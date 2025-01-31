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Пашинян заявил, что не желает спорить с Лукашенко
Пашинян заявил, что не желает спорить с Лукашенко - РИА Новости, 31.01.2025
Пашинян заявил, что не желает спорить с Лукашенко
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что спорить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко больше не желает. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T13:16:00+03:00
2025-01-31T13:16:00+03:00
2025-01-31T13:16:00+03:00
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ЕРЕВАН, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что спорить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко больше не желает. "При всем уважении к вам, моя дискуссия с Лукашенко завершена. Мне не о чем с ним спорить", - заявил Пашинян на пресс-конференции в Ереване. Ранее премьер Армении Никол Пашинян обвинил Лукашенко в поддержке Баку во время войны в Карабахе и заявил, что представители Армении будут принимать участие в мероприятиях СНГ в Минске только по видеосвязи. Двадцать шестого января Лукашенко заявил, что премьер Армении Никол Пашинян уничтожит страну, если будет заигрывать с ЕС. По словам белорусского лидера, Пашинян "еще и Россию настраивает против себя". Что касается обиды армянского премьера на Лукашенко за то, что тот якобы поддерживал азербайджанского президента Ильхама Алиева, глава белорусского государства заметил, что всегда поддерживал здравый смысл.
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в мире, армения, белоруссия, ереван, никол пашинян, александр лукашенко, ильхам алиев, снг, евросоюз
В мире, Армения, Белоруссия, Ереван, Никол Пашинян, Александр Лукашенко, Ильхам Алиев, СНГ, Евросоюз
Пашинян заявил, что не желает спорить с Лукашенко
Премьер Армении Пашинян заявил, что спорить с Лукашенко больше не о чем