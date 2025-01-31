https://ria.ru/20250131/podzhog-1996602122.html

Студента задержали за поджог батарейного шкафа на ж/д в Подмосковье

Студента задержали за поджог батарейного шкафа на ж/д в Подмосковье - РИА Новости, 31.01.2025

Студента задержали за поджог батарейного шкафа на ж/д в Подмосковье

Студент из Дагестана задержан за поджог батарейного шкафа на железной дороге в Подмосковье, он хотел получить 40 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело о... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T13:09:00+03:00

2025-01-31T13:09:00+03:00

2025-01-31T14:19:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

республика дагестан

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Студент из Дагестана задержан за поджог батарейного шкафа на железной дороге в Подмосковье, он хотел получить 40 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело о теракте, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа. В дежурную часть на станции Москва-Рязанская от диспетчера железной дороги поступило сообщение о возгорании железнодорожного оборудования на перегоне станций Мальчики – Люберцы-2. Как выяснили полицейские, батарейный шкаф, предназначенный для резервного питания светофора, был подожжён, содержимое устройства выгорело полностью. "Оперативники... установили и по месту временного проживания в столице задержали подозреваемого в совершении поджога. Им оказался 18-летний уроженец Республики Дагестан, обучающийся в московском колледже, который рассказал, что в одном из мессенджеров с ним связался неизвестный и за денежное вознаграждение в размере 40 тысяч рублей предложил устроить поджог на железной дороге, на что тот согласился", - говорится в сообщении. Отмечается. что ночью молодой человек отправился в указанное куратором место, отогнул дверцу батарейного шкафа и с помощью легковоспламеняющейся жидкости и зажигалки подпалил его. Подчеркивается, что свои действия он снял на видео и отправил заказчику, "однако обещанных денег за выполненную "работу" так и не получил". По данному факту возбуждено уголовное дело о теракте, фигурант задержан, решается вопрос о его аресте.

https://ria.ru/20250130/prigovor-1996489182.html

https://ria.ru/20250130/diversant-1996276042.html

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, московская область (подмосковье), республика дагестан