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Росстат оценил численность населения России - РИА Новости, 31.01.2025
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19:03 31.01.2025 (обновлено: 19:18 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/rosstat-1996707210.html
Росстат оценил численность населения России
Росстат оценил численность населения России - РИА Новости, 31.01.2025
Росстат оценил численность населения России
Численность населения России на 1 января 2025 года составила 146 миллионов 28 тысяч 325 человек, следует из предварительных данных Росстата. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T19:03:00+03:00
2025-01-31T19:18:00+03:00
россия
ленинградская область
республика ингушетия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Численность населения России на 1 января 2025 года составила 146 миллионов 28 тысяч 325 человек, следует из предварительных данных Росстата. "На 1 января 2025 года предварительная оценка численности населения Российской Федерации составила 146 028 325 человек. За 2024-й численность населения России снизилась на 0,08%", — говорится в сообщении. Там также указали, что прирост населения отметили в 20 субъектах страны, в том числе в Московской и Ленинградской областях, а также Республике Ингушетия. В целом увеличение населения, по информации Росстата, наблюдается по Северо-Кавказскому, Северо-Западному, Центральному и Уральскому федеральным округам. На 1 января 2024 года показатель составлял 146 миллионов 150,8 тысячи человек. В Росстате отметили, что данные приведены без учета официальной статистической информации по Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям.
https://ria.ru/20241226/putin-1991493122.html
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россия
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россия, ленинградская область, республика ингушетия, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество
Россия, Ленинградская область, Республика Ингушетия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Общество
Росстат оценил численность населения России

Росстат: численность населения России на 1 января 2025 года снизилась на 0,08%

© Григорий СысоевПрохожие на улице
Прохожие на улице - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Григорий Сысоев
Прохожие на улице. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Численность населения России на 1 января 2025 года составила 146 миллионов 28 тысяч 325 человек, следует из предварительных данных Росстата.
"На 1 января 2025 года предварительная оценка численности населения Российской Федерации составила 146 028 325 человек. За 2024-й численность населения России снизилась на 0,08%", — говорится в сообщении.
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Там также указали, что прирост населения отметили в 20 субъектах страны, в том числе в Московской и Ленинградской областях, а также Республике Ингушетия. В целом увеличение населения, по информации Росстата, наблюдается по Северо-Кавказскому, Северо-Западному, Центральному и Уральскому федеральным округам.
На 1 января 2024 года показатель составлял 146 миллионов 150,8 тысячи человек.
В Росстате отметили, что данные приведены без учета официальной статистической информации по Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям.
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РоссияЛенинградская областьРеспублика ИнгушетияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
 
 
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