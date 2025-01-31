https://ria.ru/20250131/peterburg-1996708259.html

В Петербурге появятся центры по созданию беспилотных авиасистем

В Петербурге появятся центры по созданию беспилотных авиасистем - РИА Новости, 31.01.2025

В Петербурге появятся центры по созданию беспилотных авиасистем

Три инновационных центра, включая научно-производственный центр по созданию беспилотных авиасистем, появятся в особой экономической зоне (ОЭЗ) Санкт-Петербурга, РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T19:09:00+03:00

2025-01-31T19:09:00+03:00

2025-01-31T19:09:00+03:00

санкт-петербург

петродворцовый район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Три инновационных центра, включая научно-производственный центр по созданию беспилотных авиасистем, появятся в особой экономической зоне (ОЭЗ) Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "Мы оказываем необходимую поддержку нашим предприятиям, занимающимся инновационной деятельностью. Город стал опорной площадкой для нового президентского нацпроекта по беспилотным авиационным системам (БАС). На базе одного из будущих инновационных центров будем разрабатывать и производить новые модели таких аппаратов", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Как отмечают городские власти, новый центр по развитию беспилотных авиасистем станет вторым в Петербурге. Первый такой центр создан в 2024 году на базе городского технопарка. По данным на ноябрь 2024 года, на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в Санкт-Петербурге зарегистрирована в качестве резидентов 71 компания. Объем заявленных инвестиций в проекты - около 232 миллиардов рублей. ОЭЗ размещается на четырех площадках: "Нойдорф" (18,99 гектара, Петродворцовый район Петербурга), "Новоорловская" (163,33 гектара, Приморский район), "Шушары" (127,2 гектара, Пушкинский район) и "Парнас" (27,6 гектара, Выборгский район). Режим ОЭЗ "Санкт-Петербург" действует до 2054 года.

https://ria.ru/20250130/bespilotniki-1996388770.html

https://ria.ru/20250128/putin-1996010323.html

санкт-петербург

петродворцовый район

приморский район

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