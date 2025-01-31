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Обвинения против рэпера Diddy расширили после появления новых пострадавших - РИА Новости, 31.01.2025
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Шоубиз
 
02:36 31.01.2025 (обновлено: 05:50 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/obvineniya-1996516754.html
Обвинения против рэпера Diddy расширили после появления новых пострадавших
Обвинения против рэпера Diddy расширили после появления новых пострадавших - РИА Новости, 31.01.2025
Обвинения против рэпера Diddy расширили после появления новых пострадавших
Следователи по делу скандального американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, расширили федеральные обвинения против него... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T02:36:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Следователи по делу скандального американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, расширили федеральные обвинения против него после обнаружения новых пострадавших, а также выяснили, что он совершал преступления вплоть до 2024 года, сообщает издание Newsweek со ссылкой на судебные документы.Против музыканта уже неоднократно подавали иски о сексуальном насилии. Diddy обвиняют в изнасилованиях, сексуальном насилии, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. В сентябре суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Diddy заключен под стражу."В новом обвинительном заключении, поданном в Нью-Йорке и полученном Newsweek, не предъявляются какие-либо дополнительные официальные обвинения против рэпера, а вместо этого выдвигаются новые (Доказательства — Прим. ред.) в поддержку обвинений в сговоре с целью совершения рэкета и обвинение в перевозке с целью занятия проституцией", — пишет издание.Отмечается, что прокуроры также включили в список имена новых жертв предполагаемой сексуальной эксплуатации со стороны Комбса. Кроме того выяснилось, что описанные преступления Diddy продолжалось дольше, чем считалось ранее, а именно по 2024 год. Ранее предполагалось, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Diddy. В новом обвинительном заключении также говорится, что Комбс нападал не только на женщин, но и на "своих сотрудников, свидетелей его насилия и других лиц". Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
https://ria.ru/20250114/reper-1993691300.html
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Шоубиз, Нью-Йорк (город), Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Forbes
Обвинения против рэпера Diddy расширили после появления новых пострадавших

Newsweek: обвинения против Diddy расширили после появления новых пострадавших

© AP Photo / Mark Von HoldenАмериканский рэп-исполнитель Шон Комбс
Американский рэп-исполнитель Шон Комбс - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Mark Von Holden
Американский рэп-исполнитель Шон Комбс. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Следователи по делу скандального американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, расширили федеральные обвинения против него после обнаружения новых пострадавших, а также выяснили, что он совершал преступления вплоть до 2024 года, сообщает издание Newsweek со ссылкой на судебные документы.
Против музыканта уже неоднократно подавали иски о сексуальном насилии. Diddy обвиняют в изнасилованиях, сексуальном насилии, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. В сентябре суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Diddy заключен под стражу.
Американский рэпер Diddy (Шон Комбс) - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
СМИ: еще одна женщина подала иск против рэпера Diddy
14 января, 16:35
«
"В новом обвинительном заключении, поданном в Нью-Йорке и полученном Newsweek, не предъявляются какие-либо дополнительные официальные обвинения против рэпера, а вместо этого выдвигаются новые (Доказательства — Прим. ред.) в поддержку обвинений в сговоре с целью совершения рэкета и обвинение в перевозке с целью занятия проституцией", — пишет издание.
Отмечается, что прокуроры также включили в список имена новых жертв предполагаемой сексуальной эксплуатации со стороны Комбса. Кроме того выяснилось, что описанные преступления Diddy продолжалось дольше, чем считалось ранее, а именно по 2024 год.
Ранее предполагалось, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Diddy.
В новом обвинительном заключении также говорится, что Комбс нападал не только на женщин, но и на "своих сотрудников, свидетелей его насилия и других лиц".
Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
Американский рэпер и продюсер Шон Комбс - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Конгрессвумен призвала приговорить P. Diddy и Jay-Z к смертной казни
9 декабря 2024, 13:55
 
ШоубизНью-Йорк (город)Лос-АнджелесЛас-ВегасForbes
 
 
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