В Петербурге откроют новую экспозицию о преступлениях фашистов в годы ВОВ
Беглов: в Красносельском районе откроют экспозицию о преступлениях в годы ВОВ
© РИА Новости / Давид Трахтенберг | Перейти в медиабанкГражданское население ведет строительство оборонительных сооружений на стрелке Васильевского острова
Гражданское население ведет строительство оборонительных сооружений на стрелке Васильевского острова. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв — РИА Новости. В Красносельском районе Санкт-Петербурга будет создан новый мемориальный комплекс в формате интерактивной экспозиции, который расскажет о преступлениях фашистов в годы Великой Отечественной войны, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Петербург внесет свой вклад в сохранение памяти о жертвах геноцида советского народа. Мы приняли решение создать в Красносельском районе новый мемориальный комплекс в формате интерактивной экспозиции. Представим там архив, накопленный петербургской организацией узников фашистских концлагерей", - сообщил он в эфире Телеканала "78".
Беглов добавил, что площадка под новый объект выбирается из трех вариантов.
"Это места, где во время Великой Отечественной войны содержались мирные люди в фильтрационных лагерях и на пересыльных пунктах... Петербургу тоже есть что сказать, о чем напомнить миру. Мы знаем про лагерь, цинично названный "Домом для сирот", где у наших детей выкачивали кровь для фашистов… Помним, что к январю 1944 года в Красном Селе практически не осталось местного населения. Помним про 50 тысяч детей, вывезенных из Ленинграда, погибших и умерших в эвакуации", - сказал Беглов.
Беглов также сообщил, что в год 80-летия Великой Победы временную выставку по теме геноцида город откроет на площадке Архивного комитета. Также эта тема будет продолжена и расширена в ходе реализации новой концепции развития Музея обороны и блокады Ленинграда.
"Мы все это помним, мы не забыли", - сказал губернатор.
Он также напомнил, что 27 января представил президенту России Владимиру Путину проект мемориала всем участникам Ленинградской битвы, который планируется установить на Пулковских высотах.