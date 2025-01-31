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В Чувашии инвалиды Великой Отечественной войны получат по 20 тысяч рублей

В Чувашии инвалиды Великой Отечественной войны получат по 20 тысяч рублей - РИА Новости, 31.01.2025

В Чувашии инвалиды Великой Отечественной войны получат по 20 тысяч рублей

Глава Чувашии Олег Николаев предложил выплатить по 20 тысяч рублей инвалидам Великой Отечественной войны и жителям блокадного Ленинграда. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T15:59:00+03:00

2025-01-31T15:59:00+03:00

2025-01-31T15:59:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

ленинград

россия

чувашская республика (чувашия)

олег николаев (политик)

великая отечественная война (1941-1945)

80-летие победы в великой отечественной войне

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв – РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев предложил выплатить по 20 тысяч рублей инвалидам Великой Отечественной войны и жителям блокадного Ленинграда. В ходе послания госсовету республики в пятницу глава Чувашии назвал главным событием года 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и напомнил, что президент России объявил 2025 год Годом защитника Отечества. В Чувашии 2025 год посвящен Победе и патриотизму. "Предлагаю доплатить из бюджета Чувашской республики по 20 тысяч рублей инвалидам Великой Отечественной войны... ", - заявил Николаев. Кроме того, выплаты получат жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы (вдовцы) погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, труженики тыла. Глава Чувашии напомнил, что ранее правительством республики было принято решение о выплате "детям войны" по 2 тысячи рублей, и предложил повысить единовременную выплату детям войны до 5 тысяч рублей. Он также предложил вдвое увеличить количество и размер грантов главы республики для поисковых отрядов образовательных учреждений – с трех до шести грантов по 300 тысяч рублей каждый. "Размер грантов для молодежных объединений увеличит в два раза до 200 тысяч рублей", - подчеркнул Николаев. Глава Чувашии сообщил о запуске нового проекта в здравоохранении, цель которого – углубленное медицинское сопровождение ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции. Кроме того, добавил Николаев, в феврале в Чувашии стартует программа "Время СВОих", которая является аналогом Президентской программы "Время героев".

https://ria.ru/20250115/vyplata-1993849577.html

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ленинград

россия

чувашская республика (чувашия)

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Наталья Макарова

общество, ленинград, россия, чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик), великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне