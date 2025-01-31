https://ria.ru/20250131/zaschitniki-1996656239.html

Медведев назвал заботу о защитниках России приоритетом

Медведев назвал заботу о защитниках России приоритетом - РИА Новости, 31.01.2025

Медведев назвал заботу о защитниках России приоритетом

Забота о защитниках России является приоритетом для властей, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, подчеркнув, что такая работа будет носить долгосрочный... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T15:47:00+03:00

2025-01-31T15:47:00+03:00

2025-01-31T15:58:00+03:00

россия

общество

дмитрий медведев

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Забота о защитниках России является приоритетом для властей, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, подчеркнув, что такая работа будет носить долгосрочный характер."Забота о героях - это один из важнейших приоритетов нашего государства, забота о тех, кто защищает нашу страну. И все прекрасно понимают, отдают себе отчет в том, что эта работа будет носить долгосрочный характер", - сказал Медведев на совещании в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург.Видеозапись совещания размещена на странице Медведева во "ВКонтакте".

https://ria.ru/20250131/kontraktniki-1996656430.html

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Варвара Скокшина

россия, общество, дмитрий медведев