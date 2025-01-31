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Медведев вручил награды участникам спецоперации в Петербурге - РИА Новости, 31.01.2025
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15:51 31.01.2025 (обновлено: 16:07 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/svo-1996656843.html
Медведев вручил награды участникам спецоперации в Петербурге
Медведев вручил награды участникам спецоперации в Петербурге - РИА Новости, 31.01.2025
Медведев вручил награды участникам спецоперации в Петербурге
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Санкт-Петербурге вручил государственные награды участникам специальной военной операции, которые проходят лечение... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T15:51:00+03:00
2025-01-31T16:07:00+03:00
санкт-петербург
общество
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Санкт-Петербурге вручил государственные награды участникам специальной военной операции, которые проходят лечение после ранений.Как сообщил Медведев, он посетил военно-медицинскую академию в Петербурге. Медведев пообщался с военнослужащими, которые получили ранения в зоне боевых действий и проходят лечение, пожелал им скорейшего выздоровления и выразил от имени руководства страны благодарность за мужество, стойкость и преданность воинскому долгу."Спасибо вам большое, ваш труд боевой, можно сказать прямо, и подвиг оценен руководством страны, верховным главнокомандующим. Поэтому я хотел бы - помимо пожелания вам здоровья и скорейшего возвращения к нормальной жизни - вручить награды", - сказал Медведев, видео опубликовано на его странице во "ВКонтакте".
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санкт-петербург, общество, россия, дмитрий медведев
Санкт-Петербург, Общество, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев вручил награды участникам спецоперации в Петербурге

Медведев вручил награды участникам СВО, проходящим лечение после ранений

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев вручает награды военнослужащим во время посещения Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге
Дмитрий Медведев вручает награды военнослужащим во время посещения Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев вручает награды военнослужащим во время посещения Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Санкт-Петербурге вручил государственные награды участникам специальной военной операции, которые проходят лечение после ранений.
Как сообщил Медведев, он посетил военно-медицинскую академию в Петербурге. Медведев пообщался с военнослужащими, которые получили ранения в зоне боевых действий и проходят лечение, пожелал им скорейшего выздоровления и выразил от имени руководства страны благодарность за мужество, стойкость и преданность воинскому долгу.
"Спасибо вам большое, ваш труд боевой, можно сказать прямо, и подвиг оценен руководством страны, верховным главнокомандующим. Поэтому я хотел бы - помимо пожелания вам здоровья и скорейшего возвращения к нормальной жизни - вручить награды", - сказал Медведев, видео опубликовано на его странице во "ВКонтакте".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
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