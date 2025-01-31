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Тульским ветеранам выплатят по 80 тысяч рублей к 80-летию Победы - РИА Новости, 31.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:28 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/pobeda-1996686743.html
Тульским ветеранам выплатят по 80 тысяч рублей к 80-летию Победы
Тульским ветеранам выплатят по 80 тысяч рублей к 80-летию Победы - РИА Новости, 31.01.2025
Тульским ветеранам выплатят по 80 тысяч рублей к 80-летию Победы
Ветеранам Тульской области разово выплатят по 80 тысяч рублей к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T17:28:00+03:00
2025-01-31T17:28:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
тульская область
дмитрий миляев
великая отечественная война (1941-1945)
россия
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ТУЛА, 31 янв – РИА Новости. Ветеранам Тульской области разово выплатят по 80 тысяч рублей к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. Глава Тульской области подписал указ о единовременной выплате к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне из регионального бюджета. "Восемьдесят тысяч рублей получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, награжденные Знаком "Житель блокадного Ленинграда", а также вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны; 55 тысяч рублей получат труженики тыла", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250115/vyplata-1993849577.html
тульская область
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общество, тульская область, дмитрий миляев, великая отечественная война (1941-1945), россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Тульская область, Дмитрий Миляев, Великая Отечественная война (1941-1945), Россия
Тульским ветеранам выплатят по 80 тысяч рублей к 80-летию Победы

Ветеранам Тульской области разово выплатят по 80 тысяч рублей к 80-летию Победы

© РИА Новости / Сергей ПятаковВетеран
Ветеран - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ТУЛА, 31 янв – РИА Новости. Ветеранам Тульской области разово выплатят по 80 тысяч рублей к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
Глава Тульской области подписал указ о единовременной выплате к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне из регионального бюджета.
"Восемьдесят тысяч рублей получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, награжденные Знаком "Житель блокадного Ленинграда", а также вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны; 55 тысяч рублей получат труженики тыла", - говорится в сообщении.
Путин о выплатах фронтовикам ВОВ, их вдовам, узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам ВОВ
15 января, 14:59
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоТульская областьДмитрий МиляевВеликая Отечественная война (1941-1945)Россия
 
 
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