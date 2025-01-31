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Жительницу Севастополя оштрафовали за пропаганду отказа от деторождения - РИА Новости, 31.01.2025
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17:33 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/sevastopol-1996687990.html
Жительницу Севастополя оштрафовали за пропаганду отказа от деторождения
Жительницу Севастополя оштрафовали за пропаганду отказа от деторождения - РИА Новости, 31.01.2025
Жительницу Севастополя оштрафовали за пропаганду отказа от деторождения
Суд в Севастополе назначил женщине штраф в 50 тысяч рублей за пропаганду в соцсетях привлекательности отказа от деторождения, сообщила пресс-служба МВД региона. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T17:33:00+03:00
2025-01-31T17:33:00+03:00
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севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Суд в Севастополе назначил женщине штраф в 50 тысяч рублей за пропаганду в соцсетях привлекательности отказа от деторождения, сообщила пресс-служба МВД региона. По данным полиции, 29-летняя женщина в социальной сети публиковала мизантропические посты, в том числе высказывание о привлекательности отказа от деторождения в пользу беспечного образа жизни. После вступления в силу изменений законодательства владелица аккаунта не удалила запрещенные материалы со своей страницы, и они оставались доступными, уточнили в ведомстве. "Сотрудники полиции составили административный протокол по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ. По решению суда женщине назначено наказание в виде штрафа 50 тысяч рублей", - сообщили в полиции. Совет Федерации в ноябре 2024 года одобрил законы о запрете в России пропаганды идеологии отказа от деторождения (чайлдфри) и штрафах до 5 миллионов рублей за нарушение соответствующего запрета. Закон вводит административную ответственность за нарушение запрета и вносит поправки в КоАП РФ. Согласно закону, штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Президент России Владимир Путин закон подписал.
https://ria.ru/20240925/chayldfri-1974659504.html
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россия, севастополь, владимир путин, совет федерации рф, происшествия
Россия, Севастополь, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Происшествия
Жительницу Севастополя оштрафовали за пропаганду отказа от деторождения

Жительницу Севастополя оштрафовали за пропаганду чайлдфри на 50 тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Суд в Севастополе назначил женщине штраф в 50 тысяч рублей за пропаганду в соцсетях привлекательности отказа от деторождения, сообщила пресс-служба МВД региона.
По данным полиции, 29-летняя женщина в социальной сети публиковала мизантропические посты, в том числе высказывание о привлекательности отказа от деторождения в пользу беспечного образа жизни. После вступления в силу изменений законодательства владелица аккаунта не удалила запрещенные материалы со своей страницы, и они оставались доступными, уточнили в ведомстве.
«
"Сотрудники полиции составили административный протокол по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ. По решению суда женщине назначено наказание в виде штрафа 50 тысяч рублей", - сообщили в полиции.
Совет Федерации в ноябре 2024 года одобрил законы о запрете в России пропаганды идеологии отказа от деторождения (чайлдфри) и штрафах до 5 миллионов рублей за нарушение соответствующего запрета. Закон вводит административную ответственность за нарушение запрета и вносит поправки в КоАП РФ. Согласно закону, штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Президент России Владимир Путин закон подписал.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
В ГД внесли проект о штрафе до пяти миллионов рублей за пропаганду чайлдфри
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РоссияСевастопольВладимир ПутинСовет Федерации РФПроисшествия
 
 
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