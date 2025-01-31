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Медведев вручил награды участникам спецоперации в Петербурге
Медведев вручил награды участникам спецоперации в Петербурге - РИА Новости, 31.01.2025
Медведев вручил награды участникам спецоперации в Петербурге
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Санкт-Петербурге вручил государственные награды участникам специальной военной операции, которые проходят лечение... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T15:51:00+03:00
2025-01-31T15:51:00+03:00
2025-01-31T16:07:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Санкт-Петербурге вручил государственные награды участникам специальной военной операции, которые проходят лечение после ранений.Как сообщил Медведев, он посетил военно-медицинскую академию в Петербурге. Медведев пообщался с военнослужащими, которые получили ранения в зоне боевых действий и проходят лечение, пожелал им скорейшего выздоровления и выразил от имени руководства страны благодарность за мужество, стойкость и преданность воинскому долгу."Спасибо вам большое, ваш труд боевой, можно сказать прямо, и подвиг оценен руководством страны, верховным главнокомандующим. Поэтому я хотел бы - помимо пожелания вам здоровья и скорейшего возвращения к нормальной жизни - вручить награды", - сказал Медведев, видео опубликовано на его странице во "ВКонтакте".
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санкт-петербург, общество, россия, дмитрий медведев
Санкт-Петербург, Общество, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев вручил награды участникам спецоперации в Петербурге
Медведев вручил награды участникам СВО, проходящим лечение после ранений