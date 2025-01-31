https://ria.ru/20250131/shkoly-1996587207.html
Глава Мордовии показал замминистра просвещения Николаеву обновленные школы
Глава Мордовии показал замминистра просвещения Николаеву обновленные школы - РИА Новости, 31.01.2025
Глава Мордовии показал замминистра просвещения Николаеву обновленные школы
Глава Мордовии Артем Здунов показал заместителю министра просвещения России Андрею Николаеву обновленные школы Мордовии, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T12:20:00+03:00
2025-01-31T12:20:00+03:00
2025-01-31T12:20:00+03:00
республика мордовия
россия
саранск
андрей николаев
артем здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв – РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов показал заместителю министра просвещения России Андрею Николаеву обновленные школы Мордовии, сообщает пресс-служба главы региона. Замглавы Минпросвещения РФ в ходе рабочей поездки в Мордовию посетил несколько школ в районах и столице республики - в первую очередь те, в которых недавно был проведен капитальный ремонт по госпрограмме модернизации школьных систем образования. "Ярким подарком для старошайговских школьников в начале учебного года стала обновленная школа в районном центре. В ходе капремонта в школе обновили кабинеты "Точек роста", оборудовали агрокласс, современную столовую и спортивный зал. В обновленной школе села Новотроицкое в этом учебном году - 74 ученика. Работы по капремонту прошли от фундамента, кровли, фасада до коммуникаций и внутренней отделки. Теперь здесь есть центр детских инициатив, пространства для активностей. Оборудовали и новую столовую с пищеблоком на 40 мест - на эти цели были выделены дополнительные средства из республиканского бюджета", - говорится в сообщении. Здунов и Николаев осмотрели новый корпус средней школы №11 на 600 мест, расположенный в активно развивающемся жилом микрорайоне в северо-восточной части Саранска. Его строительство велось в рамках нацпроекта "Образование". На это было направлено более 1 миллиарда рублей. В новом корпусе учатся 567 школьников. Новое здание позволило организовать учебный процесс в школе в одну смену почти для 1,5 тысячи детей. "Ваша школа - яркое отражение проекта по развитию образовательной инфраструктуры, инициированного президентом России. Мордовия - один из самых дисциплинированных участников этого проекта, регион входит в десятку субъектов по всем параметрам его реализации. Заслуга республики в том, что все делается качественно и своевременно - это достижение органов власти и строителей региона", - приводятся в сообщении слова Николаева. Также Здунов и Николаев осмотрели новое здание Саранской общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушениями слуха на улице Солнечной. Это республиканский долгострой с многолетней историей. Но сейчас школа готовится к открытию. Здесь есть всё необходимое для образовательного процесса, для разностороннего развития детей, а также для производственного обучения по четырём направлениям, после которого выпускники получают свидетельство о присвоении второго квалификационного разряда.
https://ria.ru/20241211/mordoviya-1988646258.html
https://ria.ru/20241107/mordovija-1982541946.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, саранск, андрей николаев, артем здунов
Республика Мордовия, Россия, Саранск, Андрей Николаев, Артем Здунов
Глава Мордовии показал замминистра просвещения Николаеву обновленные школы
Здунов показал замминистра просвещения Николаеву обновленные школы Мордовии
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв – РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов показал заместителю министра просвещения России Андрею Николаеву обновленные школы Мордовии, сообщает пресс-служба главы региона.
Замглавы Минпросвещения РФ в ходе рабочей поездки в Мордовию посетил несколько школ в районах и столице республики - в первую очередь те, в которых недавно был проведен капитальный ремонт по госпрограмме модернизации школьных систем образования.
"Ярким подарком для старошайговских школьников в начале учебного года стала обновленная школа в районном центре. В ходе капремонта в школе обновили кабинеты "Точек роста", оборудовали агрокласс, современную столовую и спортивный зал. В обновленной школе села Новотроицкое в этом учебном году - 74 ученика. Работы по капремонту прошли от фундамента, кровли, фасада до коммуникаций и внутренней отделки. Теперь здесь есть центр детских инициатив, пространства для активностей. Оборудовали и новую столовую с пищеблоком на 40 мест - на эти цели были выделены дополнительные средства из республиканского бюджета", - говорится в сообщении.
Здунов
и Николаев
осмотрели новый корпус средней школы №11 на 600 мест, расположенный в активно развивающемся жилом микрорайоне в северо-восточной части Саранска
. Его строительство велось в рамках нацпроекта "Образование". На это было направлено более 1 миллиарда рублей. В новом корпусе учатся 567 школьников. Новое здание позволило организовать учебный процесс в школе в одну смену почти для 1,5 тысячи детей.
"Ваша школа - яркое отражение проекта по развитию образовательной инфраструктуры, инициированного президентом России. Мордовия - один из самых дисциплинированных участников этого проекта, регион входит в десятку субъектов по всем параметрам его реализации. Заслуга республики в том, что все делается качественно и своевременно - это достижение органов власти и строителей региона", - приводятся в сообщении слова Николаева.
Также Здунов и Николаев осмотрели новое здание Саранской общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушениями слуха на улице Солнечной. Это республиканский долгострой с многолетней историей. Но сейчас школа готовится к открытию. Здесь есть всё необходимое для образовательного процесса, для разностороннего развития детей, а также для производственного обучения по четырём направлениям, после которого выпускники получают свидетельство о присвоении второго квалификационного разряда.