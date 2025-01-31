Обвинения против рэпера Diddy расширили после появления новых пострадавших
Newsweek: обвинения против Diddy расширили после появления новых пострадавших
© AP Photo / Mark Von HoldenАмериканский рэп-исполнитель Шон Комбс
© AP Photo / Mark Von Holden
Американский рэп-исполнитель Шон Комбс. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Следователи по делу скандального американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, расширили федеральные обвинения против него после обнаружения новых пострадавших, а также выяснили, что он совершал преступления вплоть до 2024 года, сообщает издание Newsweek со ссылкой на судебные документы.
Против музыканта уже неоднократно подавали иски о сексуальном насилии. Diddy обвиняют в изнасилованиях, сексуальном насилии, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. В сентябре суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Diddy заключен под стражу.
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"В новом обвинительном заключении, поданном в Нью-Йорке и полученном Newsweek, не предъявляются какие-либо дополнительные официальные обвинения против рэпера, а вместо этого выдвигаются новые (Доказательства — Прим. ред.) в поддержку обвинений в сговоре с целью совершения рэкета и обвинение в перевозке с целью занятия проституцией", — пишет издание.
Отмечается, что прокуроры также включили в список имена новых жертв предполагаемой сексуальной эксплуатации со стороны Комбса. Кроме того выяснилось, что описанные преступления Diddy продолжалось дольше, чем считалось ранее, а именно по 2024 год.
Ранее предполагалось, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Diddy.
В новом обвинительном заключении также говорится, что Комбс нападал не только на женщин, но и на "своих сотрудников, свидетелей его насилия и других лиц".
Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
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