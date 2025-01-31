https://ria.ru/20250131/peterburg-1996682617.html
В Петербурге задержали двух блогеров, угрожавших участнику СВО
В Петербурге задержали двух блогеров, угрожавших участнику СВО - РИА Новости, 31.01.2025
В Петербурге задержали двух блогеров, угрожавших участнику СВО
Задержаны два молодых человека, которые в Петербурге в неадекватном состоянии записали видео с угрозами в адрес своего знакомого, участвующего в спецоперации,... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T17:11:00+03:00
2025-01-31T17:11:00+03:00
2025-01-31T17:11:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
кингисеппский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964220447_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1a70ffc957eb12545ec49f19b33040bc.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Задержаны два молодых человека, которые в Петербурге в неадекватном состоянии записали видео с угрозами в адрес своего знакомого, участвующего в спецоперации, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне вечером при мониторинге интернета сотрудники регионального центра по противодействию экстремизму наткнулись на видео в одной из социальных сетей. "На почти 3-минутном селфи молодые люди в состоянии измененного сознания с частым использованием ненормативной лексики высказывают оскорбления и угрозы в адрес своего знакомого, ушедшего добровольцем на СВО. Уже ночью оба участника видеоролика с легким заиканием раскаивались перед полицейскими в содеянном", – рассказали в полиции. Как уточняется, один из "блогеров", подрабатывающий кассиром в сетевом супермаркете, был задержан в своей квартире на улице Асафьева. Его знакомого, работающего электромонтером, задержали в производственном общежитии в промзоне "Фосфорит" Кингисеппского района Ленобласти. Их "видеообращение" было записано в состоянии алкогольно-наркотического опьянения на лестничной клетке в общежитии на проспекте Энтузиастов, установили в полиции. После этого один из авторов выложил ролик в соцсеть. "Не знаю, как это произошло, такого никогда не повторится, я очень сильно каюсь", – говорит один из задержанных на видео, которое распространила пресс-служба ГУМВД. Уточняется, что оба "блогера" оказались ранее судимыми за тяжкие преступления, а познакомились они в местах отбывания наказания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заключают в полиции.
https://ria.ru/20250131/ural-1996562665.html
https://ria.ru/20240514/zaderzhanie-1945790203.html
https://ria.ru/20241211/vyselenie-1988548724.html
санкт-петербург
кингисеппский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964220447_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_282aacda6670afa1e1eb4921b737af24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, кингисеппский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Кингисеппский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге задержали двух блогеров, угрожавших участнику СВО
В Петербурге задержали двух блогеров из-за угроз в адрес участника СВО
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Задержаны два молодых человека, которые в Петербурге в неадекватном состоянии записали видео с угрозами в адрес своего знакомого, участвующего в спецоперации, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне вечером при мониторинге интернета сотрудники регионального центра по противодействию экстремизму наткнулись на видео в одной из социальных сетей.
"На почти 3-минутном селфи молодые люди в состоянии измененного сознания с частым использованием ненормативной лексики высказывают оскорбления и угрозы в адрес своего знакомого, ушедшего добровольцем на СВО. Уже ночью оба участника видеоролика с легким заиканием раскаивались перед полицейскими в содеянном", – рассказали в полиции.
Как уточняется, один из "блогеров", подрабатывающий кассиром в сетевом супермаркете, был задержан в своей квартире на улице Асафьева. Его знакомого, работающего электромонтером, задержали в производственном общежитии в промзоне "Фосфорит" Кингисеппского района
Ленобласти.
Их "видеообращение" было записано в состоянии алкогольно-наркотического опьянения на лестничной клетке в общежитии на проспекте Энтузиастов, установили в полиции. После этого один из авторов выложил ролик в соцсеть.
"Не знаю, как это произошло, такого никогда не повторится, я очень сильно каюсь", – говорит один из задержанных на видео, которое распространила пресс-служба ГУМВД.
Уточняется, что оба "блогера" оказались ранее судимыми за тяжкие преступления, а познакомились они в местах отбывания наказания.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заключают в полиции.