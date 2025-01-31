Рейтинг@Mail.ru
Кишинев хочет спровоцировать региональный кризис, заявил глава ПМР - РИА Новости, 31.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:04 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/moldaviya-1996529760.html
Кишинев хочет спровоцировать региональный кризис, заявил глава ПМР
Кишинев хочет спровоцировать региональный кризис, заявил глава ПМР - РИА Новости, 31.01.2025
Кишинев хочет спровоцировать региональный кризис, заявил глава ПМР
Кишинев помимо энергетического кризиса хочет спровоцировать в Приднестровье и региональный кризис, требуя вывода российских миротворцев, заявил РИА Новости... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T08:04:00+03:00
2025-01-31T08:04:00+03:00
в мире
кишинев
молдавия
россия
вадим красносельский
майя санду
дорин речан
молдовагаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1970058596_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_279b98ebe504c9225058c0eaa3f4c2f5.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Кишинев помимо энергетического кризиса хочет спровоцировать в Приднестровье и региональный кризис, требуя вывода российских миротворцев, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Складывается ощущение, что Молдова помимо энергетического кризиса хочет спровоцировать еще и общерегиональный кризис безопасности – только так я могу воспринимать требования сломать действующий эффективный миротворческий механизм, который уже более трех десятилетий позволяет сохранять мир на Днестре", - сказал Красносельский. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики 15 января, после поездки в Москву, заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский в свою очередь призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако Санду заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных. В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача - охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной, одних из самых больших в Европе. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу, однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
https://ria.ru/20250115/pridnestrove-1993818209.html
https://ria.ru/20250130/energocom-1996504174.html
https://ria.ru/20250130/pridnestrove-1996240595.html
кишинев
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1970058596_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_23589572edad82ae1f470e27b54e7d37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кишинев, молдавия, россия, вадим красносельский, майя санду, дорин речан, молдовагаз, газпром, транзит газа через украину
В мире, Кишинев, Молдавия, Россия, Вадим Красносельский, Майя Санду, Дорин Речан, Молдовагаз, Газпром, транзит газа через Украину
Кишинев хочет спровоцировать региональный кризис, заявил глава ПМР

Глава ПМР Красносельский: Молдавия хочет спровоцировать региональный кризис

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТИРАСПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Кишинев помимо энергетического кризиса хочет спровоцировать в Приднестровье и региональный кризис, требуя вывода российских миротворцев, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"Складывается ощущение, что Молдова помимо энергетического кризиса хочет спровоцировать еще и общерегиональный кризис безопасности – только так я могу воспринимать требования сломать действующий эффективный миротворческий механизм, который уже более трех десятилетий позволяет сохранять мир на Днестре", - сказал Красносельский.
Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Глава ПМР: Россия поставит газ в Приднестровье в виде гуманитарной помощи
15 января, 12:32
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики 15 января, после поездки в Москву, заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский в свою очередь призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако Санду заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных.
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Приднестровье с 1 по 10 февраля получит газ от Energocom
Вчера, 23:05
В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача - охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной, одних из самых больших в Европе. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу, однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Заготовка дров для пенсионеров в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Поставки газа в долг хватит на полторы недели, заявили в Приднестровье
Вчера, 05:46
 
В миреКишиневМолдавияРоссияВадим КрасносельскийМайя СандуДорин РечанМолдовагазГазпромтранзит газа через Украину
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала