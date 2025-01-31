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Медведев назвал заботу о защитниках России приоритетом - РИА Новости, 31.01.2025
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15:47 31.01.2025 (обновлено: 15:58 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/zaschitniki-1996656239.html
Медведев назвал заботу о защитниках России приоритетом
Медведев назвал заботу о защитниках России приоритетом - РИА Новости, 31.01.2025
Медведев назвал заботу о защитниках России приоритетом
Забота о защитниках России является приоритетом для властей, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, подчеркнув, что такая работа будет носить долгосрочный... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T15:47:00+03:00
2025-01-31T15:58:00+03:00
россия
общество
дмитрий медведев
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Забота о защитниках России является приоритетом для властей, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, подчеркнув, что такая работа будет носить долгосрочный характер."Забота о героях - это один из важнейших приоритетов нашего государства, забота о тех, кто защищает нашу страну. И все прекрасно понимают, отдают себе отчет в том, что эта работа будет носить долгосрочный характер", - сказал Медведев на совещании в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург.Видеозапись совещания размещена на странице Медведева во "ВКонтакте".
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россия, общество, дмитрий медведев
Россия, Общество, Дмитрий Медведев
Медведев назвал заботу о защитниках России приоритетом

Медведев: забота о защитниках России со стороны властей будет долгосрочной

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Забота о защитниках России является приоритетом для властей, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, подчеркнув, что такая работа будет носить долгосрочный характер.
"Забота о героях - это один из важнейших приоритетов нашего государства, забота о тех, кто защищает нашу страну. И все прекрасно понимают, отдают себе отчет в том, что эта работа будет носить долгосрочный характер", - сказал Медведев на совещании в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург.
Видеозапись совещания размещена на странице Медведева во "ВКонтакте".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
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