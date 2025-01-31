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Акции в память о движении сопротивления пройдут в недружественных странах - РИА Новости, 31.01.2025
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12:19 31.01.2025 (обновлено: 12:24 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/soprotivlenie-1996586881.html
Акции в память о движении сопротивления пройдут в недружественных странах
Акции в память о движении сопротивления пройдут в недружественных странах - РИА Новости, 31.01.2025
Акции в память о движении сопротивления пройдут в недружественных странах
Акция в память о движении сопротивления пройдет весной во многих недружественных странах, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T12:19:00+03:00
2025-01-31T12:24:00+03:00
бельгия
италия
греция
евгений примаков
владимир путин
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
фбр
в мире
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Акция в память о движении сопротивления пройдет весной во многих недружественных странах, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. "Огромное количество мероприятий у нас запланировано в странах Евросоюза вне зависимости от того, что они недружественные нам. Особое внимание мы уделяем, в том числе, истории про роль движения сопротивления в противостоянии фашизму", - сказал Примаков на заседании оргкомитета "Наша Победа". Он рассказал, что в апреле-мае первая международная акция памяти участников движения сопротивления пройдет в Бельгии, Италии, Греции, Польше, Франции, а также в Сербии, Узбекистане и Казахстане. Примаков отметил, что в США будет довольно сложно работать, но агентство проведет там "Диктант Победы". "Русский дом в Вашингтоне чудесным образом не закрыт и работает. Там есть много соотечественников, которые не боятся преследований со стороны ФБР и других карательных организаций", - добавил он. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в стране и поручил образовать организационный комитет и дирекцию по его проведению. В этом году также отмечается 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20240508/germaniya-1944736722.html
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бельгия, италия, греция, евгений примаков, владимир путин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), фбр, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
Бельгия, Италия, Греция, Евгений Примаков, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), ФБР, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Акции в память о движении сопротивления пройдут в недружественных странах

Примаков: акция в память о движении сопротивления пройдет весной в странах ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Акция в память о движении сопротивления пройдет весной во многих недружественных странах, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.
"Огромное количество мероприятий у нас запланировано в странах Евросоюза вне зависимости от того, что они недружественные нам. Особое внимание мы уделяем, в том числе, истории про роль движения сопротивления в противостоянии фашизму", - сказал Примаков на заседании оргкомитета "Наша Победа".
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Он рассказал, что в апреле-мае первая международная акция памяти участников движения сопротивления пройдет в Бельгии, Италии, Греции, Польше, Франции, а также в Сербии, Узбекистане и Казахстане.
Примаков отметил, что в США будет довольно сложно работать, но агентство проведет там "Диктант Победы".
"Русский дом в Вашингтоне чудесным образом не закрыт и работает. Там есть много соотечественников, которые не боятся преследований со стороны ФБР и других карательных организаций", - добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в стране и поручил образовать организационный комитет и дирекцию по его проведению. В этом году также отмечается 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
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