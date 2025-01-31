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На месте авиакатастрофы в США нашли 40 тел погибших - РИА Новости, 31.01.2025
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08:53 31.01.2025 (обновлено: 09:48 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/ssha-1996535416.html
На месте авиакатастрофы в США нашли 40 тел погибших
На месте авиакатастрофы в США нашли 40 тел погибших - РИА Новости, 31.01.2025
На месте авиакатастрофы в США нашли 40 тел погибших
Спасатели нашли тела 40 погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном, сообщил CBS со ссылкой на источник в правоохранительных органах, знакомый с ходом... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T08:53:00+03:00
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сша
вашингтон (штат)
россия
дональд трамп
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
в мире
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Спасатели нашли тела 40 погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном, сообщил CBS со ссылкой на источник в правоохранительных органах, знакомый с ходом расследования. "Власти обнаружили 40 неповрежденных тел и фрагменты останков еще нескольких человек", — говорится в публикации. По данным телеканала, некоторые тела вынесло на берег. Следователи полагают, что оставшиеся погибшие находятся в хвостовой части упавшего самолета, к которому они пока не получили доступ. Работу по поиску погибших приостановят на ночь и возобновят в светлое время суток.Как передал телеканал NBC Washington со ссылкой на чиновников, спасатели обнаружили тела троих военных, которые находились на борту упавшего вертолета. Личности погибших не раскрывают.В ночь на четверг возле вашингтонского аэропорта имени Рейгана столкнулись гражданский самолет и военный вертолет. На борту самолета были 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета — три члена экипажа. Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров лайнера были в том числе и россияне.Глава государства выразил соболезнования из-за гибели российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину. По его словам, контактов между президентами России и США по вопросу ЧП не было.
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сша
вашингтон (штат)
россия
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Момент столкновения вертолета и самолета в Вашингтоне
Момент столкновения вертолета и самолета в Вашингтоне
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Огненный шар в небе: момент столкновения самолета и вертолета
Огненный шар в небе: момент столкновения самолета и вертолета
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сша, вашингтон (штат), россия, дональд трамп, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, в мире
США, Вашингтон (штат), Россия, Дональд Трамп, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, В мире
На месте авиакатастрофы в США нашли 40 тел погибших

CBS: спасатели нашли тела 40 погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Спасатели нашли тела 40 погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном, сообщил CBS со ссылкой на источник в правоохранительных органах, знакомый с ходом расследования.
"Власти обнаружили 40 неповрежденных тел и фрагменты останков еще нескольких человек", — говорится в публикации.
По данным телеканала, некоторые тела вынесло на берег. Следователи полагают, что оставшиеся погибшие находятся в хвостовой части упавшего самолета, к которому они пока не получили доступ. Работу по поиску погибших приостановят на ночь и возобновят в светлое время суток.
Как передал телеканал NBC Washington со ссылкой на чиновников, спасатели обнаружили тела троих военных, которые находились на борту упавшего вертолета. Личности погибших не раскрывают.
Столкновение самолета с военным вертолетом в Вашингтоне
© Getty Images / Andrew Harnik

Вертолет Black Hawk совершал учебный полет, когда произошло столкновение с Bombardier CRJ700.

Подразделения экстренного реагирования осматривают обломки военного вертолета Black Hawk под Вашингтоном, США

Вертолет Black Hawk совершал учебный полет, когда произошло столкновение с Bombardier CRJ700.

© Getty Images / Andrew Harnik
1 из 8
© Getty Images / Anadolu

На борту пассажирского лайнера находились 64 человека. Он оказался разрушен, его обломки разбросаны по акватории.

Момент столкновения пассажирского самолета с военным вертолетом над Вашингтоном

На борту пассажирского лайнера находились 64 человека. Он оказался разрушен, его обломки разбросаны по акватории.

© Getty Images / Anadolu
2 из 8
© AP Photo / Julio Cortez

Как передает телеканал NBC, самолет разломился на две части.

Сотрудник Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) стоит у двери Вашингтонского национального аэропорта имени Рональда Рейгана

Как передает телеканал NBC, самолет разломился на две части.

