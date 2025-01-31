Студента задержали за поджог батарейного шкафа на ж/д в Подмосковье
Студента из Дагестана задержали за поджог батарейного шкафа на ж/д в Подмосковье
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Студент из Дагестана задержан за поджог батарейного шкафа на железной дороге в Подмосковье, он хотел получить 40 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело о теракте, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.
В дежурную часть на станции Москва-Рязанская от диспетчера железной дороги поступило сообщение о возгорании железнодорожного оборудования на перегоне станций Мальчики – Люберцы-2. Как выяснили полицейские, батарейный шкаф, предназначенный для резервного питания светофора, был подожжён, содержимое устройства выгорело полностью.
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"Оперативники... установили и по месту временного проживания в столице задержали подозреваемого в совершении поджога. Им оказался 18-летний уроженец Республики Дагестан, обучающийся в московском колледже, который рассказал, что в одном из мессенджеров с ним связался неизвестный и за денежное вознаграждение в размере 40 тысяч рублей предложил устроить поджог на железной дороге, на что тот согласился", - говорится в сообщении.
Отмечается. что ночью молодой человек отправился в указанное куратором место, отогнул дверцу батарейного шкафа и с помощью легковоспламеняющейся жидкости и зажигалки подпалил его. Подчеркивается, что свои действия он снял на видео и отправил заказчику, "однако обещанных денег за выполненную "работу" так и не получил".
По данному факту возбуждено уголовное дело о теракте, фигурант задержан, решается вопрос о его аресте.
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