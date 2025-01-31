https://ria.ru/20250131/ssha-1996535416.html

На месте авиакатастрофы в США нашли 40 тел погибших

На месте авиакатастрофы в США нашли 40 тел погибших - РИА Новости, 31.01.2025

На месте авиакатастрофы в США нашли 40 тел погибших

Спасатели нашли тела 40 погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном, сообщил CBS со ссылкой на источник в правоохранительных органах, знакомый с ходом... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T08:53:00+03:00

2025-01-31T08:53:00+03:00

2025-01-31T09:48:00+03:00

сша

вашингтон (штат)

россия

дональд трамп

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

в мире

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Спасатели нашли тела 40 погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном, сообщил CBS со ссылкой на источник в правоохранительных органах, знакомый с ходом расследования. "Власти обнаружили 40 неповрежденных тел и фрагменты останков еще нескольких человек", — говорится в публикации. По данным телеканала, некоторые тела вынесло на берег. Следователи полагают, что оставшиеся погибшие находятся в хвостовой части упавшего самолета, к которому они пока не получили доступ. Работу по поиску погибших приостановят на ночь и возобновят в светлое время суток.Как передал телеканал NBC Washington со ссылкой на чиновников, спасатели обнаружили тела троих военных, которые находились на борту упавшего вертолета. Личности погибших не раскрывают.В ночь на четверг возле вашингтонского аэропорта имени Рейгана столкнулись гражданский самолет и военный вертолет. На борту самолета были 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета — три члена экипажа. Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров лайнера были в том числе и россияне.Глава государства выразил соболезнования из-за гибели российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину. По его словам, контактов между президентами России и США по вопросу ЧП не было.

https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996246967.html

сша

вашингтон (штат)

россия

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Момент столкновения вертолета и самолета в Вашингтоне Момент столкновения вертолета и самолета в Вашингтоне 2025-01-31T08:53 true PT0M16S

Огненный шар в небе: момент столкновения самолета и вертолета Огненный шар в небе: момент столкновения самолета и вертолета 2025-01-31T08:53 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, вашингтон (штат), россия, дональд трамп, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, в мире