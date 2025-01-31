https://ria.ru/20250131/sovfed-1996578785.html

В Совфеде назвали факты зверств ВСУ в Курской области неоспоримыми

В Совфеде назвали факты зверств ВСУ в Курской области неоспоримыми - РИА Новости, 31.01.2025

В Совфеде назвали факты зверств ВСУ в Курской области неоспоримыми

Признательные показания украинских военнопленных, лично принимавших участие в издевательствах и расправах над мирными жителями Курской области, неоспоримо... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T11:54:00+03:00

2025-01-31T11:54:00+03:00

2025-01-31T11:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

русское поречное

екатерина алтабаева

владимир путин

светлана петренко

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Признательные показания украинских военнопленных, лично принимавших участие в издевательствах и расправах над мирными жителями Курской области, неоспоримо подтверждают факты военных преступлений ВСУ, заявила РИА Новости член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева. "Свидетельства украинских военнопленных – это неоспоримый факт, подтверждающий то, что выявлено по освобождению села Русское Поречное. Поскольку не только российские солдаты, освободители села свидетельствуют о таких страшных находках, а сами военнопленные признаются в том, что именно их руками были замучены люди, найденные в Поречном", - сказала сенатор. СК РФ заводит уголовные дела в отношении украинских боевиков, которые убивали мирных жителей, издевались над ними, и наступит момент, уверена политик, когда суд примет все решения по отношению к военным преступникам, совершившим зверства в Курской области. Федеральное Собрание внесет свой вклад в то, чтобы довести до мирового сообщества и Организации Объединенных Наций информацию о зверствах ВСУ в Курской области, заявила ранее РИА Новости Алтабаева. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили личности пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. По данным следствия, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с другими военными ВСУ, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах. Так, следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и трех женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 56 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241102/sk-1981564283.html

https://ria.ru/20241003/oon-1976106338.html

https://ria.ru/20250131/porechnoe-1996561078.html

курская область

россия

русское поречное

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курская область, россия, русское поречное, екатерина алтабаева, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), совет федерации рф