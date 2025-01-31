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На фабрике боеприпасов Rheinmetall в Испании прогремел взрыв
На фабрике боеприпасов Rheinmetall в Испании прогремел взрыв - РИА Новости, 31.01.2025
На фабрике боеприпасов Rheinmetall в Испании прогремел взрыв
Взрыв на фабрике боеприпасов Rheinmetall в испанской провинции Мурсия произошел на одном из пороховых складов, сообщает газета Pais со ссылкой на близкие к... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T08:30:00+03:00
2025-01-31T08:30:00+03:00
2025-01-31T10:42:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Взрыв на фабрике боеприпасов Rheinmetall в испанской провинции Мурсия произошел на одном из пороховых складов, сообщает газета Pais со ссылкой на близкие к расследованию источники. Ранее сообщалось, что в результате взрыва и последовавшего пожара на предприятии в окрестностях города Мурсия были ранены шесть человек. "Хотя причины инцидента до сих пор уточняются, одна из линий расследования предполагает, что произошло воспламенение на одном из пороховых складов", - пишет газета. Предприятие в деревне Хавали-Вьехо было основано в XVIII веке как фабрика по производству пороха. С 2010 года предприятием владеет Rheinmetall Expal Munitions - дочерняя компания немецкого конгломерата Rheinmetall. В настоящее время она производит все типы снарядов, взрывателей, гильз и бомб. Expal поставляет свою продукцию турецкой и израильской армиям, а также является одним из поставщиков испанских вооруженных сил. В декабре компания сообщала о контракте с министерством обороны Украины на поставку модулей метательных зарядов для артиллерийских орудий калибром 155 миллиметров. Стоимость заказа, размещенного в четвертом квартале 2024 года, составляет около 9 миллионов евро. Предусматривается поставка нескольких десятков тысяч модулей калибра 155 миллиметров различных типов. Они должны были быть доставлены в январе 2025 года. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, мурсия (регион), россия, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Мурсия (регион), Россия, Сергей Лавров, НАТО
На фабрике боеприпасов Rheinmetall в Испании прогремел взрыв
Pais: на фабрике в Испании, производящей снаряды для Украины, прогремел взрыв
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Взрыв на фабрике боеприпасов Rheinmetall в испанской провинции Мурсия произошел на одном из пороховых складов, сообщает газета Pais со ссылкой на близкие к расследованию источники.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва и последовавшего пожара на предприятии в окрестностях города Мурсия
были ранены шесть человек.
"Хотя причины инцидента до сих пор уточняются, одна из линий расследования предполагает, что произошло воспламенение на одном из пороховых складов", - пишет газета.
Предприятие в деревне Хавали-Вьехо было основано в XVIII веке как фабрика по производству пороха. С 2010 года предприятием владеет Rheinmetall Expal Munitions - дочерняя компания немецкого конгломерата Rheinmetall. В настоящее время она производит все типы снарядов, взрывателей, гильз и бомб. Expal поставляет свою продукцию турецкой и израильской армиям, а также является одним из поставщиков испанских вооруженных сил.
В декабре компания сообщала о контракте с министерством обороны Украины на поставку модулей метательных зарядов для артиллерийских орудий калибром 155 миллиметров. Стоимость заказа, размещенного в четвертом квартале 2024 года, составляет около 9 миллионов евро. Предусматривается поставка нескольких десятков тысяч модулей калибра 155 миллиметров различных типов. Они должны были быть доставлены в январе 2025 года.
Россия
считает, что поставки вооружений Украине
мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что США
и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании
, Германии
, Италии
, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.