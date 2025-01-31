https://ria.ru/20250131/spetsoperatsiya-1996523133.html
ВСУ провалили попытку атаки у кладбища под Купянском, заявил Марочко
ВСУ провалили попытку атаки у кладбища под Купянском, заявил Марочко - РИА Новости, 31.01.2025
ВСУ провалили попытку атаки у кладбища под Купянском, заявил Марочко
ВСУ пытались атаковать у кладбища в Петропавловке под Купянском, однако потеряли около отделения, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T06:02:00+03:00
2025-01-31T06:02:00+03:00
2025-01-31T06:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_149878ffa7dd10fd9a41c61f52a5be72.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. ВСУ пытались атаковать у кладбища в Петропавловке под Купянском, однако потеряли около отделения, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "С целью возвращения утраченных позиций в Петропавловке украинские боевики предприняли попытку штурма наших позиций в районе кладбища, расположенного на северной окраине населенного пункта", - сообщил Марочко агентству. Со слов Марочко, замысел ВСУ был своевременно раскрыт, по месту скопления украинских военных был нанесен упреждающий удар. "Невзирая на это, противник численностью до взвода, без прикрытия артиллерии пошел в атаку. В результате боестолкновения наши бойцы уничтожили одну единицу бронетехники и порядка отделения личного состава вооруженных формирований Украины. Прорыва оборонительной линии ВС РФ не допущено", - рассказал Марочко.
https://ria.ru/20250130/vs-1996255205.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_8bf4fb19d51402f35cd8c4d954af2673.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ провалили попытку атаки у кладбища под Купянском, заявил Марочко
Марочко: ВСУ провалили попытку атаки у кладбища под Купянском и понесли потери