https://ria.ru/20250131/zelenskiy-1996519184.html

В Раде раскрыли, как Трамп относится к Зеленскому

В Раде раскрыли, как Трамп относится к Зеленскому - РИА Новости, 31.01.2025

В Раде раскрыли, как Трамп относится к Зеленскому

Администрация президента США Дональда Трампа не считает главу киевского режима Владимира Зеленского президентом Украины, заявил в своем Telegram-канале депутат... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T04:22:00+03:00

2025-01-31T04:22:00+03:00

2025-01-31T04:22:00+03:00

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дональд трамп

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа не считает главу киевского режима Владимира Зеленского президентом Украины, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Зеленский — в глазах этой администрации Белого Дома — нелегитимен. Договариваться с ним о чем-либо, тем более, о пересохранении на “второй” срок никто не хочет", — написал он.По словам депутата, сейчас Зеленский используется как "затычка" для разрешения ситуации и урегулирования украинского конфликта."После этого — выборы, в которых ему не стоит участвовать", — резюмировал Дубинский.Ранее на прошлой неделе Трамп заявил, что Зеленский сообщал ему о готовности к мирной сделке. При этом президент США не уточнил условия, на которые согласен глава киевского режима.Во время предвыборной кампании Трамп говорил, что ему удастся урегулировать конфликт на Украине за один день. Во вторник госсекретарь США Марко Рубио заявил, что политик не реализовал свои планы, так как для этого требуется "тяжелая работа дипломатии".

https://ria.ru/20250130/zelenskiy-1996246119.html

https://ria.ru/20250130/poteri-1996326090.html

https://ria.ru/20250129/tramp-1996207993.html

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в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский