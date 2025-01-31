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Освобождение Европы. Победа над странами Оси

Освобождение Европы. Победа над странами Оси - РИА Новости, 31.01.2025

Освобождение Европы. Победа над странами Оси

Гитлеровские сателлиты были главной преградой на пути к странам центральной и восточной Европы, Балканского полуострова. Румыния стала первой, куда зашла красная армия весной 1944. Но путь к освобождению страны открылся только в августе, в ходе Ясско-Кишинёвской операции.

2025-01-31T13:00:00+03:00

2025-01-31T13:00:00+03:00

2025-01-31T13:13:00+03:00

освобождение

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освобождение. путь к победе

европа

румыния

балканский полуостров

российский государственный гуманитарный университет

история

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Освобождение Европы. Победа над странами Оси Гитлеровские сателлиты были главной преградой на пути к странам центральной и восточной Европы, Балканского полуострова. Румыния стала первой, куда зашла красная армия весной 1944. Но путь к освобождению страны открылся только в августе, в ходе Ясско-Кишинёвской операции. Внутри самой Румынии формировалось сопротивление, которое хотело свержения режима Антонеску, ставленника Гитлера. Восстание готовилось к приходу красноармейцев. Но это было только начало конца гитлеровского режима в Европе. audio/mpeg

Освобождение Европы. Победа над странами Оси Гитлеровские сателлиты были главной преградой на пути к странам центральной и восточной Европы, Балканского полуострова. Румыния стала первой, куда зашла красная армия весной 1944. Но путь к освобождению страны открылся только в августе, в ходе Ясско-Кишинёвской операции. Внутри самой Румынии формировалось сопротивление, которое хотело свержения режима Антонеску, ставленника Гитлера. Восстание готовилось к приходу красноармейцев. Но это было только начало конца гитлеровского режима в Европе. audio/mpeg

Внутри самой Румынии формировалось сопротивление, которое хотело свержения режима Антонеску, ставленника Гитлера. Восстание готовилось к приходу красноармейцев. Но это было только начало конца гитлеровского режима в Европе.Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода кандидату исторических наук доценту РГГУ Сергею Кондратенко.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.

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подкаст, освобождение. путь к победе, европа, румыния, балканский полуостров, российский государственный гуманитарный университет, история, великая отечественная война (1941-1945), аудио