https://ria.ru/20250131/svo-1996656843.html

Медведев вручил награды участникам спецоперации в Петербурге

Медведев вручил награды участникам спецоперации в Петербурге - РИА Новости, 31.01.2025

Медведев вручил награды участникам спецоперации в Петербурге

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Санкт-Петербурге вручил государственные награды участникам специальной военной операции, которые проходят лечение... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T15:51:00+03:00

2025-01-31T15:51:00+03:00

2025-01-31T16:07:00+03:00

санкт-петербург

общество

россия

дмитрий медведев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996657871_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_66f6501b7a627971931b0dbe2f55d03f.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Санкт-Петербурге вручил государственные награды участникам специальной военной операции, которые проходят лечение после ранений.Как сообщил Медведев, он посетил военно-медицинскую академию в Петербурге. Медведев пообщался с военнослужащими, которые получили ранения в зоне боевых действий и проходят лечение, пожелал им скорейшего выздоровления и выразил от имени руководства страны благодарность за мужество, стойкость и преданность воинскому долгу."Спасибо вам большое, ваш труд боевой, можно сказать прямо, и подвиг оценен руководством страны, верховным главнокомандующим. Поэтому я хотел бы - помимо пожелания вам здоровья и скорейшего возвращения к нормальной жизни - вручить награды", - сказал Медведев, видео опубликовано на его странице во "ВКонтакте".

https://ria.ru/20250131/kontraktniki-1996656430.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, общество, россия, дмитрий медведев