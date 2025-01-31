Жительницу Севастополя оштрафовали за пропаганду отказа от деторождения
Жительницу Севастополя оштрафовали за пропаганду чайлдфри на 50 тысяч рублей
Сотрудник полиции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Суд в Севастополе назначил женщине штраф в 50 тысяч рублей за пропаганду в соцсетях привлекательности отказа от деторождения, сообщила пресс-служба МВД региона.
По данным полиции, 29-летняя женщина в социальной сети публиковала мизантропические посты, в том числе высказывание о привлекательности отказа от деторождения в пользу беспечного образа жизни. После вступления в силу изменений законодательства владелица аккаунта не удалила запрещенные материалы со своей страницы, и они оставались доступными, уточнили в ведомстве.
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"Сотрудники полиции составили административный протокол по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ. По решению суда женщине назначено наказание в виде штрафа 50 тысяч рублей", - сообщили в полиции.
Совет Федерации в ноябре 2024 года одобрил законы о запрете в России пропаганды идеологии отказа от деторождения (чайлдфри) и штрафах до 5 миллионов рублей за нарушение соответствующего запрета. Закон вводит административную ответственность за нарушение запрета и вносит поправки в КоАП РФ. Согласно закону, штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Президент России Владимир Путин закон подписал.
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25 сентября 2024, 17:06