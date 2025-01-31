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Пашинян заявил, что не желает спорить с Лукашенко

Пашинян заявил, что не желает спорить с Лукашенко - РИА Новости, 31.01.2025

Пашинян заявил, что не желает спорить с Лукашенко

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что спорить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко больше не желает. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T13:16:00+03:00

2025-01-31T13:16:00+03:00

2025-01-31T13:16:00+03:00

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ЕРЕВАН, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что спорить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко больше не желает. "При всем уважении к вам, моя дискуссия с Лукашенко завершена. Мне не о чем с ним спорить", - заявил Пашинян на пресс-конференции в Ереване. Ранее премьер Армении Никол Пашинян обвинил Лукашенко в поддержке Баку во время войны в Карабахе и заявил, что представители Армении будут принимать участие в мероприятиях СНГ в Минске только по видеосвязи. Двадцать шестого января Лукашенко заявил, что премьер Армении Никол Пашинян уничтожит страну, если будет заигрывать с ЕС. По словам белорусского лидера, Пашинян "еще и Россию настраивает против себя". Что касается обиды армянского премьера на Лукашенко за то, что тот якобы поддерживал азербайджанского президента Ильхама Алиева, глава белорусского государства заметил, что всегда поддерживал здравый смысл.

https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995562567.html

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в мире, армения, белоруссия, ереван, никол пашинян, александр лукашенко, ильхам алиев, снг, евросоюз