Рейтинг@Mail.ru
Кириенко осмотрел строящуюся детскую больницу в Сухуме - РИА Новости, 01.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:03 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/abkhaziya-1996816508.html
Кириенко осмотрел строящуюся детскую больницу в Сухуме
Кириенко осмотрел строящуюся детскую больницу в Сухуме - РИА Новости, 01.02.2025
Кириенко осмотрел строящуюся детскую больницу в Сухуме
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в рамках поездки в Абхазию осмотрел строящуюся Детскую республиканскую больницу в Сухуме,... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T18:03:00+03:00
2025-02-01T18:03:00+03:00
россия
абхазия
сухум
сергей кириенко
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996816348_0:305:3100:2048_1920x0_80_0_0_6b32323d2e4f0fc4b330eca52d04f380.jpg
СУХУМ, 1 фев - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в рамках поездки в Абхазию осмотрел строящуюся Детскую республиканскую больницу в Сухуме, столице республики. Он ознакомился с ходом работ и уточнил предполагаемые сроки завершения строительства, оцениваемые примерно в два года при получении финансирования. Кириенко подчеркнул, что попробует решить вопрос по выделению средств. Также первый замглавы администрации президента РФ осмотрел внутреннее устройство больницы и автомобиль со специальным оборудованием для транспортировки пациентов.
https://ria.ru/20250131/abkhaziya-1996596181.html
россия
абхазия
сухум
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996816348_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_50744a46cb2d31906c7f881fcf090931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, абхазия, сухум, сергей кириенко, в мире
Россия, Абхазия, Сухум, Сергей Кириенко, В мире
Кириенко осмотрел строящуюся детскую больницу в Сухуме

Кириенко посетил место строительства Детской республиканской больницы в Сухуме

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во время посещения Центральной клинической республиканской больницы в Сухуме
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во время посещения Центральной клинической республиканской больницы в Сухуме - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во время посещения Центральной клинической республиканской больницы в Сухуме
Читать ria.ru в
Дзен
СУХУМ, 1 фев - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в рамках поездки в Абхазию осмотрел строящуюся Детскую республиканскую больницу в Сухуме, столице республики.
Он ознакомился с ходом работ и уточнил предполагаемые сроки завершения строительства, оцениваемые примерно в два года при получении финансирования. Кириенко подчеркнул, что попробует решить вопрос по выделению средств.
Также первый замглавы администрации президента РФ осмотрел внутреннее устройство больницы и автомобиль со специальным оборудованием для транспортировки пациентов.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба во время встречи в посольстве РФ в Республике Абхазия - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Кириенко встретился с и.о. президента Абхазии
31 января, 12:53
 
РоссияАбхазияСухумСергей КириенкоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала