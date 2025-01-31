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В турецкой провинции Бурса закрыли более 160 отелей - РИА Новости, 31.01.2025
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Туризм
 
15:47 31.01.2025 (обновлено: 16:15 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/oteli-1996655930.html
В турецкой провинции Бурса закрыли более 160 отелей
В турецкой провинции Бурса закрыли более 160 отелей - РИА Новости, 31.01.2025
В турецкой провинции Бурса закрыли более 160 отелей
Власти Турции опечатали более 160 отелей в турецкой провинции Бурса на западе страны, в том числе на популярном горнолыжном курорте Улудаг, после трагедии в... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T15:47:00+03:00
2025-01-31T16:15:00+03:00
туризм
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бурса (провинция)
анталья (провинция)
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СТАМБУЛ, 31 янв - РИА Новости. Власти Турции опечатали более 160 отелей в турецкой провинции Бурса на западе страны, в том числе на популярном горнолыжном курорте Улудаг, после трагедии в Болу, передает в пятницу агентство DHA. Ранее сообщалось, что в Анталье опечатаны не менее 50 отелей после пожара в отеле на горнолыжном курорте в провинции Болу, в Стамбуле планируют закрыть все гостиницы-нарушители к понедельнику. По данным агентства DHA, министерство культуры и туризма Турции разослало во все 81 провинции страны срочное извещение о необходимости прекращения работы гостиниц, не имеющих необходимых документов для осуществления гостиничной деятельности. Документы выдаются в том числе после успешно пройденной проверки пожарной безопасности. "Департамент культуры и туризма в Бурсе приступил к активным действиям и опечатал 161 отель в 17 районах провинции, у объектов не было лицензий, регистрации предприятия или там были обнаружены недостатки. Среди опечатанных объектов - 25 зимних домика на горнолыжном курорте Улудаг", - сообщило агентство. Сообщается, что проживавших в домиках туристов переселили в другой отель того же владельца. Депутаты парламента Турции одобрили во вторник учреждение комиссии по расследованию трагедии в отеле на горнолыжном курорте, унесшей жизни 78 человек. Огонь охватил здание на турецком горнолыжном курорте Карталкая в Болу в ночь на 21 января. Жертвами пожара в отеле Grand Kartal стали 78 человек. В рамках расследования арестованы 19 человек, в том числе владелец гостиницы. Пожар, унесший жизни 78 человек в отеле Grand Kartal в турецкой провинции Болу, предположительно, начался на кухне, ее сотрудники оставили включенным гриль, а затем тушили огонь водой вместо огнетушителя, утверждала ранее газета Sabah. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что все виновные в инциденте понесут наказание. Ранее владелец отеля Grand Kartal Халит Эргюль возложил всю ответственность за трагедию на персонал, обвинив шеф-повара, электрика и охранников. Проходы к пожарным лестницам в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в Турции были перекрыты, отсутствовала обязательная в подобных зданиях система пожаротушения, что способствовало увеличению числа жертв, заявил ранее эксперт по чрезвычайным ситуациям и охране труда Хаджи Латиф Ишчан.
https://ria.ru/20250126/turtsiya-1995526405.html
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турция, бурса (провинция), анталья (провинция), реджеп тайип эрдоган
Туризм, Турция, Бурса (провинция), Анталья (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган
В турецкой провинции Бурса закрыли более 160 отелей

DHA: власти Турции опечатали более 160 отелей в провинции Бурса после ЧП в Болу

© AP Photo / IHAПожар в отеле на горнолыжном курорте в турецком Болу
Пожар в отеле на горнолыжном курорте в турецком Болу - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / IHA
Пожар в отеле на горнолыжном курорте в турецком Болу. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 31 янв - РИА Новости. Власти Турции опечатали более 160 отелей в турецкой провинции Бурса на западе страны, в том числе на популярном горнолыжном курорте Улудаг, после трагедии в Болу, передает в пятницу агентство DHA.
Ранее сообщалось, что в Анталье опечатаны не менее 50 отелей после пожара в отеле на горнолыжном курорте в провинции Болу, в Стамбуле планируют закрыть все гостиницы-нарушители к понедельнику.
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По данным агентства DHA, министерство культуры и туризма Турции разослало во все 81 провинции страны срочное извещение о необходимости прекращения работы гостиниц, не имеющих необходимых документов для осуществления гостиничной деятельности. Документы выдаются в том числе после успешно пройденной проверки пожарной безопасности. "Департамент культуры и туризма в Бурсе приступил к активным действиям и опечатал 161 отель в 17 районах провинции, у объектов не было лицензий, регистрации предприятия или там были обнаружены недостатки. Среди опечатанных объектов - 25 зимних домика на горнолыжном курорте Улудаг", - сообщило агентство.
Сообщается, что проживавших в домиках туристов переселили в другой отель того же владельца.
Депутаты парламента Турции одобрили во вторник учреждение комиссии по расследованию трагедии в отеле на горнолыжном курорте, унесшей жизни 78 человек.
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Огонь охватил здание на турецком горнолыжном курорте Карталкая в Болу в ночь на 21 января. Жертвами пожара в отеле Grand Kartal стали 78 человек. В рамках расследования арестованы 19 человек, в том числе владелец гостиницы.
Пожар, унесший жизни 78 человек в отеле Grand Kartal в турецкой провинции Болу, предположительно, начался на кухне, ее сотрудники оставили включенным гриль, а затем тушили огонь водой вместо огнетушителя, утверждала ранее газета Sabah.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что все виновные в инциденте понесут наказание. Ранее владелец отеля Grand Kartal Халит Эргюль возложил всю ответственность за трагедию на персонал, обвинив шеф-повара, электрика и охранников.
Проходы к пожарным лестницам в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в Турции были перекрыты, отсутствовала обязательная в подобных зданиях система пожаротушения, что способствовало увеличению числа жертв, заявил ранее эксперт по чрезвычайным ситуациям и охране труда Хаджи Латиф Ишчан.
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ТуризмТурцияБурса (провинция)Анталья (провинция)Реджеп Тайип Эрдоган
 
 
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