https://ria.ru/20250131/peterburg-1996682617.html

В Петербурге задержали двух блогеров, угрожавших участнику СВО

В Петербурге задержали двух блогеров, угрожавших участнику СВО - РИА Новости, 31.01.2025

В Петербурге задержали двух блогеров, угрожавших участнику СВО

Задержаны два молодых человека, которые в Петербурге в неадекватном состоянии записали видео с угрозами в адрес своего знакомого, участвующего в спецоперации,... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T17:11:00+03:00

2025-01-31T17:11:00+03:00

2025-01-31T17:11:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

кингисеппский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Задержаны два молодых человека, которые в Петербурге в неадекватном состоянии записали видео с угрозами в адрес своего знакомого, участвующего в спецоперации, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне вечером при мониторинге интернета сотрудники регионального центра по противодействию экстремизму наткнулись на видео в одной из социальных сетей. "На почти 3-минутном селфи молодые люди в состоянии измененного сознания с частым использованием ненормативной лексики высказывают оскорбления и угрозы в адрес своего знакомого, ушедшего добровольцем на СВО. Уже ночью оба участника видеоролика с легким заиканием раскаивались перед полицейскими в содеянном", – рассказали в полиции. Как уточняется, один из "блогеров", подрабатывающий кассиром в сетевом супермаркете, был задержан в своей квартире на улице Асафьева. Его знакомого, работающего электромонтером, задержали в производственном общежитии в промзоне "Фосфорит" Кингисеппского района Ленобласти. Их "видеообращение" было записано в состоянии алкогольно-наркотического опьянения на лестничной клетке в общежитии на проспекте Энтузиастов, установили в полиции. После этого один из авторов выложил ролик в соцсеть. "Не знаю, как это произошло, такого никогда не повторится, я очень сильно каюсь", – говорит один из задержанных на видео, которое распространила пресс-служба ГУМВД. Уточняется, что оба "блогера" оказались ранее судимыми за тяжкие преступления, а познакомились они в местах отбывания наказания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заключают в полиции.

https://ria.ru/20250131/ural-1996562665.html

https://ria.ru/20240514/zaderzhanie-1945790203.html

https://ria.ru/20241211/vyselenie-1988548724.html

санкт-петербург

кингисеппский район

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происшествия, санкт-петербург, кингисеппский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)