https://ria.ru/20250131/sevastopol-1996687990.html

Жительницу Севастополя оштрафовали за пропаганду отказа от деторождения

Жительницу Севастополя оштрафовали за пропаганду отказа от деторождения - РИА Новости, 31.01.2025

Жительницу Севастополя оштрафовали за пропаганду отказа от деторождения

Суд в Севастополе назначил женщине штраф в 50 тысяч рублей за пропаганду в соцсетях привлекательности отказа от деторождения, сообщила пресс-служба МВД региона. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T17:33:00+03:00

2025-01-31T17:33:00+03:00

2025-01-31T17:33:00+03:00

россия

севастополь

владимир путин

совет федерации рф

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Суд в Севастополе назначил женщине штраф в 50 тысяч рублей за пропаганду в соцсетях привлекательности отказа от деторождения, сообщила пресс-служба МВД региона. По данным полиции, 29-летняя женщина в социальной сети публиковала мизантропические посты, в том числе высказывание о привлекательности отказа от деторождения в пользу беспечного образа жизни. После вступления в силу изменений законодательства владелица аккаунта не удалила запрещенные материалы со своей страницы, и они оставались доступными, уточнили в ведомстве. "Сотрудники полиции составили административный протокол по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ. По решению суда женщине назначено наказание в виде штрафа 50 тысяч рублей", - сообщили в полиции. Совет Федерации в ноябре 2024 года одобрил законы о запрете в России пропаганды идеологии отказа от деторождения (чайлдфри) и штрафах до 5 миллионов рублей за нарушение соответствующего запрета. Закон вводит административную ответственность за нарушение запрета и вносит поправки в КоАП РФ. Согласно закону, штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Президент России Владимир Путин закон подписал.

https://ria.ru/20240925/chayldfri-1974659504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, севастополь, владимир путин, совет федерации рф, происшествия