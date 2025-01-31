https://ria.ru/20250131/oteli-1996655930.html

В турецкой провинции Бурса закрыли более 160 отелей

В турецкой провинции Бурса закрыли более 160 отелей - РИА Новости, 31.01.2025

В турецкой провинции Бурса закрыли более 160 отелей

Власти Турции опечатали более 160 отелей в турецкой провинции Бурса на западе страны, в том числе на популярном горнолыжном курорте Улудаг, после трагедии в... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T15:47:00+03:00

2025-01-31T15:47:00+03:00

2025-01-31T16:15:00+03:00

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СТАМБУЛ, 31 янв - РИА Новости. Власти Турции опечатали более 160 отелей в турецкой провинции Бурса на западе страны, в том числе на популярном горнолыжном курорте Улудаг, после трагедии в Болу, передает в пятницу агентство DHA. Ранее сообщалось, что в Анталье опечатаны не менее 50 отелей после пожара в отеле на горнолыжном курорте в провинции Болу, в Стамбуле планируют закрыть все гостиницы-нарушители к понедельнику. По данным агентства DHA, министерство культуры и туризма Турции разослало во все 81 провинции страны срочное извещение о необходимости прекращения работы гостиниц, не имеющих необходимых документов для осуществления гостиничной деятельности. Документы выдаются в том числе после успешно пройденной проверки пожарной безопасности. "Департамент культуры и туризма в Бурсе приступил к активным действиям и опечатал 161 отель в 17 районах провинции, у объектов не было лицензий, регистрации предприятия или там были обнаружены недостатки. Среди опечатанных объектов - 25 зимних домика на горнолыжном курорте Улудаг", - сообщило агентство. Сообщается, что проживавших в домиках туристов переселили в другой отель того же владельца. Депутаты парламента Турции одобрили во вторник учреждение комиссии по расследованию трагедии в отеле на горнолыжном курорте, унесшей жизни 78 человек. Огонь охватил здание на турецком горнолыжном курорте Карталкая в Болу в ночь на 21 января. Жертвами пожара в отеле Grand Kartal стали 78 человек. В рамках расследования арестованы 19 человек, в том числе владелец гостиницы. Пожар, унесший жизни 78 человек в отеле Grand Kartal в турецкой провинции Болу, предположительно, начался на кухне, ее сотрудники оставили включенным гриль, а затем тушили огонь водой вместо огнетушителя, утверждала ранее газета Sabah. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что все виновные в инциденте понесут наказание. Ранее владелец отеля Grand Kartal Халит Эргюль возложил всю ответственность за трагедию на персонал, обвинив шеф-повара, электрика и охранников. Проходы к пожарным лестницам в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в Турции были перекрыты, отсутствовала обязательная в подобных зданиях система пожаротушения, что способствовало увеличению числа жертв, заявил ранее эксперт по чрезвычайным ситуациям и охране труда Хаджи Латиф Ишчан.

https://ria.ru/20250126/turtsiya-1995526405.html

https://ria.ru/20250122/erdogan-1995028242.html

https://ria.ru/20250121/pozhary-1994746201.html

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анталья (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

турция, бурса (провинция), анталья (провинция), реджеп тайип эрдоган