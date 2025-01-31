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Мишустин посетил выставку цифровых проектов в Казахстане - РИА Новости, 31.01.2025
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11:23 31.01.2025 (обновлено: 11:32 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/mishustin-1996568613.html
Мишустин посетил выставку цифровых проектов в Казахстане
Мишустин посетил выставку цифровых проектов в Казахстане - РИА Новости, 31.01.2025
Мишустин посетил выставку цифровых проектов в Казахстане
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вместе с коллегами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) осмотрел выставку цифровых проектов "Digital Almaty 2025". РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T11:23:00+03:00
2025-01-31T11:32:00+03:00
экономика
технологии
белоруссия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
казахстан
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АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вместе с коллегами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) осмотрел выставку цифровых проектов "Digital Almaty 2025". Осмотр начался со стенда, посвященного цифровизации Казахстана - особый акцент был сделан на развитие технологий искусственного интеллекта, гостям выставки рассказали о запуске в Казахстане Международного центра искусственного интеллекта alem.ai, целью которого является трансформация республики в ИИ-ориентированное государство. Отдельно гостям выставки представили технологические новинки, которые используются в сфере здравоохранения и ЖКХ. Кроме того, главы кабминов ЕАЭС смогли ознакомиться со стартапами в сфере искусственного интеллекта, в частности, приложением для развития компьютерной грамотности у детей, платформой по созданию видео по текстовому запросу и другими. Один из докладчиков основатель мобильной игры Grand Mobile Роман Линейцев, заметно волновался во время своего рассказа главам кабмина, несколько раз прерывался. Ему на помощь пришел российский премьер. Мишустин подошел к разработчику игры и посоветовал представить, что он рассказывает об игре своему другу. "У тебя есть друг, с кем ты любишь играть?", - спросил Мишустин, на что получил утвердительный ответ. Роман добавил, что его товарища по играм зовут Игорь. "Представь Игоря, расскажи про игру", - предложил Мишустин. Линейцев завершил свой доклад об игре, которая позволяет пользователям взаимодействовать с виртуальным миром. За что получил похвалу от российского премьера и аплодисменты от коллег Мишустина по ЕАЭС. На выставке представлены и стенды отдельных компаний и организаций, в их числе "Яндекс". Гостям доложили, в частности, о программе по изучению популяции снежных барсов. В осмотре выставки приняли участие премьер-министры Казахстана Олжас Бектенов, Белоруссии Роман Головченко, Киргизии Адылбек Касымалиев, вице-премьер Армении Мгер Григорян. А также премьер-министр Азербайджана Али Асадов, Узбекистана Абдулла Архипов, первый вице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев. Форум "Digital Almaty 2025" проходит с 31 по 1 февраля под лозунгом "Объединяй идеи, создавай изменения". В форуме примут участие международные эксперты, лидеры отраслей, ведущие новаторы в сфере IT и бизнеса. Участники форума обсудят современные тенденции в сфере цифровых технологий, возможность их применения для решения социальных, экономических и экологических задач, а также успешные примеры в применении новых технологий в реальном секторе экономики и инноваций. -0-
https://ria.ru/20250130/astana-1996266356.html
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экономика, технологии, белоруссия, михаил мишустин, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, казахстан
Экономика, Технологии, Белоруссия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия, Казахстан
Мишустин посетил выставку цифровых проектов в Казахстане

Мишустин вместе с коллегами по ЕАЭС осмотрел выставку "Digital Almaty 2025"

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время форума Digital Almaty 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время форума Digital Almaty 2025 - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время форума Digital Almaty 2025
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АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вместе с коллегами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) осмотрел выставку цифровых проектов "Digital Almaty 2025".
Осмотр начался со стенда, посвященного цифровизации Казахстана - особый акцент был сделан на развитие технологий искусственного интеллекта, гостям выставки рассказали о запуске в Казахстане Международного центра искусственного интеллекта alem.ai, целью которого является трансформация республики в ИИ-ориентированное государство.
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Отдельно гостям выставки представили технологические новинки, которые используются в сфере здравоохранения и ЖКХ. Кроме того, главы кабминов ЕАЭС смогли ознакомиться со стартапами в сфере искусственного интеллекта, в частности, приложением для развития компьютерной грамотности у детей, платформой по созданию видео по текстовому запросу и другими.
Один из докладчиков основатель мобильной игры Grand Mobile Роман Линейцев, заметно волновался во время своего рассказа главам кабмина, несколько раз прерывался. Ему на помощь пришел российский премьер. Мишустин подошел к разработчику игры и посоветовал представить, что он рассказывает об игре своему другу.
"У тебя есть друг, с кем ты любишь играть?", - спросил Мишустин, на что получил утвердительный ответ. Роман добавил, что его товарища по играм зовут Игорь.
"Представь Игоря, расскажи про игру", - предложил Мишустин.
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Линейцев завершил свой доклад об игре, которая позволяет пользователям взаимодействовать с виртуальным миром. За что получил похвалу от российского премьера и аплодисменты от коллег Мишустина по ЕАЭС.
На выставке представлены и стенды отдельных компаний и организаций, в их числе "Яндекс". Гостям доложили, в частности, о программе по изучению популяции снежных барсов.
В осмотре выставки приняли участие премьер-министры Казахстана Олжас Бектенов, Белоруссии Роман Головченко, Киргизии Адылбек Касымалиев, вице-премьер Армении Мгер Григорян.
А также премьер-министр Азербайджана Али Асадов, Узбекистана Абдулла Архипов, первый вице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев.
Форум "Digital Almaty 2025" проходит с 31 по 1 февраля под лозунгом "Объединяй идеи, создавай изменения". В форуме примут участие международные эксперты, лидеры отраслей, ведущие новаторы в сфере IT и бизнеса. Участники форума обсудят современные тенденции в сфере цифровых технологий, возможность их применения для решения социальных, экономических и экологических задач, а также успешные примеры в применении новых технологий в реальном секторе экономики и инноваций. -0-
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ЭкономикаТехнологииБелоруссияМихаил МишустинЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссияКазахстан
 
 
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