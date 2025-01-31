Мишустин посетил выставку цифровых проектов в Казахстане
Мишустин вместе с коллегами по ЕАЭС осмотрел выставку "Digital Almaty 2025"
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время форума Digital Almaty 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время форума Digital Almaty 2025
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АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вместе с коллегами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) осмотрел выставку цифровых проектов "Digital Almaty 2025".
Осмотр начался со стенда, посвященного цифровизации Казахстана - особый акцент был сделан на развитие технологий искусственного интеллекта, гостям выставки рассказали о запуске в Казахстане Международного центра искусственного интеллекта alem.ai, целью которого является трансформация республики в ИИ-ориентированное государство.
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Отдельно гостям выставки представили технологические новинки, которые используются в сфере здравоохранения и ЖКХ. Кроме того, главы кабминов ЕАЭС смогли ознакомиться со стартапами в сфере искусственного интеллекта, в частности, приложением для развития компьютерной грамотности у детей, платформой по созданию видео по текстовому запросу и другими.
Один из докладчиков основатель мобильной игры Grand Mobile Роман Линейцев, заметно волновался во время своего рассказа главам кабмина, несколько раз прерывался. Ему на помощь пришел российский премьер. Мишустин подошел к разработчику игры и посоветовал представить, что он рассказывает об игре своему другу.
"У тебя есть друг, с кем ты любишь играть?", - спросил Мишустин, на что получил утвердительный ответ. Роман добавил, что его товарища по играм зовут Игорь.
"Представь Игоря, расскажи про игру", - предложил Мишустин.
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Линейцев завершил свой доклад об игре, которая позволяет пользователям взаимодействовать с виртуальным миром. За что получил похвалу от российского премьера и аплодисменты от коллег Мишустина по ЕАЭС.
На выставке представлены и стенды отдельных компаний и организаций, в их числе "Яндекс". Гостям доложили, в частности, о программе по изучению популяции снежных барсов.
В осмотре выставки приняли участие премьер-министры Казахстана Олжас Бектенов, Белоруссии Роман Головченко, Киргизии Адылбек Касымалиев, вице-премьер Армении Мгер Григорян.
А также премьер-министр Азербайджана Али Асадов, Узбекистана Абдулла Архипов, первый вице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев.
Форум "Digital Almaty 2025" проходит с 31 по 1 февраля под лозунгом "Объединяй идеи, создавай изменения". В форуме примут участие международные эксперты, лидеры отраслей, ведущие новаторы в сфере IT и бизнеса. Участники форума обсудят современные тенденции в сфере цифровых технологий, возможность их применения для решения социальных, экономических и экологических задач, а также успешные примеры в применении новых технологий в реальном секторе экономики и инноваций. -0-