© AP Photo / Julio Cortez
3 из 8
© AP Photo / Mark Schiefelbein

В спасательных операциях и расследованиях задействовали все профильные ведомства — Береговую охрану, Пентагон, ФБР. Аэропорт имени Рейгана будет закрыт до утра пятницы.

Автомобили экстренных служб стоят у реки Потомак недалеко от Вашингтонского национального аэропорта имени Рональда Рейгана

В спасательных операциях и расследованиях задействовали все профильные ведомства — Береговую охрану, Пентагон, ФБР. Аэропорт имени Рейгана будет закрыт до утра пятницы.

© AP Photo / Mark Schiefelbein
4 из 8
© AP Photo / Jeannie Ohm

Спасатели уже начали доставать тела погибших из реки.

Над стойкой American Airlines в терминале Вашингтонского национального аэропорта имени Рональда Рейгана висят таблички с надписью Экстренное предупреждение

Спасатели уже начали доставать тела погибших из реки.

© AP Photo / Jeannie Ohm
5 из 8
© AP Photo / Mark Schiefelbein

Комментируя произошедшее, президент США Дональд Трамп отметил, что экипаж вертолета должен был изменить курс, трагедии можно было избежать. Он задался вопросом, почему военные ясной ночью не видели и не избежали столкновения с пассажирским рейсом, заходившим на посадку.

Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США

Комментируя произошедшее, президент США Дональд Трамп отметил, что экипаж вертолета должен был изменить курс, трагедии можно было избежать. Он задался вопросом, почему военные ясной ночью не видели и не избежали столкновения с пассажирским рейсом, заходившим на посадку.

© AP Photo / Mark Schiefelbein
6 из 8
© Getty Images / Al Drago

Столкновение вертолета Black Hawk и пассажирского самолета из Канзаса может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет.

Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США

Столкновение вертолета Black Hawk и пассажирского самолета из Канзаса может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет.

© Getty Images / Al Drago
7 из 8
© AP Photo / Kevin Wolf

Последняя подобная трагедия произошла в Штатах в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся на земле человек.

Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Black Hawk над Вашингтоном, США

Последняя подобная трагедия произошла в Штатах в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся на земле человек.

© AP Photo / Kevin Wolf
8 из 8

Вертолет Black Hawk совершал учебный полет, когда произошло столкновение с Bombardier CRJ700.

© Getty Images / Andrew Harnik
1 из 8

На борту пассажирского лайнера находились 64 человека. Он оказался разрушен, его обломки разбросаны по акватории.

© Getty Images / Anadolu
2 из 8

Как передает телеканал NBC, самолет разломился на две части.

© AP Photo / Julio Cortez
3 из 8

В спасательных операциях и расследованиях задействовали все профильные ведомства — Береговую охрану, Пентагон, ФБР. Аэропорт имени Рейгана будет закрыт до утра пятницы.

© AP Photo / Mark Schiefelbein
4 из 8

Спасатели уже начали доставать тела погибших из реки.

© AP Photo / Jeannie Ohm
5 из 8

Комментируя произошедшее, президент США Дональд Трамп отметил, что экипаж вертолета должен был изменить курс, трагедии можно было избежать. Он задался вопросом, почему военные ясной ночью не видели и не избежали столкновения с пассажирским рейсом, заходившим на посадку.

© AP Photo / Mark Schiefelbein
6 из 8

Столкновение вертолета Black Hawk и пассажирского самолета из Канзаса может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет.

© Getty Images / Al Drago
7 из 8

Последняя подобная трагедия произошла в Штатах в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся на земле человек.

© AP Photo / Kevin Wolf
8 из 8
В ночь на четверг возле вашингтонского аэропорта имени Рейгана столкнулись гражданский самолет и военный вертолет. На борту самолета были 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета — три члена экипажа.
Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров лайнера были в том числе и россияне.
Глава государства выразил соболезнования из-за гибели российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину. По его словам, контактов между президентами России и США по вопросу ЧП не было.
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Криминал не причастен к авиакатастрофе под Вашингтоном, пишут СМИ
30 января, 07:28
 
СШАВашингтон (штат)РоссияДональд ТрампСтолкновение военного вертолета с самолетом под ВашингтономВ мире
 
 
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