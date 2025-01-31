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ВСУ провалили попытку атаки у кладбища под Купянском, заявил Марочко

ВСУ провалили попытку атаки у кладбища под Купянском, заявил Марочко - РИА Новости, 31.01.2025

ВСУ провалили попытку атаки у кладбища под Купянском, заявил Марочко

ВСУ пытались атаковать у кладбища в Петропавловке под Купянском, однако потеряли около отделения, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T06:02:00+03:00

2025-01-31T06:02:00+03:00

2025-01-31T06:02:00+03:00

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. ВСУ пытались атаковать у кладбища в Петропавловке под Купянском, однако потеряли около отделения, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "С целью возвращения утраченных позиций в Петропавловке украинские боевики предприняли попытку штурма наших позиций в районе кладбища, расположенного на северной окраине населенного пункта", - сообщил Марочко агентству. Со слов Марочко, замысел ВСУ был своевременно раскрыт, по месту скопления украинских военных был нанесен упреждающий удар. "Невзирая на это, противник численностью до взвода, без прикрытия артиллерии пошел в атаку. В результате боестолкновения наши бойцы уничтожили одну единицу бронетехники и порядка отделения личного состава вооруженных формирований Украины. Прорыва оборонительной линии ВС РФ не допущено", - рассказал Марочко.

https://ria.ru/20250130/vs-1996255205.html

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