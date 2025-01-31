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В Петербурге мужчина избил медиков скорой помощи, приехавших на вызов
В Петербурге мужчина избил медиков скорой помощи, приехавших на вызов - РИА Новости, 31.01.2025
В Петербурге мужчина избил медиков скорой помощи, приехавших на вызов
Житель Санкт-Петербурга избил медиков бригады скорой помощи, приехавших на вызов, он оперативно задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T11:22:00+03:00
2025-01-31T11:22:00+03:00
2025-01-31T11:22:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга избил медиков бригады скорой помощи, приехавших на вызов, он оперативно задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство. в среду вечером в полицию Невского района обратился 35-летний фельдшер скорой помощи. По его словам, около 21.00 мск его и его коллегу в подъезде второго корпуса дома №15 на Искровском проспекте избил неизвестный и скрылся. Медики прибыли на вызов после сообщения о том, что в подъезде лежит избитый мужчина. У сотрудников "скорой" диагностировали сотрясение мозга, ушибы и ссадины. После оказания помощи их отпустили лечиться дома. "Предполагаемый нападавший - 39-летний житель Василеостровского района - был задержан полицейскими. Он доставлен в отдел полиции для разбирательства и привлечен к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)", – говорится в сообщении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заключают в ГУМВД.
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происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге мужчина избил медиков скорой помощи, приехавших на вызов
Житель Петербурга избил врачей скорой помощи, приехавших на вызов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга избил медиков бригады скорой помощи, приехавших на вызов, он оперативно задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство. в среду вечером в полицию Невского района обратился 35-летний фельдшер скорой помощи. По его словам, около 21.00 мск его и его коллегу в подъезде второго корпуса дома №15 на Искровском проспекте избил неизвестный и скрылся. Медики прибыли на вызов после сообщения о том, что в подъезде лежит избитый мужчина.
У сотрудников "скорой" диагностировали сотрясение мозга, ушибы и ссадины. После оказания помощи их отпустили лечиться дома.
"Предполагаемый нападавший - 39-летний житель Василеостровского района - был задержан полицейскими. Он доставлен в отдел полиции для разбирательства и привлечен к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ
(мелкое хулиганство)", – говорится в сообщении.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заключают в ГУМВД.