https://ria.ru/20250131/ssha-1996594294.html

США уведомили Россию об авиакатастрофе по дипломатическим каналам

США уведомили Россию об авиакатастрофе по дипломатическим каналам - РИА Новости, 31.01.2025

США уведомили Россию об авиакатастрофе по дипломатическим каналам

США по дипломатическим каналам уведомили Россию об авиакатастрофе над Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T12:47:00+03:00

2025-01-31T12:47:00+03:00

2025-01-31T13:17:00+03:00

в мире

сша

россия

вашингтон (штат)

дмитрий песков

дональд трамп

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. США по дипломатическим каналам уведомили Россию об авиакатастрофе над Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Когда происходят какие-то происшествия с гражданами другой страны, то страна уведомляет посредством дипломатических каналов. Так происходит и сейчас, дипломатические каналы в этом плане работают", — сказал он журналистам.Представитель Кремля подчеркнул, что Москва и Вашингтон находятся в контакте по вопросу передачи тел."К сожалению, действительно произошла трагедия. Есть граждане России. И здесь наши дипломаты обговаривают все формальности, связанные с доставкой тел и так далее", — добавил Песков. В ночь на четверг возле вашингтонского аэропорта имени Рейгана столкнулись гражданский самолет и военный вертолет. На борту самолета были 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета — три члена экипажа.Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет.Американский лидер выразил соболезнования из-за гибели российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину. По его словам, контактов между президентами России и США по вопросу ЧП не было.

https://rsport.ria.ru/20250131/naumov-shishkova-chem-izvestny-figuristy-1996389842.html

сша

россия

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент столкновения вертолета и самолета в Вашингтоне Момент столкновения вертолета и самолета в Вашингтоне 2025-01-31T12:47 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, россия, вашингтон (штат), дмитрий песков, дональд трамп, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном