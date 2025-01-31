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Глава ПМР призвал ЕС повлиять на Молдавию и поставить газ в республику

Глава ПМР призвал ЕС повлиять на Молдавию и поставить газ в республику - РИА Новости, 31.01.2025

Глава ПМР призвал ЕС повлиять на Молдавию и поставить газ в республику

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский призвал представителей ЕС повлиять на Молдову и поставить газ в ПМР. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T23:08:00+03:00

2025-01-31T23:08:00+03:00

2025-01-31T23:23:00+03:00

в мире

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вадим красносельский

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ТИРАСПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский призвал представителей ЕС повлиять на Молдову и поставить газ в ПМР. "Уважаемая Урсула фон дер Ляйен. Прошу вас лично вмешаться в ситуацию, оказать влияние на должностных лиц Республики Молдова, препятствующих реализации европейского гуманитарного проекта, сделать все возможное, чтобы долгожданный газ, а вместе с ним свет и тепло пришли 1 февраля в дома приднестровцев", - написал Красносельский в своем Telegram-канале. Глава ПМР также отметил, что Приднестровье с искренней благодарностью восприняло новость о выделении республике гуманитарного гранта на закупку природного газа, который позволил бы с 1 февраля возобновить полноценное функционирование энергосистемы, обеспечив приднестровцев теплом и электричеством. По его словам, препятствий технического происхождения для осуществления поставки не существует. "Непреодолимым на пути воплощения в жизнь пакета экстренной помощи Приднестровью стала нерасторопность молдавских чиновников, которые по необъяснимым причинам не провели заседание комиссии по данному вопросу. То есть комиссия сегодня собиралась, определенные решения принимала, но рассмотрение конкретно этой темы – транспортировки газа в Приднестровье в рамках европейского содействия выходу из энергокризиса – вынесли на отдельное заседание, запланированное на конец рабочего дня пятницы, которое в итоге так и не провели. И снова страдают люди", - отметил Красносельский. Ранее в пятницу пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что молдавская компания Energocom использует 20 миллионов евро из европейского гранта, чтобы закупить газ для гуманитарной помощи Приднестровью. В правительстве добавили, что еще 10 миллионов евро от ЕС будут потрачены на закупку электроэнергии для поддержки населения и нужд Молдавии. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский ранее призвал представителей ЕС озвучить детали помощи региону для разрешения энергетического кризиса.После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

https://ria.ru/20250130/pridnestrove-1996237412.html

https://ria.ru/20250131/pridnestrove-1996524237.html

https://ria.ru/20250131/moldaviya-1996681288.html

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