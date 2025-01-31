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Глава Мордовии показал замминистра просвещения Николаеву обновленные школы - РИА Новости, 31.01.2025
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Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
12:20 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/shkoly-1996587207.html
Глава Мордовии показал замминистра просвещения Николаеву обновленные школы
Глава Мордовии показал замминистра просвещения Николаеву обновленные школы - РИА Новости, 31.01.2025
Глава Мордовии показал замминистра просвещения Николаеву обновленные школы
Глава Мордовии Артем Здунов показал заместителю министра просвещения России Андрею Николаеву обновленные школы Мордовии, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T12:20:00+03:00
2025-01-31T12:20:00+03:00
республика мордовия
россия
саранск
андрей николаев
артем здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв – РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов показал заместителю министра просвещения России Андрею Николаеву обновленные школы Мордовии, сообщает пресс-служба главы региона. Замглавы Минпросвещения РФ в ходе рабочей поездки в Мордовию посетил несколько школ в районах и столице республики - в первую очередь те, в которых недавно был проведен капитальный ремонт по госпрограмме модернизации школьных систем образования. "Ярким подарком для старошайговских школьников в начале учебного года стала обновленная школа в районном центре. В ходе капремонта в школе обновили кабинеты "Точек роста", оборудовали агрокласс, современную столовую и спортивный зал. В обновленной школе села Новотроицкое в этом учебном году - 74 ученика. Работы по капремонту прошли от фундамента, кровли, фасада до коммуникаций и внутренней отделки. Теперь здесь есть центр детских инициатив, пространства для активностей. Оборудовали и новую столовую с пищеблоком на 40 мест - на эти цели были выделены дополнительные средства из республиканского бюджета", - говорится в сообщении. Здунов и Николаев осмотрели новый корпус средней школы №11 на 600 мест, расположенный в активно развивающемся жилом микрорайоне в северо-восточной части Саранска. Его строительство велось в рамках нацпроекта "Образование". На это было направлено более 1 миллиарда рублей. В новом корпусе учатся 567 школьников. Новое здание позволило организовать учебный процесс в школе в одну смену почти для 1,5 тысячи детей. "Ваша школа - яркое отражение проекта по развитию образовательной инфраструктуры, инициированного президентом России. Мордовия - один из самых дисциплинированных участников этого проекта, регион входит в десятку субъектов по всем параметрам его реализации. Заслуга республики в том, что все делается качественно и своевременно - это достижение органов власти и строителей региона", - приводятся в сообщении слова Николаева. Также Здунов и Николаев осмотрели новое здание Саранской общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушениями слуха на улице Солнечной. Это республиканский долгострой с многолетней историей. Но сейчас школа готовится к открытию. Здесь есть всё необходимое для образовательного процесса, для разностороннего развития детей, а также для производственного обучения по четырём направлениям, после которого выпускники получают свидетельство о присвоении второго квалификационного разряда.
https://ria.ru/20241211/mordoviya-1988646258.html
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россия, саранск, андрей николаев, артем здунов
Республика Мордовия, Россия, Саранск, Андрей Николаев, Артем Здунов
Глава Мордовии показал замминистра просвещения Николаеву обновленные школы

Здунов показал замминистра просвещения Николаеву обновленные школы Мордовии

CC BY-SA 4.0 / Министерство просвещения Российской Федерации (cropped) / Обновленные школы Мордовии показали замминистра просвещения РФ
Обновленные школы Мордовии показали замминистра просвещения РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
CC BY-SA 4.0 / Министерство просвещения Российской Федерации (cropped) /
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв – РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов показал заместителю министра просвещения России Андрею Николаеву обновленные школы Мордовии, сообщает пресс-служба главы региона.
Замглавы Минпросвещения РФ в ходе рабочей поездки в Мордовию посетил несколько школ в районах и столице республики - в первую очередь те, в которых недавно был проведен капитальный ремонт по госпрограмме модернизации школьных систем образования.
CC BY-SA 4.0 / Министерство просвещения Российской Федерации (cropped) / Обновленные школы Мордовии показали замминистра просвещения РФ
Обновленные школы Мордовии показали замминистра просвещения РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
CC BY-SA 4.0 / Министерство просвещения Российской Федерации (cropped) /
Обновленные школы Мордовии показали замминистра просвещения РФ
"Ярким подарком для старошайговских школьников в начале учебного года стала обновленная школа в районном центре. В ходе капремонта в школе обновили кабинеты "Точек роста", оборудовали агрокласс, современную столовую и спортивный зал. В обновленной школе села Новотроицкое в этом учебном году - 74 ученика. Работы по капремонту прошли от фундамента, кровли, фасада до коммуникаций и внутренней отделки. Теперь здесь есть центр детских инициатив, пространства для активностей. Оборудовали и новую столовую с пищеблоком на 40 мест - на эти цели были выделены дополнительные средства из республиканского бюджета", - говорится в сообщении.
Здунов и Николаев осмотрели новый корпус средней школы №11 на 600 мест, расположенный в активно развивающемся жилом микрорайоне в северо-восточной части Саранска. Его строительство велось в рамках нацпроекта "Образование". На это было направлено более 1 миллиарда рублей. В новом корпусе учатся 567 школьников. Новое здание позволило организовать учебный процесс в школе в одну смену почти для 1,5 тысячи детей.
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"Ваша школа - яркое отражение проекта по развитию образовательной инфраструктуры, инициированного президентом России. Мордовия - один из самых дисциплинированных участников этого проекта, регион входит в десятку субъектов по всем параметрам его реализации. Заслуга республики в том, что все делается качественно и своевременно - это достижение органов власти и строителей региона", - приводятся в сообщении слова Николаева.
Также Здунов и Николаев осмотрели новое здание Саранской общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушениями слуха на улице Солнечной. Это республиканский долгострой с многолетней историей. Но сейчас школа готовится к открытию. Здесь есть всё необходимое для образовательного процесса, для разностороннего развития детей, а также для производственного обучения по четырём направлениям, после которого выпускники получают свидетельство о присвоении второго квалификационного разряда.
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Республика МордовияРоссияСаранскАндрей НиколаевАртем Здунов
 
 
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