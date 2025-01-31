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В Петербурге откроют новую экспозицию о преступлениях фашистов в годы ВОВ - РИА Новости, 31.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
02:11 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/peterburg-1996516301.html
В Петербурге откроют новую экспозицию о преступлениях фашистов в годы ВОВ
В Петербурге откроют новую экспозицию о преступлениях фашистов в годы ВОВ - РИА Новости, 31.01.2025
В Петербурге откроют новую экспозицию о преступлениях фашистов в годы ВОВ
В Красносельском районе Санкт-Петербурга будет создан новый мемориальный комплекс в формате интерактивной экспозиции, который расскажет о преступлениях фашистов РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T02:11:00+03:00
2025-01-31T02:11:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
санкт-петербург
красносельский район
ленинград
александр беглов
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв — РИА Новости. В Красносельском районе Санкт-Петербурга будет создан новый мемориальный комплекс в формате интерактивной экспозиции, который расскажет о преступлениях фашистов в годы Великой Отечественной войны, сообщил губернатор города Александр Беглов. "Петербург внесет свой вклад в сохранение памяти о жертвах геноцида советского народа. Мы приняли решение создать в Красносельском районе новый мемориальный комплекс в формате интерактивной экспозиции. Представим там архив, накопленный петербургской организацией узников фашистских концлагерей", - сообщил он в эфире Телеканала "78". Беглов добавил, что площадка под новый объект выбирается из трех вариантов. "Это места, где во время Великой Отечественной войны содержались мирные люди в фильтрационных лагерях и на пересыльных пунктах... Петербургу тоже есть что сказать, о чем напомнить миру. Мы знаем про лагерь, цинично названный "Домом для сирот", где у наших детей выкачивали кровь для фашистов… Помним, что к январю 1944 года в Красном Селе практически не осталось местного населения. Помним про 50 тысяч детей, вывезенных из Ленинграда, погибших и умерших в эвакуации", - сказал Беглов. Беглов также сообщил, что в год 80-летия Великой Победы временную выставку по теме геноцида город откроет на площадке Архивного комитета. Также эта тема будет продолжена и расширена в ходе реализации новой концепции развития Музея обороны и блокады Ленинграда. "Мы все это помним, мы не забыли", - сказал губернатор. Он также напомнил, что 27 января представил президенту России Владимиру Путину проект мемориала всем участникам Ленинградской битвы, который планируется установить на Пулковских высотах.
https://ria.ru/20250131/dokumenty-1996511210.html
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общество, санкт-петербург, красносельский район, ленинград, александр беглов, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Санкт-Петербург, Красносельский район, Ленинград, Александр Беглов, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Петербурге откроют новую экспозицию о преступлениях фашистов в годы ВОВ

Беглов: в Красносельском районе откроют экспозицию о преступлениях в годы ВОВ

© РИА Новости / Давид Трахтенберг | Перейти в медиабанкГражданское население ведет строительство оборонительных сооружений на стрелке Васильевского острова
Гражданское население ведет строительство оборонительных сооружений на стрелке Васильевского острова - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Давид Трахтенберг
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Гражданское население ведет строительство оборонительных сооружений на стрелке Васильевского острова. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв — РИА Новости. В Красносельском районе Санкт-Петербурга будет создан новый мемориальный комплекс в формате интерактивной экспозиции, который расскажет о преступлениях фашистов в годы Великой Отечественной войны, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Петербург внесет свой вклад в сохранение памяти о жертвах геноцида советского народа. Мы приняли решение создать в Красносельском районе новый мемориальный комплекс в формате интерактивной экспозиции. Представим там архив, накопленный петербургской организацией узников фашистских концлагерей", - сообщил он в эфире Телеканала "78".
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Беглов добавил, что площадка под новый объект выбирается из трех вариантов.
"Это места, где во время Великой Отечественной войны содержались мирные люди в фильтрационных лагерях и на пересыльных пунктах... Петербургу тоже есть что сказать, о чем напомнить миру. Мы знаем про лагерь, цинично названный "Домом для сирот", где у наших детей выкачивали кровь для фашистов… Помним, что к январю 1944 года в Красном Селе практически не осталось местного населения. Помним про 50 тысяч детей, вывезенных из Ленинграда, погибших и умерших в эвакуации", - сказал Беглов.
Беглов также сообщил, что в год 80-летия Великой Победы временную выставку по теме геноцида город откроет на площадке Архивного комитета. Также эта тема будет продолжена и расширена в ходе реализации новой концепции развития Музея обороны и блокады Ленинграда.
"Мы все это помним, мы не забыли", - сказал губернатор.
Он также напомнил, что 27 января представил президенту России Владимиру Путину проект мемориала всем участникам Ленинградской битвы, который планируется установить на Пулковских высотах.
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