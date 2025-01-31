https://ria.ru/20250131/ukraina-1996639042.html

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.01.2025

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в пятницу в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины,... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T14:51:00+03:00

2025-01-31T14:51:00+03:00

2025-01-31T14:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

днепропетровская область

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в указанных регионах прозвучала в период с 14.28 по 14.30 мск. Также тревога звучит на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250131/port-1996535733.html

россия

днепропетровская область

украина

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россия, днепропетровская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины