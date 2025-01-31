https://ria.ru/20250131/peterburg-1996516301.html

В Петербурге откроют новую экспозицию о преступлениях фашистов в годы ВОВ

В Петербурге откроют новую экспозицию о преступлениях фашистов в годы ВОВ - РИА Новости, 31.01.2025

В Петербурге откроют новую экспозицию о преступлениях фашистов в годы ВОВ

В Красносельском районе Санкт-Петербурга будет создан новый мемориальный комплекс в формате интерактивной экспозиции, который расскажет о преступлениях фашистов РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T02:11:00+03:00

2025-01-31T02:11:00+03:00

2025-01-31T02:11:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

санкт-петербург

красносельский район

ленинград

александр беглов

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв — РИА Новости. В Красносельском районе Санкт-Петербурга будет создан новый мемориальный комплекс в формате интерактивной экспозиции, который расскажет о преступлениях фашистов в годы Великой Отечественной войны, сообщил губернатор города Александр Беглов. "Петербург внесет свой вклад в сохранение памяти о жертвах геноцида советского народа. Мы приняли решение создать в Красносельском районе новый мемориальный комплекс в формате интерактивной экспозиции. Представим там архив, накопленный петербургской организацией узников фашистских концлагерей", - сообщил он в эфире Телеканала "78". Беглов добавил, что площадка под новый объект выбирается из трех вариантов. "Это места, где во время Великой Отечественной войны содержались мирные люди в фильтрационных лагерях и на пересыльных пунктах... Петербургу тоже есть что сказать, о чем напомнить миру. Мы знаем про лагерь, цинично названный "Домом для сирот", где у наших детей выкачивали кровь для фашистов… Помним, что к январю 1944 года в Красном Селе практически не осталось местного населения. Помним про 50 тысяч детей, вывезенных из Ленинграда, погибших и умерших в эвакуации", - сказал Беглов. Беглов также сообщил, что в год 80-летия Великой Победы временную выставку по теме геноцида город откроет на площадке Архивного комитета. Также эта тема будет продолжена и расширена в ходе реализации новой концепции развития Музея обороны и блокады Ленинграда. "Мы все это помним, мы не забыли", - сказал губернатор. Он также напомнил, что 27 января представил президенту России Владимиру Путину проект мемориала всем участникам Ленинградской битвы, который планируется установить на Пулковских высотах.

https://ria.ru/20250131/dokumenty-1996511210.html

https://ria.ru/20250128/shestvie-1995987191.html

санкт-петербург

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общество, санкт-петербург, красносельский район, ленинград, александр беглов, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне