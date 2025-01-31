На месте авиакатастрофы в США нашли 40 тел погибших

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Спасатели нашли тела 40 погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном, сообщил CBS со ссылкой на источник в правоохранительных органах, знакомый с ходом расследования. "Власти обнаружили 40 неповрежденных тел и фрагменты останков еще нескольких человек", — говорится в публикации. По данным телеканала, некоторые тела вынесло на берег. Следователи полагают, что оставшиеся погибшие находятся в хвостовой части упавшего самолета, к которому они пока не получили доступ. Работу по поиску погибших приостановят на ночь и возобновят в светлое время суток.Как передал телеканал NBC Washington со ссылкой на чиновников, спасатели обнаружили тела троих военных, которые находились на борту упавшего вертолета. Личности погибших не раскрывают.В ночь на четверг возле вашингтонского аэропорта имени Рейгана столкнулись гражданский самолет и военный вертолет. На борту самолета были 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета — три члена экипажа. Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров лайнера были в том числе и россияне.Глава государства выразил соболезнования из-за гибели российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину. По его словам, контактов между президентами России и США по вопросу ЧП не было.
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Спасатели нашли тела 40 погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном, сообщил CBS со ссылкой на источник в правоохранительных органах, знакомый с ходом расследования.
"Власти обнаружили 40 неповрежденных тел и фрагменты останков еще нескольких человек", — говорится в публикации.
По данным телеканала, некоторые тела вынесло на берег. Следователи полагают, что оставшиеся погибшие находятся в хвостовой части упавшего самолета, к которому они пока не получили доступ. Работу по поиску погибших приостановят на ночь и возобновят в светлое время суток.
Как передал телеканал NBC Washington со ссылкой на чиновников, спасатели обнаружили тела троих военных, которые находились на борту упавшего вертолета. Личности погибших не раскрывают.
Комментируя произошедшее, президент США Дональд Трамп отметил, что экипаж вертолета должен был изменить курс, трагедии можно было избежать. Он задался вопросом, почему военные ясной ночью не видели и не избежали столкновения с пассажирским рейсом, заходившим на посадку.
Комментируя произошедшее, президент США Дональд Трамп отметил, что экипаж вертолета должен был изменить курс, трагедии можно было избежать. Он задался вопросом, почему военные ясной ночью не видели и не избежали столкновения с пассажирским рейсом, заходившим на посадку.
Последняя подобная трагедия произошла в Штатах в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся на земле человек.
Последняя подобная трагедия произошла в Штатах в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся на земле человек.
Комментируя произошедшее, президент США Дональд Трамп отметил, что экипаж вертолета должен был изменить курс, трагедии можно было избежать. Он задался вопросом, почему военные ясной ночью не видели и не избежали столкновения с пассажирским рейсом, заходившим на посадку.
Последняя подобная трагедия произошла в Штатах в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся на земле человек.
В ночь на четверг возле вашингтонского аэропорта имени Рейгана столкнулись гражданский самолет и военный вертолет. На борту самолета были 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета — три члена экипажа.
Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров лайнера были в том числе и россияне.
Глава государства выразил соболезнования из-за гибели российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину. По его словам, контактов между президентами России и США по вопросу ЧП не было.
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