https://ria.ru/20250131/moldaviya-1996529760.html

Кишинев хочет спровоцировать региональный кризис, заявил глава ПМР

Кишинев хочет спровоцировать региональный кризис, заявил глава ПМР - РИА Новости, 31.01.2025

Кишинев хочет спровоцировать региональный кризис, заявил глава ПМР

Кишинев помимо энергетического кризиса хочет спровоцировать в Приднестровье и региональный кризис, требуя вывода российских миротворцев, заявил РИА Новости... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T08:04:00+03:00

2025-01-31T08:04:00+03:00

2025-01-31T08:04:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Кишинев помимо энергетического кризиса хочет спровоцировать в Приднестровье и региональный кризис, требуя вывода российских миротворцев, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Складывается ощущение, что Молдова помимо энергетического кризиса хочет спровоцировать еще и общерегиональный кризис безопасности – только так я могу воспринимать требования сломать действующий эффективный миротворческий механизм, который уже более трех десятилетий позволяет сохранять мир на Днестре", - сказал Красносельский. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики 15 января, после поездки в Москву, заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский в свою очередь призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако Санду заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных. В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача - охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной, одних из самых больших в Европе. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу, однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

https://ria.ru/20250115/pridnestrove-1993818209.html

https://ria.ru/20250130/energocom-1996504174.html

https://ria.ru/20250130/pridnestrove-1996240595.html

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Варвара Скокшина

в мире, кишинев, молдавия, россия, вадим красносельский, майя санду, дорин речан, молдовагаз, газпром, транзит газа через украину