
Также первый замглавы администрации президента РФ осмотрел внутреннее устройство больницы и автомобиль со специальным оборудованием для транспортировки пациентов.
Кириенко встретился с и.о. президента Абхазии
31 января, 12:53