https://ria.ru/20250131/zaschitniki-1996656239.html
Медведев назвал заботу о защитниках России приоритетом
Медведев назвал заботу о защитниках России приоритетом - РИА Новости, 31.01.2025
Медведев назвал заботу о защитниках России приоритетом
Забота о защитниках России является приоритетом для властей, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, подчеркнув, что такая работа будет носить долгосрочный... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T15:47:00+03:00
2025-01-31T15:47:00+03:00
2025-01-31T15:58:00+03:00
россия
общество
дмитрий медведев
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Забота о защитниках России является приоритетом для властей, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, подчеркнув, что такая работа будет носить долгосрочный характер."Забота о героях - это один из важнейших приоритетов нашего государства, забота о тех, кто защищает нашу страну. И все прекрасно понимают, отдают себе отчет в том, что эта работа будет носить долгосрочный характер", - сказал Медведев на совещании в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург.Видеозапись совещания размещена на странице Медведева во "ВКонтакте".
https://ria.ru/20250131/kontraktniki-1996656430.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, дмитрий медведев
Россия, Общество, Дмитрий Медведев
Медведев назвал заботу о защитниках России приоритетом
Медведев: забота о защитниках России со стороны властей будет долгосрочной