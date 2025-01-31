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Студента задержали за поджог батарейного шкафа на ж/д в Подмосковье - РИА Новости, 31.01.2025
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13:09 31.01.2025 (обновлено: 14:19 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/podzhog-1996602122.html
Студента задержали за поджог батарейного шкафа на ж/д в Подмосковье
Студента задержали за поджог батарейного шкафа на ж/д в Подмосковье - РИА Новости, 31.01.2025
Студента задержали за поджог батарейного шкафа на ж/д в Подмосковье
Студент из Дагестана задержан за поджог батарейного шкафа на железной дороге в Подмосковье, он хотел получить 40 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело о... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T13:09:00+03:00
2025-01-31T14:19:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
республика дагестан
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Студент из Дагестана задержан за поджог батарейного шкафа на железной дороге в Подмосковье, он хотел получить 40 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело о теракте, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа. В дежурную часть на станции Москва-Рязанская от диспетчера железной дороги поступило сообщение о возгорании железнодорожного оборудования на перегоне станций Мальчики – Люберцы-2. Как выяснили полицейские, батарейный шкаф, предназначенный для резервного питания светофора, был подожжён, содержимое устройства выгорело полностью. "Оперативники... установили и по месту временного проживания в столице задержали подозреваемого в совершении поджога. Им оказался 18-летний уроженец Республики Дагестан, обучающийся в московском колледже, который рассказал, что в одном из мессенджеров с ним связался неизвестный и за денежное вознаграждение в размере 40 тысяч рублей предложил устроить поджог на железной дороге, на что тот согласился", - говорится в сообщении. Отмечается. что ночью молодой человек отправился в указанное куратором место, отогнул дверцу батарейного шкафа и с помощью легковоспламеняющейся жидкости и зажигалки подпалил его. Подчеркивается, что свои действия он снял на видео и отправил заказчику, "однако обещанных денег за выполненную "работу" так и не получил". По данному факту возбуждено уголовное дело о теракте, фигурант задержан, решается вопрос о его аресте.
https://ria.ru/20250130/prigovor-1996489182.html
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происшествия, московская область (подмосковье), республика дагестан
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Республика Дагестан
Студента задержали за поджог батарейного шкафа на ж/д в Подмосковье

Студента из Дагестана задержали за поджог батарейного шкафа на ж/д в Подмосковье

© МВД МЕДИА/TelegramПоследствия поджога батарейного шкафа на железнодорожном перегоне в Подмосковье
Последствия поджога батарейного шкафа на железнодорожном перегоне в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© МВД МЕДИА/Telegram
Последствия поджога батарейного шкафа на железнодорожном перегоне в Подмосковье
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Студент из Дагестана задержан за поджог батарейного шкафа на железной дороге в Подмосковье, он хотел получить 40 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело о теракте, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.
В дежурную часть на станции Москва-Рязанская от диспетчера железной дороги поступило сообщение о возгорании железнодорожного оборудования на перегоне станций Мальчики – Люберцы-2. Как выяснили полицейские, батарейный шкаф, предназначенный для резервного питания светофора, был подожжён, содержимое устройства выгорело полностью.
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"Оперативники... установили и по месту временного проживания в столице задержали подозреваемого в совершении поджога. Им оказался 18-летний уроженец Республики Дагестан, обучающийся в московском колледже, который рассказал, что в одном из мессенджеров с ним связался неизвестный и за денежное вознаграждение в размере 40 тысяч рублей предложил устроить поджог на железной дороге, на что тот согласился", - говорится в сообщении.
Отмечается. что ночью молодой человек отправился в указанное куратором место, отогнул дверцу батарейного шкафа и с помощью легковоспламеняющейся жидкости и зажигалки подпалил его. Подчеркивается, что свои действия он снял на видео и отправил заказчику, "однако обещанных денег за выполненную "работу" так и не получил".
По данному факту возбуждено уголовное дело о теракте, фигурант задержан, решается вопрос о его аресте.
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