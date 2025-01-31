https://ria.ru/20250131/tramp-1996511119.html

Трамп заявил о прогрессе в контактах с лидерами России и Китая

Трамп заявил о прогрессе в контактах с лидерами России и Китая - РИА Новости, 31.01.2025

Трамп заявил о прогрессе в контактах с лидерами России и Китая

Президент США Дональд Трамп отказался раскрыть детали своих контактов с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, но отметил, что ситуация на... РИА Новости, 31.01.2025

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россия

китай

дональд трамп

сша

владимир путин

си цзиньпин

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ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался раскрыть детали своих контактов с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, но отметил, что ситуация на этом направлении развивается "очень хорошо".В ходе беседы Трампа с пресс-пулом Белого дома репортеры спросили главу государства, когда в последний раз он говорил с Владимиром Путиным и получил ли ответ от Си Цзиньпина на просьбу помочь в завершении конфликта на Украине."Я не буду комментировать ни один из этих вопросов, но у нас все идет очень хорошо в отношении обоих", — ответил Трамп.В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь подчеркнул, что пока никаких планов по контактам российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа нет.Ранее Путин заявил о готовности спокойно поговорить с Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев в октябре 2022 года на законодательном уровне ввел запрет на подобные контакты.

https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996482101.html

россия

китай

сша

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россия, китай, дональд трамп, сша, владимир путин, си цзиньпин