https://ria.ru/20250131/soprotivlenie-1996586881.html

Акции в память о движении сопротивления пройдут в недружественных странах

Акции в память о движении сопротивления пройдут в недружественных странах - РИА Новости, 31.01.2025

Акции в память о движении сопротивления пройдут в недружественных странах

Акция в память о движении сопротивления пройдет весной во многих недружественных странах, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T12:19:00+03:00

2025-01-31T12:19:00+03:00

2025-01-31T12:24:00+03:00

бельгия

италия

греция

евгений примаков

владимир путин

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

фбр

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Акция в память о движении сопротивления пройдет весной во многих недружественных странах, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. "Огромное количество мероприятий у нас запланировано в странах Евросоюза вне зависимости от того, что они недружественные нам. Особое внимание мы уделяем, в том числе, истории про роль движения сопротивления в противостоянии фашизму", - сказал Примаков на заседании оргкомитета "Наша Победа". Он рассказал, что в апреле-мае первая международная акция памяти участников движения сопротивления пройдет в Бельгии, Италии, Греции, Польше, Франции, а также в Сербии, Узбекистане и Казахстане. Примаков отметил, что в США будет довольно сложно работать, но агентство проведет там "Диктант Победы". "Русский дом в Вашингтоне чудесным образом не закрыт и работает. Там есть много соотечественников, которые не боятся преследований со стороны ФБР и других карательных организаций", - добавил он. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в стране и поручил образовать организационный комитет и дирекцию по его проведению. В этом году также отмечается 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20240508/germaniya-1944736722.html

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бельгия

италия

греция

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бельгия, италия, греция, евгений примаков, владимир путин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), фбр, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне