https://ria.ru/20250131/sbu-1996724164.html

СБУ организовала в Херсоне концлагерь, заявили в Раде

СБУ организовала в Херсоне концлагерь, заявили в Раде - РИА Новости, 31.01.2025

СБУ организовала в Херсоне концлагерь, заявили в Раде

Служба безопасности Украины (СБУ) организовала в подконтрольном ВСУ Херсоне концентрационный лагерь, где местных жителей подвергали пытками и вынуждали давать... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T21:35:00+03:00

2025-01-31T21:35:00+03:00

2025-01-31T21:35:00+03:00

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) организовала в подконтрольном ВСУ Херсоне концентрационный лагерь, где местных жителей подвергали пытками и вынуждали давать ложные показания, заявил выехавший из страны депутат Рады Артем Дмитрук. "Одиннадцатого ноября 2022 года в центре Херсона СБУ создали фильтрационный лагерь под названием "Меркурий"... Под прикрытием борьбы якобы с "коллаборантами", туда привозили людей с мешками на головах, закрывали в подсобных помещениях, где потом избивали до потери сознания. При всем при этом забирали личный транспорт, дорогие водные катера, наличные деньги и бизнес. Также под физическим и психологическим давлением заставляли давать ложные показания на людей, которые вообще не работали (с российской властью -ред.)", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. Дмитрук заявил, что сотрудники СБУ удерживали местных жителей в антисанитарных условиях, ограничивая в воде и пище. По его словам, через "Меркурий" прошли сотни человек. Депутат настаивает на амнистии и компенсации для пострадавших от рук СБУ. Ранее депутат украинского парламента Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, сообщил, что в главном офисе СБУ в Киеве в 2022 году находился концлагерь для внесудебных допросов и пыток, через который в период с февраля по ноябрь 2022 года прошли более 300 человек. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250130/ukraina-1996503006.html

https://ria.ru/20250130/ukraina-1996233263.html

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