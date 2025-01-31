https://ria.ru/20250131/trevoga-1996514699.html
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.01.2025
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской. Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской областях Украины,... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T01:22:00+03:00
2025-01-31T01:22:00+03:00
2025-01-31T01:22:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской. Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, последней тревога начала звучать в Черкасской области в 1.02 мск, а дольше всего, уже почти три часа, она продолжает действовать в Днепропетровской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина, черкасская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Черкасская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В восьми областях Украины власти объявили воздушную тревогу