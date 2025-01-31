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В Чувашии инвалиды Великой Отечественной войны получат по 20 тысяч рублей - РИА Новости, 31.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:59 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/vyplaty-1996658262.html
В Чувашии инвалиды Великой Отечественной войны получат по 20 тысяч рублей
В Чувашии инвалиды Великой Отечественной войны получат по 20 тысяч рублей - РИА Новости, 31.01.2025
В Чувашии инвалиды Великой Отечественной войны получат по 20 тысяч рублей
Глава Чувашии Олег Николаев предложил выплатить по 20 тысяч рублей инвалидам Великой Отечественной войны и жителям блокадного Ленинграда. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T15:59:00+03:00
2025-01-31T15:59:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
ленинград
россия
чувашская республика (чувашия)
олег николаев (политик)
великая отечественная война (1941-1945)
80-летие победы в великой отечественной войне
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв – РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев предложил выплатить по 20 тысяч рублей инвалидам Великой Отечественной войны и жителям блокадного Ленинграда. В ходе послания госсовету республики в пятницу глава Чувашии назвал главным событием года 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и напомнил, что президент России объявил 2025 год Годом защитника Отечества. В Чувашии 2025 год посвящен Победе и патриотизму. "Предлагаю доплатить из бюджета Чувашской республики по 20 тысяч рублей инвалидам Великой Отечественной войны... ", - заявил Николаев. Кроме того, выплаты получат жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы (вдовцы) погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, труженики тыла. Глава Чувашии напомнил, что ранее правительством республики было принято решение о выплате "детям войны" по 2 тысячи рублей, и предложил повысить единовременную выплату детям войны до 5 тысяч рублей. Он также предложил вдвое увеличить количество и размер грантов главы республики для поисковых отрядов образовательных учреждений – с трех до шести грантов по 300 тысяч рублей каждый. "Размер грантов для молодежных объединений увеличит в два раза до 200 тысяч рублей", - подчеркнул Николаев. Глава Чувашии сообщил о запуске нового проекта в здравоохранении, цель которого – углубленное медицинское сопровождение ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции. Кроме того, добавил Николаев, в феврале в Чувашии стартует программа "Время СВОих", которая является аналогом Президентской программы "Время героев".
https://ria.ru/20250115/vyplata-1993849577.html
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общество, ленинград, россия, чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик), великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Ленинград, Россия, Чувашская Республика (Чувашия), Олег Николаев (политик), Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Чувашии инвалиды Великой Отечественной войны получат по 20 тысяч рублей

Глава Чувашии Николаев: инвалиды ВОВ и блокадники получат по 20 тысяч рублей

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкНаграды ветерана Великой Отечественной войны
Награды ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Награды ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв – РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев предложил выплатить по 20 тысяч рублей инвалидам Великой Отечественной войны и жителям блокадного Ленинграда.
В ходе послания госсовету республики в пятницу глава Чувашии назвал главным событием года 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и напомнил, что президент России объявил 2025 год Годом защитника Отечества. В Чувашии 2025 год посвящен Победе и патриотизму.
Путин о выплатах фронтовикам ВОВ, их вдовам, узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам ВОВ
15 января, 14:59
«
"Предлагаю доплатить из бюджета Чувашской республики по 20 тысяч рублей инвалидам Великой Отечественной войны... ", - заявил Николаев. Кроме того, выплаты получат жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы (вдовцы) погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, труженики тыла.
Глава Чувашии напомнил, что ранее правительством республики было принято решение о выплате "детям войны" по 2 тысячи рублей, и предложил повысить единовременную выплату детям войны до 5 тысяч рублей.
Он также предложил вдвое увеличить количество и размер грантов главы республики для поисковых отрядов образовательных учреждений – с трех до шести грантов по 300 тысяч рублей каждый. "Размер грантов для молодежных объединений увеличит в два раза до 200 тысяч рублей", - подчеркнул Николаев.
Глава Чувашии сообщил о запуске нового проекта в здравоохранении, цель которого – углубленное медицинское сопровождение ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции. Кроме того, добавил Николаев, в феврале в Чувашии стартует программа "Время СВОих", которая является аналогом Президентской программы "Время героев".
Медали на груди ветерана - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
В Госдуме предложили выплатить 80 тысяч рублей ветеранам ВОВ
3 января, 01:36
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоЛенинградРоссияЧувашская Республика (Чувашия)Олег Николаев (политик)Великая Отечественная война (1941-1945)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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