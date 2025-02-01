https://ria.ru/20250201/abkhaziya-1996816508.html

Кириенко осмотрел строящуюся детскую больницу в Сухуме

Кириенко осмотрел строящуюся детскую больницу в Сухуме - РИА Новости, 01.02.2025

Кириенко осмотрел строящуюся детскую больницу в Сухуме

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в рамках поездки в Абхазию осмотрел строящуюся Детскую республиканскую больницу в Сухуме,... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T18:03:00+03:00

2025-02-01T18:03:00+03:00

2025-02-01T18:03:00+03:00

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СУХУМ, 1 фев - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в рамках поездки в Абхазию осмотрел строящуюся Детскую республиканскую больницу в Сухуме, столице республики. Он ознакомился с ходом работ и уточнил предполагаемые сроки завершения строительства, оцениваемые примерно в два года при получении финансирования. Кириенко подчеркнул, что попробует решить вопрос по выделению средств. Также первый замглавы администрации президента РФ осмотрел внутреннее устройство больницы и автомобиль со специальным оборудованием для транспортировки пациентов.

https://ria.ru/20250131/abkhaziya-1996596181.html

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абхазия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, абхазия, сухум, сергей кириенко, в мире